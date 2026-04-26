Steven Gerrard pourrait bientôt entraîner deux Néerlandais : l’intérêt est réciproque

Sans club depuis près d’un an et demi, Steven Gerrard pourrait bientôt faire son retour sur un banc de touche. Selon le Burnley Express, l’ancien milieu de terrain est fortement pressenti pour prendre les rênes de Burnley, où l’avenir de l’actuel entraîneur Scott Parker est incertain.

Sous sa direction, les Clarets ont été promus en Premier League la saison dernière, mais leur solide organisation défensive, si efficace en Championship, a souvent été prise en défaut au plus haut niveau. Cette fragilité a finalement entraîné la relégation du club en début de semaine.

La direction est actuellement en pourparlers pour l’avenir du banc, et la perspective de voir Gerrard succéder à Parker, sous contrat jusqu’en 2027, prend forme.

Après trois promotions consécutives, Burnley a été immédiatement relégué en Championship, et la direction doute que Parker soit capable de dominer à nouveau le deuxième échelon anglais. C’est pourquoi Gerrard est entré dans le viseur du club.

Selon les informations, Gerrard, âgé de 45 ans, serait impatient de signer à Burnley, mais il patiente pour l’instant. Même si Burnley décide de se séparer de Parker, rien ne garantit que Gerrard obtiendra le poste : la légende de Liverpool doit encore écarter un concurrent, en la personne de Craig Bellamy.

Bellamy, déjà pressenti lors de la nomination du Gallois à la tête de la sélection nationale, reste dans les petits papiers. Il a mené le Pays de Galles aux portes de la Coupe du monde, avant une élimination survenue après une défaite face à la Bosnie-Herzégovine.

Bellamy possède l’avantage d’avoir déjà évolué à Burnley. L’ancien attaquant a été l’adjoint de l’actuel entraîneur du Bayern, Vincent Kompany, lors de 96 matchs. En 2024, il a accepté de prendre les rênes du Pays de Galles, poussant Burnley à se tourner vers Parker.

Relégué, le club doit désormais gérer l’incertitude concernant l’avenir de plusieurs joueurs, notamment les Néerlandais Quilindschy Hartman et Zian Flemming. Le défenseur et l’attaquant sont sous contrat jusqu’en milieu d’année 2029 avec le 19e de Premier League.