A quelle heure commence le jeu ?

Ligue Europa - Journée 3 22 oct. 2026 - 15:00 Vitality Stadium

En France, Bournemouth - Milan AC est diffusé en direct sur CANAL+ Live et disponible en streaming sur myCANAL. Retrouvez le match sur votre plateforme habituelle pour ne rien manquer de cette affiche de Ligue Europa.

Comment regarder Bournemouth contre Milan AC avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

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Bournemouth vs Milan AC : heure du coup d'envoi

Ligue Europa - Journée 3 22 oct. 2026 - 15:00 Vitality Stadium

Le match d'aujourd'hui entre Bournemouth et Milan AC débutera à 22 oct. 2026, 21:00.

Du côté de Bournemouth, Marco Rose n'a pas communiqué de composition probable ni de liste de blessés ou de suspendus pour ce match. Des informations complémentaires seront ajoutées à l'approche du coup d'envoi.

Pour le Milan AC, Ruben Amorim doit composer sans Samuel Chukwueze, touché à la hanche et écarté du groupe. Gonçalo Ramos est lui aussi incertain après une surcharge musculaire au mollet : des examens médicaux sont prévus pour évaluer l'étendue des dégâts. En l'absence du Portugais, le jeune Francesco Camarda devrait débuter en attaque.

Bournemouth présente un bilan de trois victoires et deux défaites sur ses cinq derniers matchs, toutes compétitions confondues. Les Cherries ont inscrit 8 buts et en ont concédé 7 sur cette période. Leur dernière sortie s'est soldée par un succès 2-0 contre Sunderland en Premier League, après leur victoire 3-0 sur Sturm Graz en Ligue Europa. Les deux revers, 0-1 contre Liverpool et 1-5 contre Chelsea, soulignent des difficultés face aux équipes de premier plan en championnat.

Le Milan AC affiche également trois victoires pour un nul et une défaite sur ses cinq dernières rencontres. Les Rossoneri ont marqué 11 buts et en ont concédé 5 dans cet intervalle. La victoire 3-2 contre l'Atalanta en Serie A, combinée au 4-0 à Salzbourg, illustre leur capacité à produire un football offensif de qualité. Le nul 1-1 contre Sassuolo reste la seule ombre au tableau récent d'une équipe qui se maintient dans le haut du classement de Serie A.

Les deux clubs ne se sont affrontés qu'une seule fois selon les données disponibles : lors d'un match amical en septembre 2016, le Milan AC s'était imposé 2-1 face à Bournemouth. Cette rencontre de Ligue Europa constitue donc leur premier duel en compétition officielle.

En Ligue Europa, Bournemouth occupe la 5e place du classement, tandis que le Milan AC pointe à la 16e position au moment de cette rencontre.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

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Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.