Où voir Bournemouth vs Leeds en direct aurjourd'hui : avant-match, onze de départ, diffusion en direct, streaming, chaînes TV et horaires

Bournemouth vs Leeds : heure du coup d'envoi

Premier League - Journée 9 31 oct. 2026 - 11:00 Vitality Stadium

Le match d'aujourd'hui entre Bournemouth et Leeds débutera à 31 oct. 2026, 16:00.

A quelle heure commence le jeu ?

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Avant-match

Du côté de Bournemouth, Marco Rose devra composer sans Julian Araujo, Alex Scott, Veljko Milosavljevic et Alex Toth, tous indisponibles sur blessure. Le onze probable alignerait Djordje Petrovic dans les buts, devant une défense composée d'Antonio Silva, Adrien Truffert, James Hill et Adam Smith, avec Lewis Cook, Rayan et Marcus Tavernier au milieu, et Justin Kluivert, Tyler Adams et Evanilson en attaque.

Pour Leeds, Daniel Farke est privé de Mateo Joseph et Joe Rodon, blessés. Le onze probable des Whites verrait James Trafford garder les buts, avec Nico Elvedi, Tarik Muharemovic et James Justin en défense, Ethan Ampadu et Ao Tanaka dans l'entrejeu, Jayden Bogle, Gabriel Gudmundsson et Harry Wilson sur les ailes, et Dominic Calvert-Lewin associé à Noah Okafor en attaque.

Bournemouth présente un bilan parfait sur ses cinq derniers matchs, avec cinq victoires, zéro défaite et zéro nul. Les Cherries ont inscrit 11 buts et n'en ont concédé aucun lors de cette série, avec notamment un 3-0 contre Manchester United en Premier League et un 3-0 face à l'AC Milan en Ligue Europa. La solidité défensive et l'efficacité offensive font de cette équipe l'une des plus en forme du pays.

Leeds affiche un bilan de deux victoires, deux nuls et une défaite sur ses cinq dernières sorties. Les Whites restent sur un 0-0 à Sunderland et un 1-1 contre Manchester United en Premier League. Leur seule défaite dans cette période est une courte élimination 2-1 face à Arsenal. Leeds a inscrit 6 buts et en a concédé 4 sur cet échantillon.

La dernière confrontation entre ces deux équipes s'est soldée par un match nul 2-2 au Vitality Stadium en Premier League en avril 2026. Sur les cinq dernières rencontres entre les deux clubs, on dénombre deux matchs nuls, une victoire pour Bournemouth et deux victoires pour Leeds. La rencontre la plus déséquilibrée reste le 4-1 infligé par Bournemouth à Leeds en avril 2023.

En Premier League, Bournemouth occupe la treizième place, tandis que Leeds se trouve en septième position. Leeds, installé dans la première moitié du tableau, se bat pour confirmer ses ambitions européennes, alors que Bournemouth cherche à remonter au classement en s'appuyant sur sa forme récente.

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