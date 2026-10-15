A quelle heure commence le jeu ?

Ligue 3 - Journée 10 15 oct. 2026 - 14:45

Ce match de Ligue 3 entre Caen et La Roche VF est diffusé en direct sur DAZN et Molotov. Les options pour regarder le match en live stream sont disponibles via ces deux plateformes.

Comment regarder Caen contre La Roche VF avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Caen vs La Roche VF : heure du coup d'envoi

Ligue 3 - Journée 10 15 oct. 2026 - 14:45

Le match d'aujourd'hui entre Caen et La Roche VF débutera à 15 oct. 2026, 20:45.

Du côté de Caen, aucune information officielle n'est disponible concernant le staff technique, le onze probable, les blessés ou les suspendus. Des précisions seront ajoutées à l'approche du coup d'envoi.

Pour La Roche VF, la situation est identique : aucune donnée sur les absences ou la composition probable n'est communiquée pour le moment. Les informations seront mises à jour dès qu'elles seront disponibles.

Caen présente un bilan de trois victoires, zéro nul et deux défaites sur leurs cinq derniers matchs en Ligue 3. Leur dernier match s'est soldé par une défaite 3-2 contre FC Fleury 91. Les Normands ont également perdu 2-0 face à Concarneau, mais ont enchaîné deux succès contre Rouen (3-2) et Paris 13 Atletico (2-0). Sur ces cinq rencontres, Caen a inscrit neuf buts et en a concédé sept.

La Roche VF affiche un bilan impressionnant de trois victoires et deux nuls, sans la moindre défaite. Après deux matchs nuls consécutifs face à Quevilly (1-1) et Villefranche Beaujolais (0-0), les visiteurs ont enchaîné trois succès, dont des victoires face à Valenciennes (3-2) et Thionville Lusitanos (1-2 à l'extérieur). Leur dernière sortie, un succès 3-1 contre SC Aubagne Air Bel, confirme une dynamique offensive solide.

Aucune donnée de confrontations directes entre Caen et La Roche VF n'est disponible pour ce match.

Au classement de la Ligue 3, La Roche VF occupe la première place, ce qui en fait le favori logique sur le papier, tandis que Caen pointe à la septième position et cherche à se rapprocher du haut du tableau en s'imposant à domicile.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

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Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.