A quelle heure commence le jeu ?

Coupe du monde - Grp. G Los Angeles Stadium

La rencontre Belgique vs Iran est diffusée en France sur plusieurs chaînes et plateformes. Retrouvez ci-dessous la liste complète des options pour regarder le match en direct à la télévision ou en live stream.

Comment regarder Belgique contre Iran avec un VPN

Voici la traduction de ce paragraphe en français :

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Belgique vs Iran : heure du coup d'envoi

Coupe du monde - Grp. G Los Angeles Stadium

Le match d'aujourd'hui entre Belgique et Iran débutera à 21 juin 2026, 21:00.

Du côté de la Belgique, Rudi Garcia dispose d'un effectif quasi complet. Le défenseur Zeno Debast est forfait sur blessure, mais aucune suspension n'est à signaler. Le onze probable alignerait Thibaut Courtois dans les buts, une défense composée de Thomas Meunier, Nathan Ngoy, Brandon Mechele et Maxim De Cuyper, un milieu avec Youri Tielemans, Hans Vanaken et Kevin De Bruyne, et un trio offensif formé de Jeremy Doku, Dodi Lukebakio et Romelu Lukaku.

L'Iran d'Amir Ghalenoei ne déplore ni blessé ni suspendu déclaré avant ce match. Le onze probable verrait Alireza Beiranvand dans les buts, protégé par Milad Mohammadi, Shoja Khalilzadeh, Ali Nemati et Ramin Rezaeian. Le milieu de terrain serait composé de Mohammad Mohebi, Saman Ghoddos, Mehdi Ghayedi et Saeid Ezatolahi, avec Shahriar Moghanlou et Mehdi Taremi en attaque. Des mises à jour seront ajoutées au plus près du coup d'envoi si nécessaire.

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions 2 Z. Debast Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

La Belgique affiche un bilan de trois victoires et deux nuls sur ses cinq derniers matchs. Leur rencontre la plus récente s'est soldée par un nul 1-1 face à l'Égypte lors de la première journée de la Coupe du monde, le 15 juin. Avant cela, les Diables Rouges avaient dominé la Tunisie 5-0 puis la Croatie 2-0 en matchs amicaux de juin. Sur l'ensemble des cinq matchs, la Belgique a inscrit 10 buts et n'en a concédé que 3, sans la moindre défaite dans cette séquence.

L'Iran présente un bilan similaire avec trois victoires et deux nuls. Leur dernier match s'est terminé sur un 2-2 face à la Nouvelle-Zélande le 16 juin, lors de leur entrée en lice dans le tournoi. Les Iraniens avaient auparavant battu le Mali 2-0 et la Gambie 3-1 en amical, et avaient écrasé le Costa Rica 5-0 en mars. Leur seule défaite dans cette période remonte à un revers 2-1 contre le Nigeria. L'Iran a marqué 14 buts et en a concédé 5 sur ces cinq rencontres, avec trois victoires consécutives avant leur entrée en Coupe du monde.

Aucune donnée sur les cinq dernières confrontations directes entre la Belgique et l'Iran n'est disponible dans nos sources. Des informations complémentaires seront ajoutées dès qu'elles seront accessibles.

Au classement du Groupe G, la Belgique occupe la troisième place tandis que l'Iran se trouve en deuxième position avant cette deuxième journée.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.