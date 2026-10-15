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Bournemouth vs Sturm Graz: Où regarder le match en ligne, streaming en direct, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Bournemouth vs Sturm Graz
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Comment regarder le match de Ligue Europa entre Bournemouth et Sturm Graz, ainsi que l'heure du coup d'envoi et les infos sur les équipes.

A quelle heure commence le jeu ?

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Ce match de Ligue Europa entre Bournemouth et Sturm Graz est diffusé en France sur CANAL+ Live et myCANAL. Vous pouvez accéder au live stream via myCANAL en vous rendant sur la plateforme à l'adresse suivante : https://action.metaffiliation.com/trk.php?mclic=P4F53157D50F1561

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Comment regarder Bournemouth contre Sturm Graz avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

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Bournemouth vs Sturm Graz : heure du coup d'envoi

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Le match d'aujourd'hui entre Bournemouth et Sturm Graz débutera à 15 oct. 2026, 21:00.

Bournemouth vs Sturm Graz Équipes probables

Entraineur

  • M. Rose

Du côté de Bournemouth, Marco Rose prépare son équipe pour ce défi européen. Aucune information précise sur les blessés ou les suspendus n'est disponible pour le moment ; des mises à jour seront ajoutées à l'approche du coup d'envoi.

Pour Sturm Graz, Fabio Ingolitsch dispose également d'un groupe dont la composition détaillée reste à confirmer. Les informations sur les absences éventuelles seront communiquées ultérieurement.

BOU

BOU - Forme

LIN
V4-0
BRE
N2-2
RSO
V1-2
LIV
D0-1
CHE
D5-1
But marqué (encaissé)
9/9
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
SGR

SGR - Forme

LAS
V2-1
REN
N0-0
SAL
D3-0
FAC
V3-1
WIE
V0-2
But marqué (encaissé)
7/5
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

Bournemouth présente un bilan de deux victoires, un nul et deux défaites sur ses cinq derniers matchs toutes compétitions confondues. La rencontre la plus récente s'est soldée par une défaite 5-1 face à Chelsea en Premier League. Les Cherries avaient auparavant battu le Real Sociedad 1-2 en Ligue Europa et Lincoln City 4-0 en Carabao Cup, mais ont aussi concédé une défaite 0-1 contre Liverpool. Sur l'ensemble de ces cinq matchs, Bournemouth a inscrit neuf buts et en a encaissé huit.

Sturm Graz affiche pour sa part trois victoires, un nul et une défaite sur ses cinq dernières sorties. Le club autrichien a remporté son dernier match face à Austria Wien 2-0 en Bundesliga autrichienne et avait auparavant battu le LASK 2-1. Leur seule défaite récente est une lourde correction 3-0 face à Salzbourg, tandis qu'ils ont tenu le nul 0-0 contre Rennes en Ligue Europa.

Les données disponibles ne recensent aucune confrontation directe entre Bournemouth et Sturm Graz. Il s'agit donc d'une première rencontre entre les deux clubs, ce qui ajoute une part d'inconnue à cette affiche européenne.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Juventus FCJuventus FCJUV
110050+53
V
2
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
110040+43
V
3
Sparta PragueSparta PragueSPP
110041+33
V
4
BesiktasBesiktasBJK
110041+33
V
5
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
110030+33
V
6
FerencvarosFerencvarosFTC
110031+23
V
7
BenficaBenficaBEN
110020+23
V
8
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
110020+23
V
8
OFI CreteOFI CreteOFI
110020+23
V
10
LyonLyonOL
110021+13
V
10
BournemouthBournemouthBOU
110021+13
V
10
TorreenseTorreenseTOR
110021+13
V
13
Olympiakos PiréeOlympiakos PiréeOLY
110021+13
V
14
SalzburgSalzburgSAL
110010+13
V
15
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
110010+13
V
15
SunderlandSunderlandSUN
110010+13
V
17
Sturm GrazSturm GrazSGR
10100001
N
17
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
10100001
N
17
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
10100001
N
17
RennesRennesREN
10100001
N
21
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
100112-10
D
22
Real SociedadReal SociedadRSO
100112-10
D
22
AnderlechtAnderlechtAND
100112-10
D
22
LillestroemLillestroemLIL
100112-10
D
25
AlkmaarAlkmaarAZ
100101-10
D
25
Celta VigoCelta VigoCEL
100101-10
D
25
LevskiLevskiLES
100101-10
D
28
CelticCelticCEL
100113-20
D
29
HoffenheimHoffenheimTSG
100102-20
D
29
Milan ACMilan ACMIL
100102-20
D
29
MIK CM CeljeMIK CM CeljeCEL
100102-20
D
32
MarseilleMarseilleOM
100114-30
D
33
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
100114-30
D
34
PlzenPlzenVPL
100103-30
D
35
Lech PoznanLech PoznanLCH
100104-40
D
36
NEC NimégueNEC NimégueNEC
100105-50
D
Qualification pour les quarts de finale

En Ligue Europa, Bournemouth occupe la dixième place du classement général, tandis que Sturm Graz pointe à la dix-septième position. Les deux équipes ont donc besoin de points pour améliorer leur situation dans la phase de ligue et préserver leurs chances de qualification.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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