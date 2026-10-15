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Ligue 3
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Caen vs La Roche VF: Où regarder le match en ligne, streaming en direct, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Caen vs La Roche VF
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La Roche VF
Ligue 3

Comment regarder le match de Ligue 3 entre Caen et La Roche VF, ainsi que l'heure du coup d'envoi et les infos sur les équipes.

A quelle heure commence le jeu ?

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Ligue 3 - Journée 10
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Ce match de Ligue 3 entre Caen et La Roche VF est diffusé en direct sur DAZN et Molotov. Les options pour regarder le match en live stream sont disponibles via ces deux plateformes.

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Comment regarder Caen contre La Roche VF avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

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Caen vs La Roche VF : heure du coup d'envoi

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Ligue 3 - Journée 10

Le match d'aujourd'hui entre Caen et La Roche VF débutera à 15 oct. 2026, 20:45.

Du côté de Caen, aucune information officielle n'est disponible concernant le staff technique, le onze probable, les blessés ou les suspendus. Des précisions seront ajoutées à l'approche du coup d'envoi.

Pour La Roche VF, la situation est identique : aucune donnée sur les absences ou la composition probable n'est communiquée pour le moment. Les informations seront mises à jour dès qu'elles seront disponibles.

SMC

SMC - Forme

B-P
V0-2
PAR
V2-0
CON
D2-0
ROU
V3-2
FLE
D3-2
But marqué (encaissé)
9/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
LAR

LAR - Forme

QUE
N1-1
VFS
N0-0
VAL
V3-2
THI
V1-2
AAB
V3-1
But marqué (encaissé)
9/5
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

Caen présente un bilan de trois victoires, zéro nul et deux défaites sur leurs cinq derniers matchs en Ligue 3. Leur dernier match s'est soldé par une défaite 3-2 contre FC Fleury 91. Les Normands ont également perdu 2-0 face à Concarneau, mais ont enchaîné deux succès contre Rouen (3-2) et Paris 13 Atletico (2-0). Sur ces cinq rencontres, Caen a inscrit neuf buts et en a concédé sept.

La Roche VF affiche un bilan impressionnant de trois victoires et deux nuls, sans la moindre défaite. Après deux matchs nuls consécutifs face à Quevilly (1-1) et Villefranche Beaujolais (0-0), les visiteurs ont enchaîné trois succès, dont des victoires face à Valenciennes (3-2) et Thionville Lusitanos (1-2 à l'extérieur). Leur dernière sortie, un succès 3-1 contre SC Aubagne Air Bel, confirme une dynamique offensive solide.

Aucune donnée de confrontations directes entre Caen et La Roche VF n'est disponible pour ce match.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
La Roche VFLa Roche VFLAR
9630158+721
V
V
V
N
N
2
RouenRouenROU
9621175+1220
V
D
V
V
N
3
ConcarneauConcarneauCON
9441128+416
V
N
V
V
N
4
VersaillesVersaillesVER
95131312+116
V
V
N
V
D
5
AmiensAmiensASC
9432123+915
V
N
V
N
V
6
CannesCannesCAN
9360114+715
V
N
N
N
V
7
CaenCaenSMC
95041712+515
D
V
D
V
V
8
Le PuyLe PuyLEP
9414119+213
V
D
V
D
N
9
Thionville LusitanosThionville LusitanosTHI
93331414012
D
D
N
D
N
10
FC Fleury 91FC Fleury 91FLE
93331512+312
V
D
N
V
V
11
Paris 13 AtleticoParis 13 AtleticoPAR
933379-212
D
V
N
D
N
12
SC BastiaSC BastiaBBO
9324711-411
N
D
N
V
D
13
QuevillyQuevillyQUE
9243812-410
D
N
N
V
N
14
OrleansOrleansORL
9234711-49
N
N
D
D
N
15
ValenciennesValenciennesVAL
9225914-58
D
V
D
D
N
16
SC Aubagne Air BelSC Aubagne Air BelAAB
9216612-67
D
V
D
D
N
17
Bourg PeronnasBourg PeronnasB-P
9126515-105
D
N
N
D
D
18
Villefranche BeaujolaisVillefranche BeaujolaisVFS
9117722-154
D
D
D
N
D
Promotion
Barrage Promotion
Relégation

Au classement de la Ligue 3, La Roche VF occupe la première place, ce qui en fait le favori logique sur le papier, tandis que Caen pointe à la septième position et cherche à se rapprocher du haut du tableau en s'imposant à domicile.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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