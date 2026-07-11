A quelle heure commence le jeu ?

Coupe du monde - Quarts de finale Kansas City Stadium

Ce quart de finale Argentine - Suisse est diffusé en France sur beIN SPORTS 1 et accessible en streaming via beIN SPORTS CONNECT et myCANAL. Les options de chaîne TV et de live stream disponibles sont listées ci-dessous.

Comment regarder Argentine contre Suisse avec un VPN

Voici la traduction de ce paragraphe en français :

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Argentine vs Suisse : heure du coup d'envoi

Coupe du monde - Quarts de finale Kansas City Stadium

Le match d'aujourd'hui entre Argentine et Suisse débutera à 12 juil. 2026, 03:00.

Du côté argentin, Lionel Scaloni dispose d'un groupe de 26 joueurs en pleine santé, sans blessé ni suspendu signalé à ce stade. L'entraîneur fait face à un choix plaisant en attaque, avec la question du partenaire de Messi entre Julián Álvarez et Lautaro Martínez, ainsi qu'une concurrence au poste d'arrière gauche entre Nicolás Tagliafico et Facundo Medina. Aucun onze probable officiel n'a été communiqué pour ce match.

Pour la Suisse, Murat Yakin doit composer sans Johan Manzambi, la révélation du tournoi avec trois buts, qui soigne une blessure au genou contractée avant les huitièmes de finale. Michel Aebischer et Luca Jaquez sont également indisponibles. Ardon Jashari (AC Milan) est appelé à suppléer Manzambi au milieu de terrain. Aucun onze probable n'a été officiellement confirmé ; les informations seront mises à jour avant le coup d'envoi.

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions 9 J. Manzambi

L'Argentine présente un bilan parfait de cinq victoires en cinq matchs de Coupe du monde 2026, avec 12 buts marqués et 5 encaissés. La victoire la plus récente, 3-2 face à l'Égypte le 7 juillet, est venue après un retournement de situation spectaculaire. Les Argentins avaient auparavant battu le Cap-Vert 3-2, la Jordanie 3-1, l'Autriche 2-0 et l'Algérie 3-0, affichant une régularité offensive remarquable sur l'ensemble du tournoi.

La Suisse compte quatre victoires et un nul sur ses cinq derniers matchs, en n'encaissant que deux buts. Le résultat le plus récent est un 0-0 contre la Colombie le 7 juillet, soldé par une qualification aux tirs au but. Les Helvètes avaient auparavant dominé l'Algérie 2-0 et le Canada 2-1, avec leur seul point perdu lors d'un 1-1 contre le Qatar en ouverture du groupe. Leur performance la plus nette reste la victoire 4-1 contre la Bosnie-Herzégovine.

La dernière confrontation entre ces deux nations remonte au 1er juillet 2014, en huitièmes de finale de la Coupe du monde, où l'Argentine s'était imposée 1-0 après prolongation. Avant cela, les deux équipes s'étaient retrouvées en match amical en février 2012, avec une victoire argentine 3-1 en Suisse, et en juin 2007 pour un nul 1-1 également sur sol helvétique. Sur les trois rencontres recensées, l'Argentine mène avec deux victoires contre zéro pour la Suisse, et un match nul.

L'Argentine a terminé en tête du Groupe J et la Suisse en tête du Groupe B lors de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

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Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.