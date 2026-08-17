Steven Berghuis très agacé après Ajax - Heerenveen : « C’est moi qui décide... »

Steven Berghuis a réagi avec agacement dimanche soir à une question en zone mixte. L’ailier de l’Ajax a été interrogé sur le turnover de l’entraîneur Míchel, un sujet sur lequel il n’a pas voulu s’exprimer. « C’est moi qui décide des réponses que je donne », a conclu Berghuis.

L’Ajax a bien entamé sa rencontre à domicile face au sc Heerenveen dimanche. Les Amstellodamois menaient 2-0 après une demi-heure de jeu grâce à un but contre son camp de Bernt Klaverboer et une frappe lointaine d’Abdellah Ouazane.

Rien ne semblait pouvoir arriver aux Amstellodamois, jusqu’au retour de Heerenveen dans le match par l’intermédiaire de Jakob Trenskow. En fin de rencontre, Maxence Rivera a inscrit le but du 2-2, et l’Ajax a ainsi laissé échapper des points.

« En règle générale, les recrues doivent s’entraîner avec vous pendant 4 ou 5 semaines, mais à un moment donné, elles doivent quand même être prêtes à débuter ou à jouer un peu plus longtemps ? », demande-t-on à Berghuis.

« Je vais regarder un instant. Le coach va aussi arriver. Ça me semble être davantage une question pour l’entraîneur », a réagi le vétéran, avec un certain cynisme. « Oui, mais toi, comment vois-tu les choses ? », lui est-il ensuite rétorqué.

Un autre journaliste demande ensuite, selon l’expérience de Berghuis, combien de temps il faut au début d’une nouvelle saison avant que tout se mette en place, ce à quoi Berghuis répond en riant : « Toi, tu t’es dit que tu allais tenter une autre approche. Tu as reçu une bonne formation ? »

« Il y a eu beaucoup de recrues, quand va-t-on voir ces garçons ? Toi, tu as déjà vécu ce genre de processus plus souvent. Je ne pose pas la question à un gamin de dix-huit ans », insiste encore le journaliste.

Berghuis en avait alors clairement terminé avec la conversation : « Oui, et c’est moi qui décide des réponses que je donne. En tant que garçon de 34 ans », conclut-il.





@cesarnacopa Após o empate do Ajax em 2 a 2 com o Heerenveen, Steven Berghuis viveu um momento de tensão na zona mista. Questionado insistentemente sobre os reforços e o momento da equipe, o jogador rebateu após o jornalista mencionar sua experiência: “Eu decido que resposta dou, como um jovem de 34 anos”. 🇳🇱 Mais detalhes de Ajax x Heerenveen no meu YouTube em português. #Ajax #Berghuis #Eredivisie #FutebolHolandês ♬ som original - cesarnacopa



