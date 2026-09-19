A quelle heure commence le jeu ?

Ligue 1 - Journée 5 19 sept. 2026 - 14:45 Stade Raymond Kopa

Angers - Troyes sera diffusé en direct à la télévision et en streaming. Les options de diffusion disponibles sont indiquées ci-dessous.

Comment regarder Angers contre Troyes avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Angers vs Troyes : heure du coup d'envoi

Ligue 1 - Journée 5 19 sept. 2026 - 14:45 Stade Raymond Kopa

Le match d'aujourd'hui entre Angers et Troyes débutera à 19 sept. 2026, 20:45.

Du côté d'Angers, Stéphane Gilli devrait aligner Anthony Lopes dans les buts, avec une défense composée d'Ousmane Camara, Joseph Kalulu, Jordan Lefort et Carlens Arcus. Le milieu de terrain devrait être animé par Yassin Belkhdim, Amine Sbai et Branco van den Boomen, tandis que Jim Allevinah, Anthony Bermont et Amine El Ouazzani sont attendus en attaque. Aucune absence n'est signalée dans l'effectif angevin.

Troyes devra composer sans plusieurs joueurs. Yvann Titi, Ismaël Boura, Merwan Ifnaou et Paolo Gozzi sont tous indisponibles pour ce déplacement. Stéphane Dumont devrait s'appuyer sur Patrick Beach dans les buts, avec Jeremy Le Douaron en pointe d'attaque.

Angers affiche un bilan d'une victoire, un nul et deux défaites sur ses quatre derniers matchs de compétition officielle. Les hommes de Gilli ont tenu le zéro contre Le Havre lors de leur dernier match de Ligue 1, après avoir cédé 2-1 face à Rennes. Leur victoire la plus convaincante reste le succès 3-1 à Auxerre fin août.

Troyes traverse une passe difficile avec deux défaites consécutives en Ligue 1, dont une déroute 6-2 à Strasbourg qui fait tache. Les Aubois avaient pourtant su l'emporter 2-1 à Lorient lors de la journée précédente. Sur leurs cinq derniers matchs toutes compétitions confondues, ils comptent une victoire, deux nuls et deux défaites.

Le dernier affrontement entre les deux clubs remonte au 20 avril 2024 en Ligue 2, avec une victoire d'Angers 2-1 à domicile. Sur les cinq dernières rencontres recensées, Angers s'est imposé à quatre reprises contre une seule victoire pour Troyes, qui avait gagné 3-1 lors de la réception en Ligue 1 en août 2022. Les Angevins ont marqué dix buts sur l'ensemble de ces cinq matchs.

En Ligue 1, Angers occupe la onzième place du classement, tandis que Troyes pointe à la douzième position. Les deux équipes sont séparées d'un seul rang et ce match pourrait permettre à l'un des deux clubs de prendre de l'avance sur l'autre dans la hiérarchie.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.