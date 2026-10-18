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Angers vs Marseille: Où regarder le match en ligne, streaming en direct, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Angers vs Marseille
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Marseille
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Comment regarder le match de Ligue 1 entre Angers et Marseille, ainsi que l'heure du coup d'envoi et les infos sur les équipes.

A quelle heure commence le jeu ?

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Ligue 1 - Journée 7
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Comment regarder Angers contre Marseille avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

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Angers vs Marseille : heure du coup d'envoi

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Ligue 1 - Journée 7
Stade Raymond Kopa

Le match d'aujourd'hui entre Angers et Marseille débutera à 18 oct. 2026, 15:00.

Angers vs Marseille Équipes probables

4-3-3
Angers crest
Angers
SCO
page.match.formation.title
Marseille crest
Marseille
OM
4-2-3-1
team-logoA. Lopesteam-logoL. Rao-Lisoateam-logoE. BiumlaC. ArcusC. Arcusteam-logoM. GernigonB. van den BoomenB. van den Boomenteam-logoY. BelkhdimH. BelkeblaH. Belkeblateam-logoJ. Allevinahteam-logoA. El Ouazzaniteam-logoA. SbaiJ. De LangeJ. De LangeT. WeahT. WeahC. Egan-RileyC. Egan-RileyEmersonEmersonN. AguerdN. AguerdT. NnadiT. NnadiI. PaixaoI. PaixaoA. GomesA. GomesH. AbdelliH. AbdelliA. HaritA. HaritA. GouiriA. Gouiri
Marseille crest
Marseille
OM
4-3-3
Angers

Onze de départ

Marseille

Entraineur

  • S. Gilli
  • B. Genesio

Du côté d'Angers, Stéphane Gilli devra se passer d'Ousmane Camara et d'Usman Simbakoli, tous deux blessés. Jordan Lefort est suspendu et ne sera pas disponible pour cette rencontre. Le onze probable pressentit voit Anthony Lopes dans les buts, devant une défense composée notamment d'Emmanuel Biumla, Marius Louar, Joseph Kalulu et Maël Gernigon.

Pour Marseille, Bruno Genesio est privé de Derek Cornelius et de Pierre-Emile Hojbjerg, tous deux à l'infirmerie. Aucune suspension n'est à signaler côté marseillais. Le onze probable alignerait Jeffrey De Lange dans les cages, avec un milieu articulé autour de Geoffrey Kondogbia et Angel Gomes, et un secteur offensif confié à Amine Harit, Himad Abdelli et Amine Gouiri.

SCO

SCO - Forme

AJA
V1-3
REN
D1-2
LEH
N0-0
TRO
V2-0
B29
D5-1
But marqué (encaissé)
7/8
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
OM

OM - Forme

REN
D1-0
BJK
D4-1
PSG
D1-2
TRO
V0-2
OLY
D0-1
But marqué (encaissé)
4/8
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

Angers présente un bilan d'une victoire, un nul et deux défaites lors de leurs quatre dernières sorties en Ligue 1, auxquelles s'ajoute une défaite face à Brest (5-1) lors du dernier match. Ce revers lourd contraste avec leur succès 2-0 contre Troyes en septembre et leur victoire 3-1 à Auxerre fin août. Sur cinq matchs, les Angevins ont marqué 7 buts et en ont encaissé 10.

Marseille, de leur côté, affiche une seule victoire pour quatre défaites sur leurs cinq dernières rencontres toutes compétitions confondues. Après le succès 2-0 à Troyes le 11 octobre, l'OM a enchaîné avec une défaite 0-1 contre l'Olympiakos en Ligue Europa. Les Marseillais ont inscrit 4 buts et en ont concédé 6 sur leurs cinq derniers matchs, une fragilité défensive préoccupante.

Face à face

AngersNulMarseille
0
2
3
Ligue 1
Angers badge
Angers
SCO
2
Marseille badge
Marseille
OM
5
FDM
Ligue 1
Marseille badge
Marseille
OM
2
Angers badge
Angers
SCO
2
FDM
Ligue 1
Angers badge
Angers
SCO
0
Marseille badge
Marseille
OM
2
FDM
Ligue 1
Marseille badge
Marseille
OM
1
Angers badge
Angers
SCO
1
FDM
Ligue 1
Marseille badge
Marseille
OM
3
Angers badge
Angers
SCO
1
FDM
6Buts marqués13
Matchs au-delà des 2.5 buts3/5
Les deux équipes ont marqué4/5

Le dernier match entre les deux clubs en Ligue 1 remonte au 17 janvier 2026, avec une victoire nette de Marseille 5-2 au Stade Raymond Kopa. Avant cela, les deux équipes s'étaient quittées sur un match nul 2-2 à l'Orange Vélodrome en octobre 2025. Sur les cinq dernières confrontations recensées, Marseille domine avec trois victoires, un nul et une défaite, ayant inscrit 15 buts pour 6 encaissés.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
7421149+514
V
V
V
V
D
2
LilleLilleLIL
7421105+514
N
V
D
V
V
3
MonacoMonacoASM
6420105+514
N
V
N
V
V
4
RennesRennesREN
64111210+213
V
D
V
V
V
5
LyonLyonOL
6321114+711
D
V
N
V
N
6
Paris FCParis FCPAR
632184+411
D
V
N
V
V
7
LensLensRCL
73131411+310
V
V
D
N
D
8
BrestBrestB29
72321310+39
N
V
D
D
V
9
ToulouseToulouseTFC
72321211+19
V
N
V
N
D
10
LorientLorientFCL
62226608
V
D
N
V
D
11
NiceNiceNCE
622257-28
V
V
D
N
D
12
StrasbourgStrasbourgSTR
72141215-37
D
D
D
N
V
13
AngersAngersSCO
6213710-37
D
V
N
D
V
14
MarseilleMarseilleOM
620498+16
V
D
D
D
D
15
Le MansLe MansLEM
71331015-56
D
D
V
N
N
16
AJ AuxerreAJ AuxerreAJA
6204816-86
D
V
V
D
D
17
TroyesTroyesTRO
7115516-114
D
D
D
D
D
18
Le HavreLe HavreLEH
602448-42
D
D
N
D
N
Ligue des Champions
Qualifications Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Qualification pour l'Europa Conférence League
Barrage Relégation
Relégation

En Ligue 1, Angers occupe la 13e place et Marseille la 14e. Les deux équipes sont donc séparées d'un seul rang au classement, ce qui confère à ce duel une valeur directe dans la course au maintien et à une meilleure position dans la première partie de tableau.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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