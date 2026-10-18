A quelle heure commence le jeu ?

Premier League - Journée 7 18 oct. 2026 - 09:00 Vitality Stadium

La rencontre entre Bournemouth et Sunderland est diffusée en direct sur CANAL+ Live et disponible en streaming sur myCANAL. Les options de diffusion sont listées ci-dessous.

Comment regarder Bournemouth contre Sunderland avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

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Bournemouth vs Sunderland : heure du coup d'envoi

Premier League - Journée 7 18 oct. 2026 - 09:00 Vitality Stadium

Le match d'aujourd'hui entre Bournemouth et Sunderland débutera à 18 oct. 2026, 15:00.

Du côté de Bournemouth, Marco Rose devrait aligner un onze comprenant Djordje Petrovic dans les buts, avec une défense composée d'Adrien Truffert, Adam Smith, Antonio Silva et James Hill. Ryan Christie, Tyler Adams et Rayan sont attendus au milieu, tandis que David Brooks, Marcus Tavernier et Evanilson formeraient le secteur offensif. Eli Junior Kroupi, Julian Araujo, Alex Scott et Veljko Milosavljevic sont tous indisponibles sur blessure.

Pour Sunderland, Regis Le Bris devrait s'appuyer sur Robin Roefs dans les buts, avec Nordi Mukiele, Reinildo, Trai Hume, Kevin Danso et Noah Sadiki en défense. Luke O'Nien, Granit Xhaka et Enzo Le Fee sont attendus au milieu, avec Nilson Angulo et Wilson Isidor en attaque. Romaine Mundle, Daniel Ballard et Thomas Meunier sont forfaits sur blessure.

Bournemouth présente un bilan de deux victoires, un nul et deux défaites sur leurs cinq dernières rencontres toutes compétitions confondues. Leur match le plus récent s'est soldé par un succès 3-0 face à Sturm Graz en Ligue Europa, mais ils avaient auparavant concédé une défaite 5-1 à Chelsea en Premier League. Sur l'ensemble de ces cinq matchs, les Cherries ont inscrit neuf buts et en ont concédé sept.

Sunderland affichent un bilan de deux victoires et trois défaites sur leurs cinq dernières sorties. Leur résultat le plus récent est une victoire 2-1 à Torreense en Ligue Europa, qui fait suite à une défaite 0-2 contre Brighton en championnat. Les Black Cats ont marqué cinq buts et en ont encaissé neuf sur cette période, illustrant une fragilité défensive préoccupante.

La rencontre la plus récente entre les deux clubs s'est terminée sur un match nul 1-1 au Vitality Stadium en Premier League, en février 2026. Lors du match aller en novembre 2025, Sunderland s'était imposé 3-2 à domicile. En remontant aux cinq dernières confrontations répertoriées, Bournemouth compte deux victoires contre une pour Sunderland, avec deux matchs nuls au total.

En Premier League, Bournemouth occupe la 18e place et Sunderland la 17e. Les deux équipes évoluent donc dans la zone de relégation, ce qui donne à ce duel une saveur de véritable match à six points pour l'une comme pour l'autre.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

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Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.