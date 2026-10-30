Où voir Cannes vs Valenciennes en direct : avant-match, onze de départ, diffusion en direct, streaming, chaînes TV et horaires

France DAZN

Cannes vs Valenciennes : heure du coup d'envoi

Ligue 3 - Journée 11 31 oct. 2026 - 09:45

Le match d'aujourd'hui entre Cannes et Valenciennes débutera à 31 oct. 2026, 14:45.

Sur quelle chaîne passe le match aujourd'hui ?

La rencontre entre Cannes et Valenciennes est diffusée en direct à la télévision et en streaming. Les options disponibles sont listées ci-dessous pour vous permettre de suivre le match en direct.

Comment regarder le match du n'importe où avec un VPN

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion et regarder votre équipe préférée en direct. Faites défiler la page pour découvrir comment utiliser un VPN.

Avant-match

Du côté de Cannes, aucune information officielle n'est disponible pour le moment concernant le groupe, les blessés ou les suspendus. Des mises à jour seront ajoutées à l'approche du coup d'envoi.

Pour Valenciennes également, aucun élément sur les absences ou la composition probable n'a été communiqué. Les dernières nouvelles seront intégrées dès qu'elles seront disponibles.

Cannes présente un bilan de une victoire, trois nuls et une défaite sur ses cinq derniers matchs de Ligue 3. Les Cannois n'ont pas réussi à s'imposer lors de leur dernier match, concédant une défaite 2-1 face à Villefranche Beaujolais. Leur seule victoire sur cette période remonte à un succès 3-1 contre Quevilly. L'équipe a marqué cinq buts et en a concédé quatre sur ces cinq rencontres, avec trois matchs sans encaisser plus d'un but.

Valenciennes affiche un bilan de deux victoires, un nul et deux défaites sur ses cinq derniers matchs toutes compétitions confondues. Les Nordistes ont débuté par une victoire en Coupe de France contre Gravelines (2-0), leur résultat le plus récent. En Ligue 3, ils ont encaissé des défaites face à Versailles (1-0) et La Roche VF (3-2), mais ont battu Le Puy 2-1. L'équipe a inscrit six buts et en a concédé six sur cette période.

Les données de confrontations directes entre Cannes et Valenciennes ne sont pas disponibles pour cette rencontre. Il n'est donc pas possible de dresser un bilan historique entre les deux clubs sur la base des informations fournies.

Au classement de Ligue 3, Cannes occupe une position confortable dans la première moitié du tableau, ce qui en fait le favori logique à domicile. Valenciennes, relégué dans la seconde partie du classement, a besoin d'un résultat positif pour ne pas décrocher davantage du peloton de tête.

Comment utiliser un VPN ?

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder le diffusion du internet sur un projecteur ou la télé

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur des écrans plus grands pour vraiment profiter de l'action. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.