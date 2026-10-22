A quelle heure commence le jeu ?

Ligue Europa - Journée 3 22 oct. 2026 - 15:00 Tupras Stadyumu

En France, Besiktas - Crystal Palace est diffusé en direct sur CANAL+ Live et disponible en streaming sur myCANAL. Retrouvez ci-dessous les options pour suivre le match en direct.

Comment regarder Besiktas contre Crystal Palace avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Besiktas vs Crystal Palace : heure du coup d'envoi

Ligue Europa - Journée 3 22 oct. 2026 - 15:00 Tupras Stadyumu

Le match d'aujourd'hui entre Besiktas et Crystal Palace débutera à 22 oct. 2026, 21:00.

Du côté de Besiktas, Vincenzo Italiano prépare son équipe pour ce rendez-vous européen à domicile. Aucune information précise sur les blessés ou les suspensions n'est disponible pour le moment ; des mises à jour seront ajoutées à l'approche du coup d'envoi.

Chez Crystal Palace, Pierre Sage compose lui aussi avec une situation similaire côté effectif. Les absences éventuelles et la composition probable des Eagles seront confirmées dans les heures précédant la rencontre.

Besiktas présente un bilan de deux victoires, zéro nul et deux défaites sur ses cinq dernières sorties toutes compétitions confondues. Leur match le plus récent s'est soldé par une défaite 2-0 face à Trabzonspor en Super Lig le 19 octobre. En Ligue Europa, les Stambouliotes ont montré un visage plus convaincant, avec notamment une victoire 2-3 à Hoffenheim et un succès 4-1 contre Marseille. Sur l'ensemble de ces cinq rencontres, Besiktas a inscrit dix buts et en a concédé sept.

Crystal Palace affiche un bilan d'une victoire, un nul et trois défaites sur ses cinq derniers matchs. La plus récente sortie des Eagles est la déroute 5-0 à Brighton en Premier League le 18 octobre. Leur seule victoire dans cette séquence est un succès 3-1 contre Nottingham Forest. Palace a marqué six buts et en a encaissé onze sur cette période, un ratio préoccupant à l'approche d'un déplacement exigeant.

Les données disponibles ne permettent pas d'établir un historique récent de confrontations directes entre Besiktas et Crystal Palace. Il s'agit donc d'une affiche relativement inédite entre les deux clubs à ce niveau de compétition.

En Ligue Europa, Besiktas occupe la quatrième place, une position qui leur confère un avantage psychologique certain à domicile. Crystal Palace, quinzième au classement, se trouve dans une situation qui rend ce match presque incontournable pour espérer maintenir leurs ambitions européennes.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.