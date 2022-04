STATS : les chiffres à connaître avant Lyon-Montpellier

Voici les stats à connaître avant la rencontre opposant l'OL au MHSC :



● Lyon n’a remporté que 2 de ses 8 derniers matches de Ligue 1 contre Montpellier (3 nuls, 3 défaites), mais l’une de ces victoires est intervenue cette saison : 1-0 en novembre dernier.



● Après sa défaite en février 2021 (1-2), Lyon pourrait perdre 2 réceptions d’affilée de Montpellier pour la 1ère fois de son histoire en Ligue 1.



● Lyon n’a perdu qu’un de ses 5 derniers matches de Ligue 1 (2 victoires, 2 nuls), le dernier en date à Brest mercredi soir (1-2). L’OL n’a plus connu 2 défaites de rang dans l’élite depuis septembre-octobre 2019 (2).



● Montpellier affiche 9 défaites en Ligue 1 en 2022 (3 victoires, 2 nuls), plus haut total avec Angers. Le MHSC n’avait plus connu 9 revers aussi tôt sur une année civile dans l’élite depuis 2004 (en mars).

Le MHSC en perd la voix...

● Lyon a remporté 5 de ses 7 dernières réceptions en Ligue 1 (2 défaites), alors que les Gones n’avaient gagné que 4 de leurs 10 premières cette saison (5 nuls, 1 revers).



● Montpellier a échoué à marquer lors de ses 3 derniers matches de Ligue 1, plus mauvaise série en cours. Les Héraultais n’ont plus connu plus longue série du genre dans l’élite depuis août 2015 (4 également).



● Lyon a inscrit chacun de ses 26 derniers buts en Ligue 1 depuis l’intérieur de la surface (dont 4 penalties et un CSC adverse), soit depuis une réalisation de Thiago Mendes contre Bordeaux le 5 décembre dernier.

Paqueta, le joueur à surveiller

● Montpellier (12) et Lyon (11) sont les 2 équipes qui ont perdu le plus de points à la suite de buts encaissés dans le dernier quart d’heure en Ligue 1 cette saison.



● Lucas Paqueta a inscrit les 2 derniers buts de Lyon face à Montpellier en Ligue 1, dont celui qui avait offert la victoire aux Gones lors du match aller. Téji Savanier a lui marqué 3 des 4 derniers buts du MHSC dans l’élite face à l’OL, dont son dernier doublé en L1 en septembre 2020.



● Moussa Dembélé a inscrit 44% des buts de Lyon en Ligue 1 en 2022 (11/25), plus fort pourcentage dans l’élite cette année. Il est le 3e joueur de l’OL à afficher au moins 15 buts sur 3 saisons distinctes au 21e siècle (15 en 2018/19, 16 en 2019/20, 15 en 2021/22), après Alexandre Lacazette (4 fois) et Lisandro López (3).