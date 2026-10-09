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Arsenal vs Leeds : tout savoir du match, où regarde en direct, streaming, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Arsenal vs Leeds
Arsenal
Leeds
Premier League

Comment regarder le match de Premier League entre Arsenal et Leeds en direct. GOAL vous présente tout sur les équipes, l'heure du coup d'envoi et où regarde en direct.

Arsenal vs Leeds : heure du coup d'envoi

crest
Premier League - Journée 6
Emirates Stadium

Le match d'aujourd'hui entre Arsenal et Leeds débutera à 10 oct. 2026, 13:30.

Où regarder le match ?

Arsenal - Leeds est diffusé en direct sur Canal+, Canal+ Foot et myCANAL.

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Comment regarder le match du n'importe où avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct. Faites défiler la page pour découvrir comment utiliser un VPN.

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Aperçu du match

Arsenal vs Leeds Équipes probables

4-2-3-1
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Formation
Leeds crest
Leeds
LEE
3-5-2
D. RayaD. RayaR. CalafioriR. CalafioriC. MosqueraC. MosqueraJ. TimberJ. TimberGabrielGabrielM. OedegaardM. OedegaardM. Lewis-SkellyM. Lewis-SkellyE. EzeE. EzeB. SakaB. SakaD. RiceD. RiceV. GyoekeresV. GyoekeresJ. TraffordJ. TraffordN. ElvediN. ElvediT. MuharemovicT. MuharemovicJ. JustinJ. JustinG. GudmundssonG. GudmundssonA. TanakaA. TanakaJ. BogleJ. BogleA. StachA. StachE. AmpaduE. AmpaduD. Calvert-LewinD. Calvert-LewinN. OkaforN. Okafor
Leeds crest
Leeds
LEE
4-2-3-1
Arsenal

Onze de départ

Leeds

Entraineur

  • M. Arteta
  • D. Farke

Du côté d'Arsenal, Mikel Arteta devra se passer de plusieurs joueurs importants : William Saliba, Ben White, Cristhian Mosquera, Declan Rice, Kai Havertz, Christos Tzolis, Ezri Konsa et Max Dowman sont tous indisponibles. Le onze probable alignerait David Raya dans les buts, une défense composée de Riccardo Calafiori, Piero Hincapie, Jurrien Timber et Gabriel, avec Martin Oedegaard, Bruno Guimaraes, Noni Madueke, Bukayo Saka, Eberechi Eze et Viktor Gyoekeres devant.

Leeds se présente sans Mateo Joseph, Joe Rodon, Harry Wilson et Jean Bahoya. Daniel Farke devrait s'appuyer sur James Trafford dans les buts, avec un bloc défensif formé de Nico Elvedi, Tarik Muharemovic, James Justin et Gabriel Gudmundsson, et un milieu articulé autour d'Ao Tanaka, Jayden Bogle, Anton Stach et Ethan Ampadu, avec Dominic Calvert-Lewin et Noah Okafor en attaque.

ARS

ARS - Forme

CHE
V2-1
NAP
V0-1
SUN
V0-2
IPS
V2-4
BHA
D3-0
But marqué (encaissé)
9/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
LEE

LEE - Forme

BRE
N1-1
BHA
N1-1
CHE
D6-3
NEW
V4-1
CRY
N0-0
But marqué (encaissé)
9/9
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

Arsenal présente un bilan de trois victoires, zéro nul et une défaite sur leurs cinq derniers matchs toutes compétitions confondues. Leur revers le plus récent en Premier League remonte à la réception de Brighton, conclu sur le score sévère de 3-0. Avant cela, les Gunners avaient enchaîné des succès convaincants, notamment une victoire 2-1 contre Chelsea et un déplacement gagné 0-1 à Naples en Ligue des Champions.

Leeds affiche un bilan plus équilibré avec une victoire, trois nuls et une défaite lors de leurs cinq dernières sorties. Leur performance la plus marquante reste la large victoire 4-1 contre Newcastle, mais ils n'ont pas réussi à s'imposer lors de leurs deux derniers matchs de championnat, concédant le nul 0-0 contre Crystal Palace et 1-1 contre Brighton.

Face à face

ArsenalNulLeeds
5
0
0
Premier League
Leeds badge
Leeds
LEE
0
Arsenal badge
Arsenal
ARS
4
FDM
Premier League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
5
Leeds badge
Leeds
LEE
0
FDM
Premier League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
4
Leeds badge
Leeds
LEE
1
FDM
Premier League
Leeds badge
Leeds
LEE
0
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
FDM
Premier League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
2
Leeds badge
Leeds
LEE
1
FDM
16Buts marqués2
Matchs au-delà des 2.5 buts4/5
Les deux équipes ont marqué2/5

La dernière confrontation entre les deux équipes s'est jouée à Leeds en janvier 2026, et Arsenal s'était imposé 4-0 sans discussion. Ce résultat prolonge une série favorable aux Gunners : sur les cinq derniers duels en Premier League, Arsenal s'est imposé à quatre reprises, dont une victoire 5-0 à domicile en août 2025 et un succès 4-1 en avril 2023. Leeds n'a pas réussi à battre Arsenal lors de ces cinq confrontations.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Manchester CityManchester CityMCI
5500135+815
V
V
V
V
V
2
ArsenalArsenalARS
540184+412
D
V
V
V
V
3
BrightonBrightonBHA
5311165+1110
V
V
N
D
V
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
V
N
N
N
V
5
LeedsLeedsLEE
523073+49
N
V
N
N
V
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
V
N
V
N
N
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
V
N
N
N
V
8
HullHullHUL
522164+28
D
N
N
V
V
9
NewcastleNewcastleNEW
52219908
V
D
N
V
N
10
ChelseaChelseaCHE
52121012-27
D
N
D
V
V
11
IpswichIpswichIPS
5203711-46
D
V
D
D
V
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
51228805
N
D
N
V
D
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
D
V
N
N
D
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
D
D
N
V
D
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
N
D
V
D
D
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
V
D
N
D
D
17
BournemouthBournemouthBOU
503268-23
D
N
N
N
D
18
CoventryCoventryCOV
5104110-93
V
D
D
D
D
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
N
N
D
D
D
20
TottenhamTottenhamTOT
502328-62
D
N
N
D
D
Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Relégation

En Premier League, Arsenal occupe la deuxième place du classement, tandis que Leeds se trouve en cinquième position. Les deux équipes sont séparées par quelques points, ce qui confère à ce match une importance réelle dans la course aux premières places.

Comment utiliser un VPN ?

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

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Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder le diffusion du internet sur un projecteur ou la télé

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur des écrans plus grands pour vraiment profiter de l'action. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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