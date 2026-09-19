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Angers vs Troyes: Où regarder le match en ligne, streaming en direct, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Angers vs Troyes
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Comment regarder le match de Ligue 1 entre Angers et Troyes, ainsi que l'heure du coup d'envoi et les infos sur les équipes.

A quelle heure commence le jeu ?

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Ligue 1 - Journée 5
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Angers - Troyes sera diffusé en direct à la télévision et en streaming. Les options de diffusion disponibles sont indiquées ci-dessous.

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Comment regarder Angers contre Troyes avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

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Angers vs Troyes : heure du coup d'envoi

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Ligue 1 - Journée 5
Stade Raymond Kopa

Le match d'aujourd'hui entre Angers et Troyes débutera à 19 sept. 2026, 20:45.

Angers vs Troyes Équipes probables

4-2-3-1
Angers crest
Angers
SCO
Formation
Troyes crest
Troyes
TRO
4-2-3-1
team-logoA. Lopesteam-logoO. Camarateam-logoJ. KaluluJ. LefortJ. LefortC. ArcusC. Arcusteam-logoY. Belkhdimteam-logoA. SbaiB. van den BoomenB. van den Boomenteam-logoJ. Allevinahteam-logoA. Bermontteam-logoA. El OuazzaniP. BeachP. Beachteam-logoL. MaronnierA. MonfrayA. Monfrayteam-logoA. Ouzenadjiteam-logoM. Diazteam-logoH. Picardteam-logoA. Milleteam-logoK. Diawarateam-logoM. Diopteam-logoD. KarimJ. Le DouaronJ. Le Douaron
Troyes crest
Troyes
TRO
4-2-3-1
Angers

Onze de départ

Troyes

Entraineur

  • S. Gilli
  • S. Dumont

Du côté d'Angers, Stéphane Gilli devrait aligner Anthony Lopes dans les buts, avec une défense composée d'Ousmane Camara, Joseph Kalulu, Jordan Lefort et Carlens Arcus. Le milieu de terrain devrait être animé par Yassin Belkhdim, Amine Sbai et Branco van den Boomen, tandis que Jim Allevinah, Anthony Bermont et Amine El Ouazzani sont attendus en attaque. Aucune absence n'est signalée dans l'effectif angevin.

Troyes devra composer sans plusieurs joueurs. Yvann Titi, Ismaël Boura, Merwan Ifnaou et Paolo Gozzi sont tous indisponibles pour ce déplacement. Stéphane Dumont devrait s'appuyer sur Patrick Beach dans les buts, avec Jeremy Le Douaron en pointe d'attaque.

SCO

SCO - Forme

PAR
V3-2
LIL
D0-2
AJA
V1-3
REN
D1-2
LEH
N0-0
But marqué (encaissé)
7/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
TRO

TRO - Forme

PAT
N1-1
PAR
N0-0
FCL
V1-2
STR
D2-6
LIL
D2-0
But marqué (encaissé)
5/10
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Angers affiche un bilan d'une victoire, un nul et deux défaites sur ses quatre derniers matchs de compétition officielle. Les hommes de Gilli ont tenu le zéro contre Le Havre lors de leur dernier match de Ligue 1, après avoir cédé 2-1 face à Rennes. Leur victoire la plus convaincante reste le succès 3-1 à Auxerre fin août.

Troyes traverse une passe difficile avec deux défaites consécutives en Ligue 1, dont une déroute 6-2 à Strasbourg qui fait tache. Les Aubois avaient pourtant su l'emporter 2-1 à Lorient lors de la journée précédente. Sur leurs cinq derniers matchs toutes compétitions confondues, ils comptent une victoire, deux nuls et deux défaites.

Face à face

AngersNulTroyes
4
0
1
Ligue 2
Angers badge
Angers
SCO
2
Troyes badge
Troyes
TRO
1
FDM
Ligue 2
Troyes badge
Troyes
TRO
1
Angers badge
Angers
SCO
4
FDM
Ligue 1
Angers badge
Angers
SCO
2
Troyes badge
Troyes
TRO
1
FDM
Ligue 1
Troyes badge
Troyes
TRO
3
Angers badge
Angers
SCO
1
FDM
Ligue 1
Angers badge
Angers
SCO
2
Troyes badge
Troyes
TRO
1
FDM
11Buts marqués7
Matchs au-delà des 2.5 buts5/5
Les deux équipes ont marqué5/5

Le dernier affrontement entre les deux clubs remonte au 20 avril 2024 en Ligue 2, avec une victoire d'Angers 2-1 à domicile. Sur les cinq dernières rencontres recensées, Angers s'est imposé à quatre reprises contre une seule victoire pour Troyes, qui avait gagné 3-1 lors de la réception en Ligue 1 en août 2022. Les Angevins ont marqué dix buts sur l'ensemble de ces cinq matchs.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
MonacoMonacoASM
541083+513
V
N
V
V
V
2
LilleLilleLIL
431072+510
V
V
N
V
3
RennesRennesREN
431085+310
V
V
V
N
4
Paris FCParis FCPAR
422062+48
N
V
V
N
5
LyonLyonOL
422062+48
N
V
N
V
6
StrasbourgStrasbourgSTR
421198+17
N
V
V
D
7
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
41216605
V
D
N
N
8
BrestBrestB29
41216605
D
V
N
N
9
LorientLorientFCL
41214405
N
V
D
N
10
LensLensRCL
51139904
D
N
D
D
V
11
AngersAngersSCO
411245-14
N
D
V
D
12
TroyesTroyesTRO
411249-54
D
D
V
N
13
MarseilleMarseilleOM
41036603
D
D
D
V
14
Le MansLe MansLEM
403178-13
N
N
D
N
15
AJ AuxerreAJ AuxerreAJA
4103511-63
V
D
D
D
16
Le HavreLe HavreLEH
402224-22
N
D
N
D
17
ToulouseToulouseTFC
402247-32
N
D
N
D
18
NiceNiceNCE
402215-42
D
N
D
N
Ligue des Champions
Qualifications Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Qualification pour l'Europa Conférence League
Barrage Relégation
Relégation

En Ligue 1, Angers occupe la onzième place du classement, tandis que Troyes pointe à la douzième position. Les deux équipes sont séparées d'un seul rang et ce match pourrait permettre à l'un des deux clubs de prendre de l'avance sur l'autre dans la hiérarchie.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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