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Bournemouth vs Sunderland: Où regarder le match en ligne, streaming en direct, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Bournemouth vs Sunderland
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Comment regarder le match de Premier League entre Bournemouth et Sunderland, ainsi que l'heure du coup d'envoi et les infos sur les équipes.

A quelle heure commence le jeu ?

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Premier League - Journée 7
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La rencontre entre Bournemouth et Sunderland est diffusée en direct sur CANAL+ Live et disponible en streaming sur myCANAL. Les options de diffusion sont listées ci-dessous.

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Comment regarder Bournemouth contre Sunderland avec un VPN

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Bournemouth vs Sunderland : heure du coup d'envoi

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Premier League - Journée 7
Vitality Stadium

Le match d'aujourd'hui entre Bournemouth et Sunderland débutera à 18 oct. 2026, 15:00.

Bournemouth vs Sunderland Équipes probables

4-2-3-1
Bournemouth crest
Bournemouth
BOU
page.match.formation.title
Sunderland crest
Sunderland
SUN
4-2-3-1
D. PetrovicD. PetrovicA. TruffertA. TruffertA. SmithA. Smithteam-logoA. SilvaJ. HillJ. HillJ. KluivertJ. KluivertR. ChristieR. ChristieT. AdamsT. AdamsRayanRayanM. TavernierM. TavernierEvanilsonEvanilsonR. RoefsR. RoefsN. MukieleN. MukieleO. AldereteO. AldereteReinildoReinildoK. DansoK. DansoT. HumeT. HumeN. SadikiN. SadikiG. XhakaG. XhakaE. Le FeeE. Le FeeN. AnguloN. AnguloB. BrobbeyB. Brobbey
Sunderland crest
Sunderland
SUN
4-2-3-1
Bournemouth

Onze de départ

Sunderland

Entraineur

  • M. Rose
  • R. Le Bris

Du côté de Bournemouth, Marco Rose devrait aligner un onze comprenant Djordje Petrovic dans les buts, avec une défense composée d'Adrien Truffert, Adam Smith, Antonio Silva et James Hill. Ryan Christie, Tyler Adams et Rayan sont attendus au milieu, tandis que David Brooks, Marcus Tavernier et Evanilson formeraient le secteur offensif. Eli Junior Kroupi, Julian Araujo, Alex Scott et Veljko Milosavljevic sont tous indisponibles sur blessure.

Pour Sunderland, Regis Le Bris devrait s'appuyer sur Robin Roefs dans les buts, avec Nordi Mukiele, Reinildo, Trai Hume, Kevin Danso et Noah Sadiki en défense. Luke O'Nien, Granit Xhaka et Enzo Le Fee sont attendus au milieu, avec Nilson Angulo et Wilson Isidor en attaque. Romaine Mundle, Daniel Ballard et Thomas Meunier sont forfaits sur blessure.

BOU

BOU - Forme

BRE
N2-2
RSO
V1-2
LIV
D0-1
CHE
D5-1
SGR
V3-0
But marqué (encaissé)
8/9
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
SUN

SUN - Forme

ARS
D0-2
AZ
V1-0
MCI
D5-3
BHA
D0-2
TOR
V1-2
But marqué (encaissé)
6/10
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

Bournemouth présente un bilan de deux victoires, un nul et deux défaites sur leurs cinq dernières rencontres toutes compétitions confondues. Leur match le plus récent s'est soldé par un succès 3-0 face à Sturm Graz en Ligue Europa, mais ils avaient auparavant concédé une défaite 5-1 à Chelsea en Premier League. Sur l'ensemble de ces cinq matchs, les Cherries ont inscrit neuf buts et en ont concédé sept.

Sunderland affichent un bilan de deux victoires et trois défaites sur leurs cinq dernières sorties. Leur résultat le plus récent est une victoire 2-1 à Torreense en Ligue Europa, qui fait suite à une défaite 0-2 contre Brighton en championnat. Les Black Cats ont marqué cinq buts et en ont encaissé neuf sur cette période, illustrant une fragilité défensive préoccupante.

Face à face

BournemouthNulSunderland
1
2
2
Premier League
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
1
Sunderland badge
Sunderland
SUN
1
FDM
Premier League
Sunderland badge
Sunderland
SUN
3
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
2
FDM
Premier League
Sunderland badge
Sunderland
SUN
0
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
1
FDM
Premier League
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
1
Sunderland badge
Sunderland
SUN
2
FDM
Premier League
Sunderland badge
Sunderland
SUN
1
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
1
FDM
6Buts marqués7
Matchs au-delà des 2.5 buts2/5
Les deux équipes ont marqué4/5

La rencontre la plus récente entre les deux clubs s'est terminée sur un match nul 1-1 au Vitality Stadium en Premier League, en février 2026. Lors du match aller en novembre 2025, Sunderland s'était imposé 3-2 à domicile. En remontant aux cinq dernières confrontations répertoriées, Bournemouth compte deux victoires contre une pour Sunderland, avec deux matchs nuls au total.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Manchester CityManchester CityMCI
7700197+1221
V
V
V
V
V
2
ArsenalArsenalARS
6501105+515
V
D
V
V
V
3
BrightonBrightonBHA
6411185+1313
V
V
V
N
D
4
ChelseaChelseaCHE
74121713+413
V
V
D
N
D
5
LiverpoolLiverpoolLIV
733198+112
V
D
V
N
V
6
BrentfordBrentfordBRE
7241138+510
D
N
V
N
N
7
EvertonEvertonEVE
724187+110
D
N
V
N
N
8
LeedsLeedsLEE
623185+39
D
N
V
N
N
9
HullHullHUL
723287+19
D
N
D
N
N
10
IpswichIpswichIPS
73041115-49
D
V
D
V
D
11
NewcastleNewcastleNEW
72231014-48
D
D
V
D
N
12
Aston VillaAston VillaAVL
7223711-48
V
N
V
D
N
13
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
6213912-37
V
N
D
V
D
14
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
61329906
N
N
D
N
V
15
CoventryCoventryCOV
6204511-66
V
V
D
D
D
16
FulhamFulhamFUL
7124710-35
V
D
N
N
D
17
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
612358-35
D
D
V
N
N
18
SunderlandSunderlandSUN
6114612-64
D
D
D
N
V
19
BournemouthBournemouthBOU
6033713-63
D
D
N
N
N
20
TottenhamTottenhamTOT
603339-63
N
D
N
N
D
Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Relégation

En Premier League, Bournemouth occupe la 18e place et Sunderland la 17e. Les deux équipes évoluent donc dans la zone de relégation, ce qui donne à ce duel une saveur de véritable match à six points pour l'une comme pour l'autre.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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