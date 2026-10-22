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Bournemouth vs Milan AC: Où regarder le match en ligne, streaming en direct, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Bournemouth vs Milan AC
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Comment regarder le match de Ligue Europa entre Bournemouth et Milan AC, ainsi que l'heure du coup d'envoi et les infos sur les équipes.

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En France, Bournemouth - Milan AC est diffusé en direct sur CANAL+ Live et disponible en streaming sur myCANAL. Retrouvez le match sur votre plateforme habituelle pour ne rien manquer de cette affiche de Ligue Europa.

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Comment regarder Bournemouth contre Milan AC avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

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Bournemouth vs Milan AC : heure du coup d'envoi

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Le match d'aujourd'hui entre Bournemouth et Milan AC débutera à 22 oct. 2026, 21:00.

Bournemouth vs Milan AC Équipes probables

Entraineur

  • M. Rose

Du côté de Bournemouth, Marco Rose n'a pas communiqué de composition probable ni de liste de blessés ou de suspendus pour ce match. Des informations complémentaires seront ajoutées à l'approche du coup d'envoi.

Pour le Milan AC, Ruben Amorim doit composer sans Samuel Chukwueze, touché à la hanche et écarté du groupe. Gonçalo Ramos est lui aussi incertain après une surcharge musculaire au mollet : des examens médicaux sont prévus pour évaluer l'étendue des dégâts. En l'absence du Portugais, le jeune Francesco Camarda devrait débuter en attaque.

BOU

BOU - Forme

RSO
V1-2
LIV
D0-1
CHE
D5-1
SGR
V3-0
SUN
V2-0
But marqué (encaissé)
8/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
MIL

MIL - Forme

BEN
D0-2
LEC
V3-0
SAS
N1-1
SAL
V0-4
ATA
V3-2
But marqué (encaissé)
11/5
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

Bournemouth présente un bilan de trois victoires et deux défaites sur ses cinq derniers matchs, toutes compétitions confondues. Les Cherries ont inscrit 8 buts et en ont concédé 7 sur cette période. Leur dernière sortie s'est soldée par un succès 2-0 contre Sunderland en Premier League, après leur victoire 3-0 sur Sturm Graz en Ligue Europa. Les deux revers, 0-1 contre Liverpool et 1-5 contre Chelsea, soulignent des difficultés face aux équipes de premier plan en championnat.

Le Milan AC affiche également trois victoires pour un nul et une défaite sur ses cinq dernières rencontres. Les Rossoneri ont marqué 11 buts et en ont concédé 5 dans cet intervalle. La victoire 3-2 contre l'Atalanta en Serie A, combinée au 4-0 à Salzbourg, illustre leur capacité à produire un football offensif de qualité. Le nul 1-1 contre Sassuolo reste la seule ombre au tableau récent d'une équipe qui se maintient dans le haut du classement de Serie A.

Face à face

BournemouthNulMilan AC
0
0
1
Jeux d'amitié des clubs
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
1
Milan AC badge
Milan AC
MIL
2
FDM
1Buts marqués2
Matchs au-delà des 2.5 buts1/1
Les deux équipes ont marqué1/1

Les deux clubs ne se sont affrontés qu'une seule fois selon les données disponibles : lors d'un match amical en septembre 2016, le Milan AC s'était imposé 2-1 face à Bournemouth. Cette rencontre de Ligue Europa constitue donc leur premier duel en compétition officielle.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Juventus FCJuventus FCJUV
220071+66
V
V
2
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
220060+66
V
V
3
BenficaBenficaBEN
220061+56
V
V
4
BesiktasBesiktasBJK
220073+46
V
V
5
BournemouthBournemouthBOU
220051+46
V
V
6
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
220040+46
V
V
7
FerencvarosFerencvarosFTC
220052+36
V
V
8
LyonLyonOL
220053+26
V
V
9
SunderlandSunderlandSUN
220031+26
V
V
10
Olympiakos PiréeOlympiakos PiréeOLY
220031+26
V
V
11
Sparta PragueSparta PragueSPP
211052+34
N
V
12
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
211041+34
N
V
13
RennesRennesREN
211021+14
V
N
14
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
211010+14
V
N
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
210163+33
D
V
16
Milan ACMilan ACMIL
210142+23
V
D
17
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
210143+13
V
D
18
OFI CreteOFI CreteOFI
210132+13
D
V
19
TorreenseTorreenseTOR
21013303
D
V
20
AlkmaarAlkmaarAZ
21012203
V
D
21
SalzburgSalzburgSAL
210114-33
D
V
22
Real SociedadReal SociedadRSO
201123-11
N
D
22
LillestroemLillestroemLIL
201123-11
N
D
24
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
201112-11
D
N
24
LevskiLevskiLES
201112-11
N
D
26
Sturm GrazSturm GrazSGR
201103-31
D
N
27
NEC NimégueNEC NimégueNEC
201116-51
N
D
28
Celta VigoCelta VigoCEL
200213-20
D
D
28
AnderlechtAnderlechtAND
200213-20
D
D
30
HoffenheimHoffenheimTSG
200225-30
D
D
31
MarseilleMarseilleOM
200215-40
D
D
31
PlzenPlzenVPL
200215-40
D
D
33
CelticCelticCEL
200227-50
D
D
33
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
200227-50
D
D
35
MIK CM CeljeMIK CM CeljeCEL
200205-50
D
D
36
Lech PoznanLech PoznanLCH
200208-80
D
D
Qualification pour les quarts de finale

En Ligue Europa, Bournemouth occupe la 5e place du classement, tandis que le Milan AC pointe à la 16e position au moment de cette rencontre.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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