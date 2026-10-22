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Besiktas vs Crystal Palace: Où regarder le match en ligne, streaming en direct, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Besiktas vs Crystal Palace
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Comment regarder le match de Ligue Europa entre Besiktas et Crystal Palace, ainsi que l'heure du coup d'envoi et les infos sur les équipes.

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En France, Besiktas - Crystal Palace est diffusé en direct sur CANAL+ Live et disponible en streaming sur myCANAL. Retrouvez ci-dessous les options pour suivre le match en direct.

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Comment regarder Besiktas contre Crystal Palace avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

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Besiktas vs Crystal Palace : heure du coup d'envoi

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Le match d'aujourd'hui entre Besiktas et Crystal Palace débutera à 22 oct. 2026, 21:00.

Besiktas vs Crystal Palace Équipes probables

Entraineur

  • V. Italiano

Du côté de Besiktas, Vincenzo Italiano prépare son équipe pour ce rendez-vous européen à domicile. Aucune information précise sur les blessés ou les suspensions n'est disponible pour le moment ; des mises à jour seront ajoutées à l'approche du coup d'envoi.

Chez Crystal Palace, Pierre Sage compose lui aussi avec une situation similaire côté effectif. Les absences éventuelles et la composition probable des Eagles seront confirmées dans les heures précédant la rencontre.

BJK

BJK - Forme

OM
V4-1
AMS
D3-2
KOB
V2-1
TSG
V2-3
TRS
D2-0
But marqué (encaissé)
11/9
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
4/5
CRY

CRY - Forme

LEE
N0-0
BRC
D0-2
NFO
V3-1
OL
D3-2
BHA
D5-0
But marqué (encaissé)
5/11
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

Besiktas présente un bilan de deux victoires, zéro nul et deux défaites sur ses cinq dernières sorties toutes compétitions confondues. Leur match le plus récent s'est soldé par une défaite 2-0 face à Trabzonspor en Super Lig le 19 octobre. En Ligue Europa, les Stambouliotes ont montré un visage plus convaincant, avec notamment une victoire 2-3 à Hoffenheim et un succès 4-1 contre Marseille. Sur l'ensemble de ces cinq rencontres, Besiktas a inscrit dix buts et en a concédé sept.

Crystal Palace affiche un bilan d'une victoire, un nul et trois défaites sur ses cinq derniers matchs. La plus récente sortie des Eagles est la déroute 5-0 à Brighton en Premier League le 18 octobre. Leur seule victoire dans cette séquence est un succès 3-1 contre Nottingham Forest. Palace a marqué six buts et en a encaissé onze sur cette période, un ratio préoccupant à l'approche d'un déplacement exigeant.

Les données disponibles ne permettent pas d'établir un historique récent de confrontations directes entre Besiktas et Crystal Palace. Il s'agit donc d'une affiche relativement inédite entre les deux clubs à ce niveau de compétition.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Juventus FCJuventus FCJUV
220071+66
V
V
2
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
220060+66
V
V
3
BenficaBenficaBEN
220061+56
V
V
4
BesiktasBesiktasBJK
220073+46
V
V
5
BournemouthBournemouthBOU
220051+46
V
V
6
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
220040+46
V
V
7
FerencvarosFerencvarosFTC
220052+36
V
V
8
LyonLyonOL
220053+26
V
V
9
SunderlandSunderlandSUN
220031+26
V
V
10
Olympiakos PiréeOlympiakos PiréeOLY
220031+26
V
V
11
Sparta PragueSparta PragueSPP
211052+34
N
V
12
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
211041+34
N
V
13
RennesRennesREN
211021+14
V
N
14
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
211010+14
V
N
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
210163+33
D
V
16
Milan ACMilan ACMIL
210142+23
V
D
17
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
210143+13
V
D
18
OFI CreteOFI CreteOFI
210132+13
D
V
19
TorreenseTorreenseTOR
21013303
D
V
20
AlkmaarAlkmaarAZ
21012203
V
D
21
SalzburgSalzburgSAL
210114-33
D
V
22
Real SociedadReal SociedadRSO
201123-11
N
D
22
LillestroemLillestroemLIL
201123-11
N
D
24
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
201112-11
D
N
24
LevskiLevskiLES
201112-11
N
D
26
Sturm GrazSturm GrazSGR
201103-31
D
N
27
NEC NimégueNEC NimégueNEC
201116-51
N
D
28
Celta VigoCelta VigoCEL
200213-20
D
D
28
AnderlechtAnderlechtAND
200213-20
D
D
30
HoffenheimHoffenheimTSG
200225-30
D
D
31
MarseilleMarseilleOM
200215-40
D
D
31
PlzenPlzenVPL
200215-40
D
D
33
CelticCelticCEL
200227-50
D
D
33
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
200227-50
D
D
35
MIK CM CeljeMIK CM CeljeCEL
200205-50
D
D
36
Lech PoznanLech PoznanLCH
200208-80
D
D
Qualification pour les quarts de finale

En Ligue Europa, Besiktas occupe la quatrième place, une position qui leur confère un avantage psychologique certain à domicile. Crystal Palace, quinzième au classement, se trouve dans une situation qui rend ce match presque incontournable pour espérer maintenir leurs ambitions européennes.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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