Coupe du monde - Grp. J San Francisco Bay Area Stadium

Les options pour regarder Autriche vs Jordanie en live stream et sur quelle chaîne TV sont indiquées ci-dessous.

Comment regarder Autriche contre Jordanie avec un VPN

Voici la traduction de ce paragraphe en français :

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Autriche vs Jordanie : heure du coup d'envoi

Coupe du monde - Grp. J San Francisco Bay Area Stadium

Le match d'aujourd'hui entre Autriche et Jordanie débutera à 17 juin 2026, 06:00.





Du côté autrichien, Ralf Rangnick dispose d'un groupe sans blessé ni suspendu confirmé. Le onze probable alignerait Alexander Schlager dans les buts, une défense composée de Philipp Lienhart, David Alaba et Stefan Posch, avec Konrad Laimer, Romano Schmid, Marcel Sabitzer, Nicolas Seiwald et Xaver Schlager au milieu, et le duo Michael Gregoritsch – Marko Arnautovic en attaque.

Du côté jordanien, Jamal Sellami ne signale aucune absence pour ce premier match. Le onze probable verrait Yazeed Abulaila garder les buts, une défense à trois avec Yazan Abu Al-Arab et Abdallah Nasib, et Musa Tamari comme principal atout offensif. Des informations complémentaires seront ajoutées à l'approche du coup d'envoi si nécessaire.

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

L'Autriche présente un bilan de quatre victoires et un nul sur ses cinq derniers matchs. La sélection a battu la Tunisie 1-0 le 1er juin 2026 lors de son dernier match de préparation, puis la Corée du Sud sur le même score fin mars. La victoire 5-1 contre le Ghana reste la performance la plus convaincante de cette série. Le seul point partagé remonte au match nul 1-1 contre la Bosnie-Herzégovine en qualification. Sur l'ensemble de ces cinq rencontres, l'Autriche a marqué neuf buts et en a concédé trois.

La Jordanie affiche un bilan de zéro victoire, deux nuls et trois défaites sur la même période. La défaite 2-0 contre la Colombie le 7 juin constitue le dernier résultat en date, précédée d'une lourde correction 4-1 infligée par la Suisse fin mai. Les matchs nuls 2-2 face au Nigéria et au Costa Rica en mars ont offert un peu de réconfort. Al-Nashama a encaissé onze buts en cinq matchs tout en en inscrivant sept.





Autriche et Jordanie ne se sont jamais affrontées auparavant dans les données disponibles. Le match du 17 juin à Santa Clara constituera donc la toute première rencontre entre ces deux nations.





Dans le Groupe J, l'Autriche occupe la troisième place et la Jordanie la quatrième avant le coup d'envoi du premier tour.





Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

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Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.