A quelle heure commence le jeu ?

Ligue Europa - Journée 2 15 oct. 2026 - 15:00 Estadio da Luz

Ce match de Ligue Europa entre Benfica et Celtic est diffusé en direct sur CANAL+ Live et disponible en streaming sur myCANAL. Retrouvez les options de diffusion listées ci-dessous.

Comment regarder Benfica contre Celtic avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

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Benfica vs Celtic : heure du coup d'envoi

Ligue Europa - Journée 2 15 oct. 2026 - 15:00 Estadio da Luz

Le match d'aujourd'hui entre Benfica et Celtic débutera à 15 oct. 2026, 21:00.

Du côté de Benfica, Marco Silva n'a fourni aucune information précise sur les blessés, les suspendus ni sur la composition probable de son équipe. Des mises à jour seront ajoutées à l'approche du coup d'envoi dès que les informations officielles seront disponibles.

Pour Celtic, Martin O'Neill est dans la même situation : aucune donnée sur les absences ou le onze probable n'est disponible pour le moment. Les informations seront complétées avant le match.

Benfica présente un bilan de quatre victoires et une défaite sur leurs cinq derniers matches toutes compétitions confondues. Leur dernier résultat est une victoire 2-0 contre Guimaraes en Liga Portugal, et ils ont également battu l'AC Milan 2-0 en Ligue Europa. La seule défaite sur cette période est un revers 3-1 contre le FC Porto. Sur ces cinq rencontres, Benfica ont inscrit dix buts et en ont concédé quatre.

Celtic affiche deux victoires et trois défaites sur leurs cinq derniers matches. Leur résultat le plus récent est une victoire 2-0 à Motherwell en Premiership, mais ils ont subi des revers contre Ferencvaros en Ligue Europa (3-1) et à deux reprises face aux Rangers. Leur seule autre victoire dans cette période remonte à un succès 1-0 contre St. Johnstone.

La dernière confrontation entre ces deux clubs remonte au 20 novembre 2012, lorsque Benfica s'était imposé 2-1 à domicile en phase de groupes de la Ligue des Champions. Sur les cinq dernières rencontres entre les deux équipes, toutes disputées en Ligue des Champions, Benfica comptent trois victoires contre une pour Celtic, avec un match nul. Les Eagles ont inscrit sept buts et en ont concédé deux sur l'ensemble de ces cinq duels.

En Ligue Europa, Benfica occupent la septième place du classement général, une position qui les maintient dans le groupe des équipes en lice pour la qualification directe. Celtic, en revanche, pointent à la vingt-huitième place, une situation qui rend ce déplacement à Lisbonne pratiquement incontournable pour les Écossais s'ils veulent rester dans la course.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

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Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.