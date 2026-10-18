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Premier League
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Brighton vs Crystal Palace: Où regarder le match en ligne, streaming en direct, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Brighton vs Crystal Palace
Brighton
Crystal Palace
Premier League

Comment regarder le match de Premier League entre Brighton et Crystal Palace, ainsi que l'heure du coup d'envoi et les infos sur les équipes.

A quelle heure commence le jeu ?

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Premier League - Journée 7
The American Express Community Stadium
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Le match Brighton - Crystal Palace est diffusé en direct sur CANAL+ Live et myCANAL. Retrouvez ci-dessous les options pour suivre la rencontre en streaming ou à la télévision.

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Comment regarder Brighton contre Crystal Palace avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

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Brighton vs Crystal Palace : heure du coup d'envoi

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Premier League - Journée 7
The American Express Community Stadium

Le match d'aujourd'hui entre Brighton et Crystal Palace débutera à 18 oct. 2026, 15:00.

Brighton vs Crystal Palace Équipes probables

4-2-3-1
Brighton crest
Brighton
BHA
page.match.formation.title
Crystal Palace crest
Crystal Palace
CRY
3-4-2-1
B. VerbruggenB. VerbruggenL. DunkL. DunkF. KadiogluF. KadiogluO. BoscagliO. BoscagliL. VuskovicL. VuskovicC. AndresC. AndresP. GrossP. GrossM. De CuyperM. De CuyperD. GomezD. GomezY. AyariY. AyariC. KostoulasC. KostoulasW. BenitezW. BenitezJ. LermaJ. LermaC. RichardsC. RichardsJ. CanvotJ. CanvotQ. TimberQ. TimberD. KamadaD. KamadaA. WhartonA. WhartonT. MitchellT. MitchellY. PinoY. Pinoteam-logoA. KhalailiJ. LarsenJ. Larsen
Crystal Palace crest
Crystal Palace
CRY
4-2-3-1
Brighton

Onze de départ

Crystal Palace

Entraineur

  • Fabian Hürzeler
  • P. Sage

Du côté de Brighton, Fabian Hürzeler devrait aligner un onze incluant Bart Verbruggen dans les buts, avec une défense composée de Lewis Dunk, Ferdi Kadioglu, Olivier Boscagli et Luka Vuskovic. Au milieu, Pascal Gross, Chema Andres, Maxim De Cuyper et Yasin Ayari sont pressentis, avec Diego Gomez et Charalampos Kostoulas en attaque. Yankuba Minteh, Stefanos Tzimas, Evan Ferguson, Kaoru Mitoma, Mats Wieffer, Zadok Yohanna et Femi Azeez sont tous forfaits sur blessure.

Pierre Sage devrait s'appuyer sur Walter Benitez dans les buts, avec une défense formée de Jefferson Lerma, Chris Richards, Jaydee Canvot et Tyrick Mitchell. Daichi Kamada, Adam Wharton, Quinten Timber et Yeremy Pino sont attendus dans l'entrejeu, tandis qu'Anan Khalaili et Joergen Strand Larsen sont pressentis en attaque. Chadi Riad est blessé, et Axel Disasi est suspendu pour cette rencontre.

BHA

BHA - Forme

COV
V0-5
MUN
V2-3
ARS
V3-0
SUN
V0-2
KZA
V4-0
But marqué (encaissé)
17/2
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
1/5
CRY

CRY - Forme

LCH
V4-0
LEE
N0-0
BRC
D0-2
NFO
V3-1
OL
D3-2
But marqué (encaissé)
9/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

Brighton affiche un bilan parfait de cinq victoires en cinq matches toutes compétitions confondues. Leur dernier match s'est conclu par un succès 4-0 face au FK Kauno Zalgiris en Conference League le 15 octobre, après une victoire 2-0 à Sunderland en Premier League. Sur cette série, les Seagulls ont inscrit 14 buts et n'en ont concédé que 2, témoignant d'une solidité défensive remarquable.

Crystal Palace présente un bilan de deux victoires, un nul et deux défaites sur leurs cinq derniers matches. La plus récente sortie des Eagles s'est soldée par une défaite 3-2 à Lyon en Europa League le 15 octobre, malgré un retour en seconde période. Avant cela, Palace avait battu Nottingham Forest 3-1 en Premier League et le Lech Poznan 4-0 en Europa League. Sur ces cinq rencontres, les Eagles ont marqué 9 buts et en ont encaissé 7.

Face à face

BrightonNulCrystal Palace
1
1
3
Premier League
Brighton badge
Brighton
BHA
0
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
1
FDM
Premier League
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
0
Brighton badge
Brighton
BHA
0
FDM
Premier League
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
2
Brighton badge
Brighton
BHA
1
FDM
Premier League
Brighton badge
Brighton
BHA
1
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
3
FDM
Premier League
Brighton badge
Brighton
BHA
4
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
1
FDM
6Buts marqués7
Matchs au-delà des 2.5 buts3/5
Les deux équipes ont marqué3/5

Le dernier face-à-face entre ces deux clubs en Premier League remonte au 8 février 2026, avec une victoire 1-0 de Crystal Palace à l'American Express Community Stadium. En remontant aux cinq dernières confrontations, Crystal Palace s'impose comme l'équipe dominante avec deux victoires contre une pour Brighton, et un match nul. Le bilan offensif est équilibré, avec des rencontres souvent disputées et indécises jusqu'au bout.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Manchester CityManchester CityMCI
7700197+1221
V
V
V
V
V
2
ArsenalArsenalARS
6501105+515
V
D
V
V
V
3
BrightonBrightonBHA
6411185+1313
V
V
V
N
D
4
ChelseaChelseaCHE
74121713+413
V
V
D
N
D
5
LiverpoolLiverpoolLIV
733198+112
V
D
V
N
V
6
BrentfordBrentfordBRE
7241138+510
D
N
V
N
N
7
EvertonEvertonEVE
724187+110
D
N
V
N
N
8
LeedsLeedsLEE
623185+39
D
N
V
N
N
9
HullHullHUL
723287+19
D
N
D
N
N
10
IpswichIpswichIPS
73041115-49
D
V
D
V
D
11
NewcastleNewcastleNEW
72231014-48
D
D
V
D
N
12
Aston VillaAston VillaAVL
7223711-48
V
N
V
D
N
13
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
6213912-37
V
N
D
V
D
14
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
61329906
N
N
D
N
V
15
CoventryCoventryCOV
6204511-66
V
V
D
D
D
16
FulhamFulhamFUL
7124710-35
V
D
N
N
D
17
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
612358-35
D
D
V
N
N
18
SunderlandSunderlandSUN
6114612-64
D
D
D
N
V
19
BournemouthBournemouthBOU
6033713-63
D
D
N
N
N
20
TottenhamTottenhamTOT
603339-63
N
D
N
N
D
Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Relégation

En Premier League, Brighton occupe la troisième place et Crystal Palace la douzième. L'écart au classement illustre la différence de dynamique entre les deux équipes en ce moment de la saison, Brighton jouant pour s'installer parmi les candidats aux places européennes tandis que Palace cherche à remonter dans la première moitié de tableau.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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