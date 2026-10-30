Où voir Aston Villa vs Fulham en direct aujourd'hui : avant-match, onze de départ, diffusion en direct, streaming, chaînes TV et horaires

Aston Villa vs Fulham : heure du coup d'envoi

Premier League - Journée 9 31 oct. 2026 - 16:00 Villa Park

Le match d'aujourd'hui entre Aston Villa et Fulham débutera à 31 oct. 2026, 21:00.

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Avant-match

Du côté d'Aston Villa, Unai Emery devra composer sans Amadou Onana, Matteo Ruggeri et Aaron Wan-Bissaka, tous blessés. Le onze probable aligné par le technicien espagnol devrait voir Zion Suzuki dans les buts, devant une défense composée d'Ian Maatsen, Pau Torres, Matty Cash et Victor Nilsson Lindelöf. Au milieu, Boubacar Kamara, John McGinn et Joao Gomes devraient être associés, avec Emiliano Buendia et Johan Manzambi en soutien de Nicolas Jackson.

Fulham se présente sans absences sur blessure signalées, mais Ryan Sessegnon est suspendu et ne sera pas du voyage. Alvaro Arbeloa devrait aligner Bernd Leno dans les buts, avec Timothy Castagne, David Affengruber, Calvin Bassey et Antonee Robinson en défense. Le milieu de terrain devrait être composé de Joshua King, Sander Berge et Shea Charles, tandis qu'Oscar Bobb et Alex Iwobi épauleront Gonzalo Garcia en attaque.

Aston Villa présente un bilan de quatre victoires et une défaite sur ses cinq derniers matchs toutes compétitions confondues. Les Villans ont inscrit 12 buts et en ont concédé 4 sur cette période, avec notamment un succès 2-1 contre Manchester City et un 6-0 infligé à Fenerbahçe en Ligue des Champions. La seule contre-performance est la lourde défaite 3-0 contre Bournemouth en Carabao Cup mercredi.

Fulham affiche quant à eux deux victoires, un nul et deux défaites sur leurs cinq dernières sorties. Les Cottagers restent sur deux victoires en championnat, dont un 1-0 à Coventry, mais ont été battus 1-0 par Crystal Palace en Carabao Cup et ont concédé une défaite 2-1 à Ipswich plus tôt dans le mois. Fulham a marqué 3 buts et en a encaissé 3 sur ces cinq rencontres.

La confrontation la plus récente entre ces deux équipes s'est soldée par une victoire 1-0 de Fulham à Craven Cottage en avril 2026 en Premier League. Sur les cinq derniers duels entre les deux clubs, Aston Villa domine la série avec trois succès contre un pour Fulham, et un match nul. Les Villans ont notamment écrasé les Cottagers 3-1 à Villa Park en septembre 2025, illustrant leur supériorité globale dans ce duel récent.

En Premier League, Aston Villa occupe la neuvième place du classement, tandis que Fulham pointe à la quinzième position. L'écart entre les deux formations donne un avantage moral certain aux hommes d'Emery, qui jouent à domicile avec l'ambition de consolider leur place dans la première moitié de tableau.

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