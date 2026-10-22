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Ararat Armenia vs Alkmaar: Où regarder le match en ligne, streaming en direct, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Ararat Armenia vs Alkmaar
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Comment regarder le match de Ligue Europa entre Ararat Armenia et Alkmaar, ainsi que l'heure du coup d'envoi et les infos sur les équipes.

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Le match Ararat Armenia - AZ Alkmaar est diffusé en direct sur CANAL+ Live. Les options de diffusion sont indiquées ci-dessous.

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Comment regarder Ararat Armenia contre Alkmaar avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

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Ararat Armenia vs Alkmaar : heure du coup d'envoi

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Le match d'aujourd'hui entre Ararat Armenia et Alkmaar débutera à 22 oct. 2026, 18:45.

Ararat Armenia vs Alkmaar Équipes probables

Entraineur

  • Tulipa

Du côté d'Ararat Armenia, l'entraîneur Tulipa prépare son équipe pour ce match de Ligue Europa. Aucune information précise sur les blessés ou les suspensions n'est disponible pour le moment ; des mises à jour seront ajoutées à l'approche du coup d'envoi.

Pour AZ Alkmaar, Leeroy Echteld est aux commandes du groupe néerlandais. Là encore, aucune donnée sur les absences ou les compositions probables n'est confirmée à ce stade ; les informations seront complétées dès qu'elles seront disponibles.

AMY

AMY - Forme

SPP
D1-4
SHI
V1-3
ALA
N1-1
JAG
D3-1
BKM
V0-1
But marqué (encaissé)
7/9
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
4/5
AZ

AZ - Forme

SUN
D1-0
TEL
V1-0
FEY
D2-0
HBS
V2-1
CAM
N2-2
But marqué (encaissé)
5/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

Ararat Armenia affiche un bilan de deux victoires, un nul et deux défaites sur ses cinq dernières rencontres. La plus récente est une victoire 1-0 contre le BKMA en championnat, qui fait suite à une défaite 3-1 concédée face à Jagiellonia Bialystok en Europa League. Sur cette série, Ararat a inscrit six buts et en a encaissé neuf, dont quatre lors de la lourde défaite 4-1 contre Sparta Prague.

AZ Alkmaar présente un bilan de deux victoires, un nul et deux défaites lors de ses cinq derniers matchs. La victoire 2-1 contre Hapoel Beer Sheva en Europa League est le résultat le plus récent, avant un nul 2-2 contre Cambuur en Eredivisie. Les Néerlandais ont marqué six buts et en ont concédé cinq sur cette période, avec deux défaites face à Feyenoord et Sunderland.

Aucune donnée de confrontation directe entre Ararat Armenia et AZ Alkmaar n'est disponible dans les archives. Ce match constitue donc une première rencontre entre les deux clubs.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Juventus FCJuventus FCJUV
220071+66
V
V
2
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
220060+66
V
V
3
BenficaBenficaBEN
220061+56
V
V
4
BesiktasBesiktasBJK
220073+46
V
V
5
BournemouthBournemouthBOU
220051+46
V
V
6
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
220040+46
V
V
7
FerencvarosFerencvarosFTC
220052+36
V
V
8
LyonLyonOL
220053+26
V
V
9
SunderlandSunderlandSUN
220031+26
V
V
10
Olympiakos PiréeOlympiakos PiréeOLY
220031+26
V
V
11
Sparta PragueSparta PragueSPP
211052+34
N
V
12
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
211041+34
N
V
13
RennesRennesREN
211021+14
V
N
14
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
211010+14
V
N
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
210163+33
D
V
16
Milan ACMilan ACMIL
210142+23
V
D
17
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
210143+13
V
D
18
OFI CreteOFI CreteOFI
210132+13
D
V
19
TorreenseTorreenseTOR
21013303
D
V
20
AlkmaarAlkmaarAZ
21012203
V
D
21
SalzburgSalzburgSAL
210114-33
D
V
22
Real SociedadReal SociedadRSO
201123-11
N
D
22
LillestroemLillestroemLIL
201123-11
N
D
24
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
201112-11
D
N
24
LevskiLevskiLES
201112-11
N
D
26
Sturm GrazSturm GrazSGR
201103-31
D
N
27
NEC NimégueNEC NimégueNEC
201116-51
N
D
28
Celta VigoCelta VigoCEL
200213-20
D
D
28
AnderlechtAnderlechtAND
200213-20
D
D
30
HoffenheimHoffenheimTSG
200225-30
D
D
31
MarseilleMarseilleOM
200215-40
D
D
31
PlzenPlzenVPL
200215-40
D
D
33
CelticCelticCEL
200227-50
D
D
33
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
200227-50
D
D
35
MIK CM CeljeMIK CM CeljeCEL
200205-50
D
D
36
Lech PoznanLech PoznanLCH
200208-80
D
D
Qualification pour les quarts de finale

En Ligue Europa, Ararat Armenia occupe la 33e place du classement, tandis qu'AZ Alkmaar pointe à la 20e position.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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