Arsenal vs Leeds : tout savoir du match, où regarde en direct, streaming, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Arsenal vs Leeds : heure du coup d'envoi

Premier League - Journée 6 10 oct. 2026 - 07:30 Emirates Stadium

Le match d'aujourd'hui entre Arsenal et Leeds débutera à 10 oct. 2026, 13:30.

Où regarder le match ?

Arsenal - Leeds est diffusé en direct sur Canal+, Canal+ Foot et myCANAL.

Comment regarder le match du n'importe où avec un VPN

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Aperçu du match

Du côté d'Arsenal, Mikel Arteta devra se passer de plusieurs joueurs importants : William Saliba, Ben White, Cristhian Mosquera, Declan Rice, Kai Havertz, Christos Tzolis, Ezri Konsa et Max Dowman sont tous indisponibles. Le onze probable alignerait David Raya dans les buts, une défense composée de Riccardo Calafiori, Piero Hincapie, Jurrien Timber et Gabriel, avec Martin Oedegaard, Bruno Guimaraes, Noni Madueke, Bukayo Saka, Eberechi Eze et Viktor Gyoekeres devant.

Leeds se présente sans Mateo Joseph, Joe Rodon, Harry Wilson et Jean Bahoya. Daniel Farke devrait s'appuyer sur James Trafford dans les buts, avec un bloc défensif formé de Nico Elvedi, Tarik Muharemovic, James Justin et Gabriel Gudmundsson, et un milieu articulé autour d'Ao Tanaka, Jayden Bogle, Anton Stach et Ethan Ampadu, avec Dominic Calvert-Lewin et Noah Okafor en attaque.

Arsenal présente un bilan de trois victoires, zéro nul et une défaite sur leurs cinq derniers matchs toutes compétitions confondues. Leur revers le plus récent en Premier League remonte à la réception de Brighton, conclu sur le score sévère de 3-0. Avant cela, les Gunners avaient enchaîné des succès convaincants, notamment une victoire 2-1 contre Chelsea et un déplacement gagné 0-1 à Naples en Ligue des Champions.

Leeds affiche un bilan plus équilibré avec une victoire, trois nuls et une défaite lors de leurs cinq dernières sorties. Leur performance la plus marquante reste la large victoire 4-1 contre Newcastle, mais ils n'ont pas réussi à s'imposer lors de leurs deux derniers matchs de championnat, concédant le nul 0-0 contre Crystal Palace et 1-1 contre Brighton.

La dernière confrontation entre les deux équipes s'est jouée à Leeds en janvier 2026, et Arsenal s'était imposé 4-0 sans discussion. Ce résultat prolonge une série favorable aux Gunners : sur les cinq derniers duels en Premier League, Arsenal s'est imposé à quatre reprises, dont une victoire 5-0 à domicile en août 2025 et un succès 4-1 en avril 2023. Leeds n'a pas réussi à battre Arsenal lors de ces cinq confrontations.

En Premier League, Arsenal occupe la deuxième place du classement, tandis que Leeds se trouve en cinquième position. Les deux équipes sont séparées par quelques points, ce qui confère à ce match une importance réelle dans la course aux premières places.

Comment utiliser un VPN ?

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

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Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder le diffusion du internet sur un projecteur ou la télé

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Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.