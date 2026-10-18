A quelle heure commence le jeu ?

Premier League - Journée 7 18 oct. 2026 - 09:00 The American Express Community Stadium

Le match Brighton - Crystal Palace est diffusé en direct sur CANAL+ Live et myCANAL. Retrouvez ci-dessous les options pour suivre la rencontre en streaming ou à la télévision.

Comment regarder Brighton contre Crystal Palace avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Brighton vs Crystal Palace : heure du coup d'envoi

Premier League - Journée 7 18 oct. 2026 - 09:00 The American Express Community Stadium

Le match d'aujourd'hui entre Brighton et Crystal Palace débutera à 18 oct. 2026, 15:00.

Du côté de Brighton, Fabian Hürzeler devrait aligner un onze incluant Bart Verbruggen dans les buts, avec une défense composée de Lewis Dunk, Ferdi Kadioglu, Olivier Boscagli et Luka Vuskovic. Au milieu, Pascal Gross, Chema Andres, Maxim De Cuyper et Yasin Ayari sont pressentis, avec Diego Gomez et Charalampos Kostoulas en attaque. Yankuba Minteh, Stefanos Tzimas, Evan Ferguson, Kaoru Mitoma, Mats Wieffer, Zadok Yohanna et Femi Azeez sont tous forfaits sur blessure.

Pierre Sage devrait s'appuyer sur Walter Benitez dans les buts, avec une défense formée de Jefferson Lerma, Chris Richards, Jaydee Canvot et Tyrick Mitchell. Daichi Kamada, Adam Wharton, Quinten Timber et Yeremy Pino sont attendus dans l'entrejeu, tandis qu'Anan Khalaili et Joergen Strand Larsen sont pressentis en attaque. Chadi Riad est blessé, et Axel Disasi est suspendu pour cette rencontre.

Brighton affiche un bilan parfait de cinq victoires en cinq matches toutes compétitions confondues. Leur dernier match s'est conclu par un succès 4-0 face au FK Kauno Zalgiris en Conference League le 15 octobre, après une victoire 2-0 à Sunderland en Premier League. Sur cette série, les Seagulls ont inscrit 14 buts et n'en ont concédé que 2, témoignant d'une solidité défensive remarquable.

Crystal Palace présente un bilan de deux victoires, un nul et deux défaites sur leurs cinq derniers matches. La plus récente sortie des Eagles s'est soldée par une défaite 3-2 à Lyon en Europa League le 15 octobre, malgré un retour en seconde période. Avant cela, Palace avait battu Nottingham Forest 3-1 en Premier League et le Lech Poznan 4-0 en Europa League. Sur ces cinq rencontres, les Eagles ont marqué 9 buts et en ont encaissé 7.

Le dernier face-à-face entre ces deux clubs en Premier League remonte au 8 février 2026, avec une victoire 1-0 de Crystal Palace à l'American Express Community Stadium. En remontant aux cinq dernières confrontations, Crystal Palace s'impose comme l'équipe dominante avec deux victoires contre une pour Brighton, et un match nul. Le bilan offensif est équilibré, avec des rencontres souvent disputées et indécises jusqu'au bout.

En Premier League, Brighton occupe la troisième place et Crystal Palace la douzième. L'écart au classement illustre la différence de dynamique entre les deux équipes en ce moment de la saison, Brighton jouant pour s'installer parmi les candidats aux places européennes tandis que Palace cherche à remonter dans la première moitié de tableau.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

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Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.