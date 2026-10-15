A quelle heure commence le jeu ?

Ligue Europa - Journée 2 15 oct. 2026 - 15:00 Vitality Stadium

Ce match de Ligue Europa entre Bournemouth et Sturm Graz est diffusé en France sur CANAL+ Live et myCANAL. Vous pouvez accéder au live stream via myCANAL en vous rendant sur la plateforme à l'adresse suivante : https://action.metaffiliation.com/trk.php?mclic=P4F53157D50F1561

Comment regarder Bournemouth contre Sturm Graz avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Bournemouth vs Sturm Graz : heure du coup d'envoi

Ligue Europa - Journée 2 15 oct. 2026 - 15:00 Vitality Stadium

Le match d'aujourd'hui entre Bournemouth et Sturm Graz débutera à 15 oct. 2026, 21:00.

Du côté de Bournemouth, Marco Rose prépare son équipe pour ce défi européen. Aucune information précise sur les blessés ou les suspendus n'est disponible pour le moment ; des mises à jour seront ajoutées à l'approche du coup d'envoi.

Pour Sturm Graz, Fabio Ingolitsch dispose également d'un groupe dont la composition détaillée reste à confirmer. Les informations sur les absences éventuelles seront communiquées ultérieurement.

Bournemouth présente un bilan de deux victoires, un nul et deux défaites sur ses cinq derniers matchs toutes compétitions confondues. La rencontre la plus récente s'est soldée par une défaite 5-1 face à Chelsea en Premier League. Les Cherries avaient auparavant battu le Real Sociedad 1-2 en Ligue Europa et Lincoln City 4-0 en Carabao Cup, mais ont aussi concédé une défaite 0-1 contre Liverpool. Sur l'ensemble de ces cinq matchs, Bournemouth a inscrit neuf buts et en a encaissé huit.

Sturm Graz affiche pour sa part trois victoires, un nul et une défaite sur ses cinq dernières sorties. Le club autrichien a remporté son dernier match face à Austria Wien 2-0 en Bundesliga autrichienne et avait auparavant battu le LASK 2-1. Leur seule défaite récente est une lourde correction 3-0 face à Salzbourg, tandis qu'ils ont tenu le nul 0-0 contre Rennes en Ligue Europa.

Les données disponibles ne recensent aucune confrontation directe entre Bournemouth et Sturm Graz. Il s'agit donc d'une première rencontre entre les deux clubs, ce qui ajoute une part d'inconnue à cette affiche européenne.

En Ligue Europa, Bournemouth occupe la dixième place du classement général, tandis que Sturm Graz pointe à la dix-septième position. Les deux équipes ont donc besoin de points pour améliorer leur situation dans la phase de ligue et préserver leurs chances de qualification.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.