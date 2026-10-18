A quelle heure commence le jeu ?

Ligue 1 - Journée 7 18 oct. 2026 - 09:00 Stade Raymond Kopa

Angers vs Marseille est diffusé en direct sur DAZN et Molotov. Retrouvez le match sur votre plateforme habituelle selon votre abonnement.

Comment regarder Angers contre Marseille avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Angers vs Marseille : heure du coup d'envoi

Ligue 1 - Journée 7 18 oct. 2026 - 09:00 Stade Raymond Kopa

Le match d'aujourd'hui entre Angers et Marseille débutera à 18 oct. 2026, 15:00.

Du côté d'Angers, Stéphane Gilli devra se passer d'Ousmane Camara et d'Usman Simbakoli, tous deux blessés. Jordan Lefort est suspendu et ne sera pas disponible pour cette rencontre. Le onze probable pressentit voit Anthony Lopes dans les buts, devant une défense composée notamment d'Emmanuel Biumla, Marius Louar, Joseph Kalulu et Maël Gernigon.

Pour Marseille, Bruno Genesio est privé de Derek Cornelius et de Pierre-Emile Hojbjerg, tous deux à l'infirmerie. Aucune suspension n'est à signaler côté marseillais. Le onze probable alignerait Jeffrey De Lange dans les cages, avec un milieu articulé autour de Geoffrey Kondogbia et Angel Gomes, et un secteur offensif confié à Amine Harit, Himad Abdelli et Amine Gouiri.

Angers présente un bilan d'une victoire, un nul et deux défaites lors de leurs quatre dernières sorties en Ligue 1, auxquelles s'ajoute une défaite face à Brest (5-1) lors du dernier match. Ce revers lourd contraste avec leur succès 2-0 contre Troyes en septembre et leur victoire 3-1 à Auxerre fin août. Sur cinq matchs, les Angevins ont marqué 7 buts et en ont encaissé 10.

Marseille, de leur côté, affiche une seule victoire pour quatre défaites sur leurs cinq dernières rencontres toutes compétitions confondues. Après le succès 2-0 à Troyes le 11 octobre, l'OM a enchaîné avec une défaite 0-1 contre l'Olympiakos en Ligue Europa. Les Marseillais ont inscrit 4 buts et en ont concédé 6 sur leurs cinq derniers matchs, une fragilité défensive préoccupante.

Le dernier match entre les deux clubs en Ligue 1 remonte au 17 janvier 2026, avec une victoire nette de Marseille 5-2 au Stade Raymond Kopa. Avant cela, les deux équipes s'étaient quittées sur un match nul 2-2 à l'Orange Vélodrome en octobre 2025. Sur les cinq dernières confrontations recensées, Marseille domine avec trois victoires, un nul et une défaite, ayant inscrit 15 buts pour 6 encaissés.

En Ligue 1, Angers occupe la 13e place et Marseille la 14e. Les deux équipes sont donc séparées d'un seul rang au classement, ce qui confère à ce duel une valeur directe dans la course au maintien et à une meilleure position dans la première partie de tableau.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

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Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.