Celtic vs Celta Vigo : tout sur le match, où regarder en direct, streaming, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Celtic vs Celta Vigo : heure du coup d'envoi

Ligue Europa - Journée 3 22 oct. 2026 - 15:00 Celtic Park

Le match d'aujourd'hui entre Celtic et Celta Vigo débutera à 22 oct. 2026, 21:00.

Comment voir le match en direct ?

Les options de diffusion TV et de live stream pour Celtic vs Celta Vigo sont indiquées ci-dessous.

Comment voir le match du n'importe où avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct. Faites défiler la page pour découvrir comment utiliser un VPN.

Aperçu du match

Du côté de Celtic, Martin O'Neill est en charge de la sélection. Aucune information officielle n'est disponible pour le moment concernant les blessés, les suspendus ou la composition probable. Ces données seront mises à jour au plus proche du coup d'envoi.

Pour Celta Vigo, Claudio Giraldez dirigera le onze galicien. Comme pour l'équipe adverse, aucune information sur les absences ou le onze probable n'est confirmée à ce stade. Des précisions seront apportées dès que disponibles.

Celtic affiche un bilan de deux victoires et trois défaites sur ses cinq derniers matchs toutes compétitions confondues. La plus récente rencontre a vu les Bhoys s'imposer 7-1 contre Heart of Midlothian en Premiership, une démonstration offensive qui tranche avec la défaite 4-1 encaissée contre Benfica en Ligue Europa. Sur l'ensemble de ces cinq matchs, Celtic a inscrit onze buts et en a concédé dix.

Celta Vigo présente un bilan de deux victoires, un nul et deux défaites lors de ses cinq dernières sorties. La victoire 2-1 contre Deportivo Alavés en LaLiga est la plus récente, mais la défaite 1-2 contre la Juventus en Ligue Europa reste dans les mémoires. Les Galiciens ont marqué neuf buts et en ont concédé quatre sur cette période.

Les deux clubs se sont déjà affrontés en Ligue Europa, avec deux rencontres disputées en 2002. La confrontation la plus récente a vu Celta Vigo s'imposer 2-1 à domicile, tandis que Celtic avait auparavant remporté le match aller 1-0. Sur ces deux rencontres, chaque équipe compte une victoire, ce qui confère à cette série un équilibre parfait.

En Ligue Europa, Celtic occupe la 33e place du classement général, une position qui place le club écossais parmi les équipes les plus en difficulté de la compétition et qui rend ce match presque incontournable pour espérer rester dans la course. Celta Vigo, classé 28e, n'est pas dans une situation beaucoup plus confortable et a lui aussi besoin d'un résultat positif pour relancer ses ambitions européennes.

Comment utiliser un VPN ?

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder le diffusion du internet sur un projecteur ou la télé

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur ? Ça marche, mais le sport en direct a sa place sur des écrans plus grands pour vraiment profiter de l'action. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.