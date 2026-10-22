A quelle heure commence le jeu ?

Ligue Europa - Journée 3 22 oct. 2026 - 12:45 Republican Stadium - Vazgen Sargsyan

Le match Ararat Armenia - AZ Alkmaar est diffusé en direct sur CANAL+ Live. Les options de diffusion sont indiquées ci-dessous.

Comment regarder Ararat Armenia contre Alkmaar avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Ararat Armenia vs Alkmaar : heure du coup d'envoi

Ligue Europa - Journée 3 22 oct. 2026 - 12:45 Republican Stadium - Vazgen Sargsyan

Le match d'aujourd'hui entre Ararat Armenia et Alkmaar débutera à 22 oct. 2026, 18:45.

Du côté d'Ararat Armenia, l'entraîneur Tulipa prépare son équipe pour ce match de Ligue Europa. Aucune information précise sur les blessés ou les suspensions n'est disponible pour le moment ; des mises à jour seront ajoutées à l'approche du coup d'envoi.

Pour AZ Alkmaar, Leeroy Echteld est aux commandes du groupe néerlandais. Là encore, aucune donnée sur les absences ou les compositions probables n'est confirmée à ce stade ; les informations seront complétées dès qu'elles seront disponibles.

Ararat Armenia affiche un bilan de deux victoires, un nul et deux défaites sur ses cinq dernières rencontres. La plus récente est une victoire 1-0 contre le BKMA en championnat, qui fait suite à une défaite 3-1 concédée face à Jagiellonia Bialystok en Europa League. Sur cette série, Ararat a inscrit six buts et en a encaissé neuf, dont quatre lors de la lourde défaite 4-1 contre Sparta Prague.

AZ Alkmaar présente un bilan de deux victoires, un nul et deux défaites lors de ses cinq derniers matchs. La victoire 2-1 contre Hapoel Beer Sheva en Europa League est le résultat le plus récent, avant un nul 2-2 contre Cambuur en Eredivisie. Les Néerlandais ont marqué six buts et en ont concédé cinq sur cette période, avec deux défaites face à Feyenoord et Sunderland.

Aucune donnée de confrontation directe entre Ararat Armenia et AZ Alkmaar n'est disponible dans les archives. Ce match constitue donc une première rencontre entre les deux clubs.

En Ligue Europa, Ararat Armenia occupe la 33e place du classement, tandis qu'AZ Alkmaar pointe à la 20e position.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

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Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.