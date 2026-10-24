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Arsenal vs Everton: Où regarder le match en ligne, streaming en direct, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Arsenal vs Everton
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Comment regarder le match de Premier League entre Arsenal et Everton, ainsi que l'heure du coup d'envoi et les infos sur les équipes.

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Arsenal - Everton est diffusé en direct en France sur CANAL+ Live, myCANAL et Canal+ Foot. Retrouvez le match sur la chaîne de votre choix ou via le service de streaming myCANAL pour ne rien manquer du coup d'envoi jusqu'au coup de sifflet final.

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Comment regarder Arsenal contre Everton avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

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Arsenal vs Everton : heure du coup d'envoi

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Premier League - Journée 8
Emirates Stadium

Le match d'aujourd'hui entre Arsenal et Everton débutera à 24 oct. 2026, 16:00.

Arsenal vs Everton Équipes probables

4-2-3-1
Arsenal crest
Arsenal
ARS
page.match.formation.title
Everton crest
Everton
EVE
4-2-3-1
D. RayaD. RayaR. CalafioriR. CalafioriB. WhiteB. WhiteGabrielGabrielE. KonsaE. KonsaM. OedegaardM. OedegaardB. GuimaraesB. GuimaraesD. RiceD. RiceE. EzeE. EzeN. MaduekeN. MaduekeK. HavertzK. HavertzJ. PickfordJ. PickfordV. MykolenkoV. MykolenkoJ. BranthwaiteJ. BranthwaiteJ. TarkowskiJ. TarkowskiA. Maitland-NilesA. Maitland-NilesJ. GrealishJ. GrealishH. ArmstrongH. ArmstrongK. Dewsbury-HallK. Dewsbury-HallJ. GarnerJ. GarnerM. RoehlM. RoehlT. BarryT. Barry
Everton crest
Everton
EVE
4-2-3-1
Arsenal

Onze de départ

Everton

Entraineur

  • M. Arteta
  • D. Moyes

Du côté d'Arsenal, Mikel Arteta devra composer sans William Saliba, Christos Tzolis, Piero Hincapie et Bukayo Saka, tous portés blessés. Le onze probable alignerait David Raya dans les buts, une défense composée de Calafiori, Ben White, Gabriel et Ezri Konsa, avec Odegaard, Guimaraes et Declan Rice au milieu, et Eze, Madueke et Havertz en attaque. Des informations complémentaires seront ajoutées à l'approche du coup d'envoi si nécessaire.

Everton ne signale aucun blessé ni suspendu dans la liste communiquée. David Moyes devrait s'appuyer sur Jordan Pickford dans les buts, une charnière Branthwaite-Tarkowski, et un milieu articulé autour de Grealish, Armstrong, Dewsbury-Hall et Garner, avec Thierno Barry en pointe.

ARS

ARS - Forme

BHA
D3-0
LEE
V2-1
LIL
V3-0
NFO
V0-1
FCB
N2-2
But marqué (encaissé)
8/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
EVE

EVE - Forme

TOT
N0-0
WOL
V1-0
IPS
V1-0
HUL
N2-2
CHE
D0-2
But marqué (encaissé)
4/4
Matchs avec plus de 2,5 buts
1/5
Les deux équipes ont marqué
1/5

Arsenal présente un bilan de trois victoires, un nul et une défaite sur ses cinq dernières rencontres. Les Gunners ont concédé leur seule défaite sur cette période face à Brighton (3-0), mais ont depuis enchaîné des succès convaincants, dont un 3-0 contre Lille en Ligue des Champions et un 0-1 à Nottingham Forest en championnat. Le nul 2-2 arraché à Munich en milieu de semaine complète un tableau globalement positif, avec neuf buts marqués sur les cinq matchs.

Everton affiche deux victoires, deux nuls et une défaite sur la même période. Les Toffees ont battu Ipswich (1-0) et Wolverhampton en Carabao Cup (1-0), mais ont cédé 2-0 à Chelsea lors de leur dernier déplacement en championnat. Ils ont inscrit quatre buts et en ont concédé quatre sur ces cinq rencontres, sans réelle régularité défensive.

Face à face

ArsenalNulEverton
3
2
0
Premier League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
2
Everton badge
Everton
EVE
0
FDM
Premier League
Everton badge
Everton
EVE
0
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
FDM
Premier League
Everton badge
Everton
EVE
1
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
FDM
Premier League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
0
Everton badge
Everton
EVE
0
FDM
Premier League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
2
Everton badge
Everton
EVE
1
FDM
6Buts marqués2
Matchs au-delà des 2.5 buts1/5
Les deux équipes ont marqué2/5

La dernière confrontation entre les deux clubs en Premier League date du 14 mars 2026, avec une victoire d'Arsenal 2-0 à l'Emirates Stadium. Sur les cinq derniers duels recensés, Arsenal s'impose comme l'équipe dominante avec trois victoires, un nul et une défaite, pour un bilan offensif de six buts marqués contre trois encaissés. Everton n'a plus battu Arsenal en Premier League depuis le match nul 1-1 d'avril 2025.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Manchester CityManchester CityMCI
7700197+1221
V
V
V
V
V
2
ArsenalArsenalARS
7601115+618
V
V
D
V
V
3
BrightonBrightonBHA
7511235+1816
V
V
V
V
N
4
ChelseaChelseaCHE
74121713+413
V
V
D
N
D
5
LiverpoolLiverpoolLIV
733198+112
V
D
V
N
V
6
BrentfordBrentfordBRE
7241138+510
D
N
V
N
N
7
LeedsLeedsLEE
724196+310
N
D
N
V
N
8
EvertonEvertonEVE
724187+110
D
N
V
N
N
9
IpswichIpswichIPS
83141216-410
N
D
V
D
V
10
HullHullHUL
723287+19
D
N
D
N
N
11
NewcastleNewcastleNEW
72231014-48
D
D
V
D
N
12
Aston VillaAston VillaAVL
7223711-48
V
N
V
D
N
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
7142101007
N
N
N
D
N
14
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
7214917-87
D
V
N
D
V
15
BournemouthBournemouthBOU
7133913-46
V
D
D
N
N
16
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
8134610-46
N
D
D
D
V
17
TottenhamTottenhamTOT
7133610-46
V
N
D
N
N
18
CoventryCoventryCOV
7205614-86
D
V
V
D
D
19
FulhamFulhamFUL
7124710-35
V
D
N
N
D
20
SunderlandSunderlandSUN
7115614-84
D
D
D
D
N
Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Relégation

En Premier League 2026/27, Arsenal occupe la deuxième place du classement, tandis qu'Everton pointe à la huitième position. Les Gunners jouent donc ce match avec l'ambition de rester dans le sillage du leader, alors qu'Everton cherche à se rapprocher du top six.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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