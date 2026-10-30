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Où voir Aston Villa vs Fulham en direct aujourd'hui : avant-match, onze de départ, diffusion en direct, streaming, chaînes TV et horaires

Aston Villa vs Fulham
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Fulham
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Comment regarder le match de Premier League entre Aston Villa et Fulham en direct? GOAL vous présente tout sur les équipes, l'heure du coup d'envoi, où regarde en direct, le onze, dernières infos et blessés et suspendus.

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Aston Villa vs Fulham : heure du coup d'envoi

crest
Premier League - Journée 9
Villa Park

Le match d'aujourd'hui entre Aston Villa et Fulham débutera à 31 oct. 2026, 21:00.

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Avant-match

Aston Villa vs Fulham Équipes probables

4-2-3-1
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
Formation
Fulham crest
Fulham
FUL
4-2-3-1
Z. SuzukiZ. SuzukiI. MaatsenI. MaatsenP. TorresP. TorresM. CashM. CashVictor Nilsson LindelöfVictor Nilsson LindelöfB. KamaraB. KamaraJ. McGinnJ. McGinnJ. GomesJ. GomesE. BuendiaE. BuendiaJ. ManzambiJ. ManzambiN. JacksonN. JacksonB. LenoB. LenoT. CastagneT. CastagneD. AffengruberD. AffengruberC. BasseyC. BasseyA. RobinsonA. RobinsonJ. KingJ. KingS. BergeS. BergeS. CharlesS. CharlesO. BobbO. BobbA. IwobiA. IwobiG. GarciaG. Garcia
Fulham crest
Fulham
FUL
4-2-3-1
Aston Villa

Onze de départ

Fulham

Entraineur

  • U. Emery
  • A. Arbeloa

Du côté d'Aston Villa, Unai Emery devra composer sans Amadou Onana, Matteo Ruggeri et Aaron Wan-Bissaka, tous blessés. Le onze probable aligné par le technicien espagnol devrait voir Zion Suzuki dans les buts, devant une défense composée d'Ian Maatsen, Pau Torres, Matty Cash et Victor Nilsson Lindelöf. Au milieu, Boubacar Kamara, John McGinn et Joao Gomes devraient être associés, avec Emiliano Buendia et Johan Manzambi en soutien de Nicolas Jackson.

Fulham se présente sans absences sur blessure signalées, mais Ryan Sessegnon est suspendu et ne sera pas du voyage. Alvaro Arbeloa devrait aligner Bernd Leno dans les buts, avec Timothy Castagne, David Affengruber, Calvin Bassey et Antonee Robinson en défense. Le milieu de terrain devrait être composé de Joshua King, Sander Berge et Shea Charles, tandis qu'Oscar Bobb et Alex Iwobi épauleront Gonzalo Garcia en attaque.

AVL

AVL - Forme

FB
V6-0
NEW
V0-1
VIK
V3-1
MCI
V2-1
BOU
D3-0
But marqué (encaissé)
12/5
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
FUL

FUL - Forme

MUN
N1-1
IPS
D2-1
HUL
V1-0
COV
V0-1
CRY
D0-1
But marqué (encaissé)
4/4
Matchs avec plus de 2,5 buts
1/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

Aston Villa présente un bilan de quatre victoires et une défaite sur ses cinq derniers matchs toutes compétitions confondues. Les Villans ont inscrit 12 buts et en ont concédé 4 sur cette période, avec notamment un succès 2-1 contre Manchester City et un 6-0 infligé à Fenerbahçe en Ligue des Champions. La seule contre-performance est la lourde défaite 3-0 contre Bournemouth en Carabao Cup mercredi.

Fulham affiche quant à eux deux victoires, un nul et deux défaites sur leurs cinq dernières sorties. Les Cottagers restent sur deux victoires en championnat, dont un 1-0 à Coventry, mais ont été battus 1-0 par Crystal Palace en Carabao Cup et ont concédé une défaite 2-1 à Ipswich plus tôt dans le mois. Fulham a marqué 3 buts et en a encaissé 3 sur ces cinq rencontres.

Face à face

Aston VillaNulFulham
4
0
1
Premier League
Fulham badge
Fulham
FUL
1
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
0
FDM
Premier League
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
3
Fulham badge
Fulham
FUL
1
FDM
Premier League
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
1
Fulham badge
Fulham
FUL
0
FDM
Premier League
Fulham badge
Fulham
FUL
1
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
3
FDM
Premier League
Fulham badge
Fulham
FUL
1
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
2
FDM
9Buts marqués4
Matchs au-delà des 2.5 buts3/5
Les deux équipes ont marqué3/5

La confrontation la plus récente entre ces deux équipes s'est soldée par une victoire 1-0 de Fulham à Craven Cottage en avril 2026 en Premier League. Sur les cinq derniers duels entre les deux clubs, Aston Villa domine la série avec trois succès contre un pour Fulham, et un match nul. Les Villans ont notamment écrasé les Cottagers 3-1 à Villa Park en septembre 2025, illustrant leur supériorité globale dans ce duel récent.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Manchester CityManchester CityMCI
8701209+1121
D
V
V
V
V
2
ArsenalArsenalARS
8701135+821
V
V
V
D
V
3
BrightonBrightonBHA
8512237+1616
D
V
V
V
V
4
LiverpoolLiverpoolLIV
8431118+315
V
V
D
V
N
5
ChelseaChelseaCHE
84131715+213
D
V
V
D
N
6
BrentfordBrentfordBRE
8251149+511
N
D
N
V
N
7
LeedsLeedsLEE
825196+311
N
N
D
N
V
8
NewcastleNewcastleNEW
83231214-211
V
D
D
V
D
9
Aston VillaAston VillaAVL
8323912-311
V
V
N
V
D
10
HullHullHUL
824298+110
N
D
N
D
N
11
EvertonEvertonEVE
824289-110
D
D
N
V
N
12
IpswichIpswichIPS
83141216-410
N
D
V
D
V
13
BournemouthBournemouthBOU
82331213-19
V
V
D
D
N
14
TottenhamTottenhamTOT
8233810-29
V
V
N
D
N
15
FulhamFulhamFUL
8224810-28
V
V
D
N
N
16
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
81431013-37
D
N
N
N
D
17
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
8215919-107
D
D
V
N
D
18
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
8134610-46
N
D
D
D
V
19
CoventryCoventryCOV
8206615-96
D
D
V
V
D
20
SunderlandSunderlandSUN
8125614-85
N
D
D
D
D
Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Relégation

En Premier League, Aston Villa occupe la neuvième place du classement, tandis que Fulham pointe à la quinzième position. L'écart entre les deux formations donne un avantage moral certain aux hommes d'Emery, qui jouent à domicile avec l'ambition de consolider leur place dans la première moitié de tableau.

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Comment regarder le diffusion du internet sur un projecteur ou la télé

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur des écrans plus grands pour vraiment profiter de l'action. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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