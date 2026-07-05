A quelle heure commence le jeu ?

Coupe du monde - Phase Finale New York/New Jersey Stadium

Le match Brésil - Norvège est diffusé en France sur plusieurs chaînes TV et plateformes de streaming. Retrouvez ci-dessous les options disponibles pour suivre la rencontre en direct.

Comment regarder Brésil contre Norvège avec un VPN

Voici la traduction de ce paragraphe en français :

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Brésil vs Norvège : heure du coup d'envoi

Coupe du monde - Phase Finale New York/New Jersey Stadium

Le match d'aujourd'hui entre Brésil et Norvège débutera à 5 juil. 2026, 22:00.

Du côté brésilien, Carlo Ancelotti devrait aligner un onze de départ composé d'Alisson Becker dans les buts, d'une défense à quatre avec Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos et Danilo, et doal---e

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'un milieu articulé autour de Bruno Guimarães, Casemiro et Danilo. Matheus Cunha, Rayan et Vinicius Junior devraient former le trio offensif. Aucune blessure ni suspension n'est officiellement répertoriée dans les données disponibles, mais des mises à jour sont attendues à l'approche du coup d'envoi.

Pour la Norvège, Ståle Solbakken devrait reconduire le onze qui a battu la Côte d'Ivoire, avec Nyland dans les buts, Ajer, Pedersen, Wolfe et Heggem en défense, Ødegaard, Berg et Berge au milieu, et le trio Sørloth, Haaland, Nusa en attaque. Aucune blessure ni suspension n'est signalée dans l'effectif norvégien à ce stade.

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions 11 Raphinha

20 L. Paqueta Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Le Brésil présente un bilan de quatre victoires et un nul sur ses cinq derniers matchs, pour un total de neuf buts marqués et quatre encaissés. La Seleção a concédé un nul 1-1 face au Maroc lors de son entrée en lice, avant d'enchaîner trois victoires consécutives contre Haïti (3-0), l'Écosse (3-0) et le Japon (2-1). Les hommes d'Ancelotti ont montré leur caractère en renversant le Japon après avoir été menés, un scénario qu'ils n'avaient plus vécu en phase à élimination directe depuis 2002.

La Norvège affiche également quatre victoires et un nul sur ses cinq dernières sorties, avec 12 buts inscrits et dix encaissés. Après un match nul 1-1 en amical face au Maroc, les Norvégiens ont remporté leurs trois matchs de groupe contre l'Irak (4-1), le Sénégal (3-2) et ont subi une défaite 4-1 face à la France avec une équipe largement remaniée. Leur victoire 2-1 contre la Côte d'Ivoire en huitièmes de finale du premier tour confirme qu'ils savent gagner quand l'enjeu est maximal.

BRÉ Dernier match NOR 0 1 Nul 0 Norvège 1 - 1 Brésil 1 Buts marqués 1 Match à plus de 2,5 buts 0/1 Les deux équipes ont marqué 1/1

Les données disponibles ne recensent qu'une seule confrontation entre le Brésil et la Norvège : un match amical disputé en août 2006, terminé sur un score de 1-1 à domicile pour les Norvégiens. Ce résultat unique, vieux de près de vingt ans, ne permet pas de tirer de conclusions pertinentes pour un huitième de finale de Coupe du monde.

Le Brésil a terminé en tête du Groupe C, tandis que la Norvège a fini deuxième du Groupe I.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

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Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.