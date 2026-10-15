Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Ligue Europa
team-logoBenfica
Estadio da Luz
team-logoCeltic
Regardez ici ! CANAL+ LiveRegardez ici ! myCANAL
GOAL-e
Avec le concours de

Benfica vs Celtic: Où regarder le match en ligne, streaming en direct, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Benfica vs Celtic
Benfica
Celtic
Ligue Europa

Comment regarder le match de Ligue Europa entre Benfica et Celtic, ainsi que l'heure du coup d'envoi et les infos sur les équipes.

A quelle heure commence le jeu ?

crest
Ligue Europa - Journée 2
Estadio da Luz
Regardez en toute sécurité depuis n'importe oùÉconomisez 83 %

Ce match de Ligue Europa entre Benfica et Celtic est diffusé en direct sur CANAL+ Live et disponible en streaming sur myCANAL. Retrouvez les options de diffusion listées ci-dessous.

Hier live sehen!

CANAL+ Live

Cliquez ic

myCANAL

myCANAL

Cliquez ic

Comment regarder Benfica contre Celtic avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Regardez en toute sécurité depuis n'importe oùÉconomisez 83 %

Benfica vs Celtic : heure du coup d'envoi

crest
Ligue Europa - Journée 2
Estadio da Luz

Le match d'aujourd'hui entre Benfica et Celtic débutera à 15 oct. 2026, 21:00.

Benfica vs Celtic Équipes probables

Entraineur

  • Marco Silva

Du côté de Benfica, Marco Silva n'a fourni aucune information précise sur les blessés, les suspendus ni sur la composition probable de son équipe. Des mises à jour seront ajoutées à l'approche du coup d'envoi dès que les informations officielles seront disponibles.

Pour Celtic, Martin O'Neill est dans la même situation : aucune donnée sur les absences ou le onze probable n'est disponible pour le moment. Les informations seront complétées avant le match.

BEN

BEN - Forme

MOR
V0-4
GV
V3-1
MIL
V0-2
POR
D3-1
VSC
V2-0
But marqué (encaissé)
12/4
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
CEL

CEL - Forme

JOH
V0-1
RAN
D3-0
FTC
D1-3
RAN
D0-1
MOT
V0-2
But marqué (encaissé)
4/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
1/5

Benfica présente un bilan de quatre victoires et une défaite sur leurs cinq derniers matches toutes compétitions confondues. Leur dernier résultat est une victoire 2-0 contre Guimaraes en Liga Portugal, et ils ont également battu l'AC Milan 2-0 en Ligue Europa. La seule défaite sur cette période est un revers 3-1 contre le FC Porto. Sur ces cinq rencontres, Benfica ont inscrit dix buts et en ont concédé quatre.

Celtic affiche deux victoires et trois défaites sur leurs cinq derniers matches. Leur résultat le plus récent est une victoire 2-0 à Motherwell en Premiership, mais ils ont subi des revers contre Ferencvaros en Ligue Europa (3-1) et à deux reprises face aux Rangers. Leur seule autre victoire dans cette période remonte à un succès 1-0 contre St. Johnstone.

Face à face

BenficaNulCeltic
3
1
1
Ligue des Champions
Benfica badge
Benfica
BEN
2
Celtic badge
Celtic
CEL
1
FDM
Ligue des Champions
Celtic badge
Celtic
CEL
0
Benfica badge
Benfica
BEN
0
FDM
Ligue des Champions
Celtic badge
Celtic
CEL
1
Benfica badge
Benfica
BEN
0
FDM
Ligue des Champions
Benfica badge
Benfica
BEN
1
Celtic badge
Celtic
CEL
0
FDM
Ligue des Champions
Benfica badge
Benfica
BEN
3
Celtic badge
Celtic
CEL
0
FDM
6Buts marqués2
Matchs au-delà des 2.5 buts2/5
Les deux équipes ont marqué1/5

La dernière confrontation entre ces deux clubs remonte au 20 novembre 2012, lorsque Benfica s'était imposé 2-1 à domicile en phase de groupes de la Ligue des Champions. Sur les cinq dernières rencontres entre les deux équipes, toutes disputées en Ligue des Champions, Benfica comptent trois victoires contre une pour Celtic, avec un match nul. Les Eagles ont inscrit sept buts et en ont concédé deux sur l'ensemble de ces cinq duels.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Juventus FCJuventus FCJUV
110050+53
V
2
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
110040+43
V
3
Sparta PragueSparta PragueSPP
110041+33
V
4
BesiktasBesiktasBJK
110041+33
V
5
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
110030+33
V
6
FerencvarosFerencvarosFTC
110031+23
V
7
BenficaBenficaBEN
110020+23
V
8
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
110020+23
V
8
OFI CreteOFI CreteOFI
110020+23
V
10
LyonLyonOL
110021+13
V
10
BournemouthBournemouthBOU
110021+13
V
10
TorreenseTorreenseTOR
110021+13
V
13
Olympiakos PiréeOlympiakos PiréeOLY
110021+13
V
14
SalzburgSalzburgSAL
110010+13
V
15
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
110010+13
V
15
SunderlandSunderlandSUN
110010+13
V
17
Sturm GrazSturm GrazSGR
10100001
N
17
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
10100001
N
17
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
10100001
N
17
RennesRennesREN
10100001
N
21
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
100112-10
D
22
Real SociedadReal SociedadRSO
100112-10
D
22
AnderlechtAnderlechtAND
100112-10
D
22
LillestroemLillestroemLIL
100112-10
D
25
AlkmaarAlkmaarAZ
100101-10
D
25
Celta VigoCelta VigoCEL
100101-10
D
25
LevskiLevskiLES
100101-10
D
28
CelticCelticCEL
100113-20
D
29
HoffenheimHoffenheimTSG
100102-20
D
29
Milan ACMilan ACMIL
100102-20
D
29
MIK CM CeljeMIK CM CeljeCEL
100102-20
D
32
MarseilleMarseilleOM
100114-30
D
33
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
100114-30
D
34
PlzenPlzenVPL
100103-30
D
35
Lech PoznanLech PoznanLCH
100104-40
D
36
NEC NimégueNEC NimégueNEC
100105-50
D
Qualification pour les quarts de finale

En Ligue Europa, Benfica occupent la septième place du classement général, une position qui les maintient dans le groupe des équipes en lice pour la qualification directe. Celtic, en revanche, pointent à la vingt-huitième place, une situation qui rend ce déplacement à Lisbonne pratiquement incontournable pour les Écossais s'ils veulent rester dans la course.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

Regardez en toute sécurité depuis n'importe oùÉconomisez 83 %

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google