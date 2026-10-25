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A quelle heure commence le jeu ?

Ligue 1 - Journée 8 25 oct. 2026 - 12:15 Stade Raymond Kopa

Angers - Lorient sera diffusé en direct sur DAZN et Molotov. Vous pouvez accéder au live stream via les liens ci-dessous.

Comment regarder Angers contre Lorient avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Angers vs Lorient : heure du coup d'envoi

Ligue 1 - Journée 8 25 oct. 2026 - 12:15 Stade Raymond Kopa

Le match d'aujourd'hui entre Angers et Lorient débutera à 25 oct. 2026, 17:15.

Du côté d'Angers, Stephane Gilli devrait aligner un onze avec Anthony Lopes dans les buts, une défense composée d'Ousmane Camara, Carlens Arcus, Jordan Lefort et Joseph Kalulu, et un milieu articulé autour de Jim Allevinah, Amine Sbai, Louis Mouton et Branco van den Boomen. Yassin Belkhdim et Amine El Ouazzani sont attendus en attaque. Haris Belkebla, Emmanuel Biumla et Bane Diatta sont forfaits.

Lorient devrait se présenter avec Yvon Mvogo dans les buts, une défense à quatre avec Montassar Talbi, Souleymane Toure, Nathaniel Adjei et Arsene Kouassi, et un milieu composé de Dembo Sylla, Noah Cadiou, Arthur Avom et Ibrahima Balde. Jean-Victor Makengo et Gabin Bernardeau complètent le onze probable d'Alexandre Dujeux. Noah Mbamba, Isak Steiner Jensen et Panos Katseris sont indisponibles.

Angers affiche un bilan de deux victoires, un nul et trois défaites sur leurs cinq derniers matchs de Ligue 1. La défaite 5-2 contre Marseille le 18 octobre est le résultat le plus récent, après un revers 5-1 face à Brest. Le seul succès notable reste la victoire 2-0 contre Troyes en septembre. Sur cette série, Angers a marqué dix buts et en a concédé quatorze.

Lorient présente un bilan de trois victoires, un nul et une défaite sur leurs cinq derniers matchs. Les Merlus ont battu Monaco 1-0 le 18 octobre, puis Paris FC 1-0 lors de la journée précédente. Ils ont aussi décroché un succès 0-1 à Lens en début de série. Lorient a inscrit cinq buts et n'en a concédé que quatre sur cette période.

La dernière confrontation entre les deux clubs remonte au 8 août 2026, dans le cadre des Jeux d'amitié des clubs, avec une victoire d'Angers 2-1. En Ligue 1, le dernier duel en date est la victoire de Lorient 2-0 à domicile en février 2026. Sur les cinq dernières rencontres toutes compétitions confondues, Angers compte deux victoires, Lorient en compte deux également, pour un match non comptabilisé en championnat.

En Ligue 1, Angers occupe la 15e place du classement, tandis que Lorient se trouve en 8e position. Lorient arrive donc dans une situation nettement plus confortable que leur adversaire du soir.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

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Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.