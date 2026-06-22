A quelle heure commence le jeu ?

Le match Argentine - Autriche est diffusé en France sur plusieurs chaînes et services. Retrouvez ci-dessous les options disponibles pour regarder la rencontre en direct à la télévision ou en live stream.

Comment regarder Argentine contre Autriche avec un VPN

Voici la traduction de ce paragraphe en français :

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Argentine vs Autriche : heure du coup d'envoi

Le match d'aujourd'hui entre Argentine et Autriche débutera à 22 juin 2026, 19:00.

Du côté de l'Argentine, Lionel Scaloni devrait aligner un onze de départ avec Emiliano Martinez dans les buts, une défense composée de Facundo Medina, Cristian Romero, Nahuel Molina et Lisandro Martinez, et un milieu animé par Thiago Almada, Rodrigo De Paul et Enzo Fernandez. Alexis Mac Allister et Lionel Messi complètent le dispositif offensif aux côtés de Lautaro Martinez. Aucune absence ni suspension n'est signalée dans le camp argentin.

Ralf Rangnick devrait s'appuyer sur Alexander Schlager dans les buts, avec une défense à quatre comprenant Philipp Lienhart, David Alaba, Phillipp Mwene et Konrad Laimer. Le milieu de terrain autrichien associerait Marcel Sabitzer, Carney Chukwuemeka, Romano Schmid et Xaver Schlager, avec Nicolas Seiwald et Sasa Kalajdzic en soutien offensif. Aucun blessé ni suspendu n'est répertorié dans l'effectif autrichien. Des mises à jour seront apportées si la situation évolue avant le coup d'envoi.

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

L'Argentine présente un bilan parfait sur ses cinq derniers matchs, avec cinq victoires pour zéro défaite ni match nul. Les champions du monde ont inscrit 15 buts pour un seul encaissé sur cette période. Leur dernier match, une victoire 3-0 contre l'Algérie en phase de groupes de la Coupe du monde, s'inscrit dans une série dominatrice qui comprend également des succès 3-0 contre l'Islande et 5-0 contre la Zambie en matchs amicaux.

L'Autriche affiche pour sa part quatre victoires et un match nul sur ses cinq derniers matchs. Les hommes de Rangnick ont marqué 11 buts et en ont concédé 3 sur cette séquence. Leur victoire la plus récente, 3-1 contre la Jordanie en Coupe du monde, fait suite à un succès 5-1 contre le Ghana en mars. Le seul faux pas autrichien remonte à novembre 2025, avec un match nul 1-1 contre la Bosnie-Herzégovine en qualifications.

Les données de confrontations directes entre l'Argentine et l'Autriche ne sont pas disponibles pour les cinq dernières rencontres. Des informations complémentaires seront ajoutées dès qu'elles seront disponibles.

Au classement du Groupe J, l'Argentine occupe la première place et l'Autriche la deuxième après la première journée.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.