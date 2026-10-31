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Serie C - Journée 12 1 nov. 2026 - 09:00

Spezia-Atalanta U23 est diffusé en direct sur NOW, Rai 2 et Sky Sport. Voici les chaînes sur lesquelles suivre le match.

Comment regarder Spezia-Atalanta U23 avec un VPN

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Le Spezia reçoit l’Atalanta U23 dans le groupe B de Serie C. Le club ligure défend sa place de leader face à une formation de Bergame en quête de régularité.

Les locaux abordent ce rendez-vous avec quatre victoires lors de leurs cinq derniers matches de championnat, une série seulement interrompue par le nul 1-1 contre le Latina lors de la dernière journée. Le Spezia reste l’équipe la plus en forme du groupe et entend renouer immédiatement avec la victoire.

L’Atalanta U23 traverse une période bien différente. L’équipe a enregistré deux victoires et trois défaites lors de ses cinq dernières sorties, son succès le plus récent ayant été obtenu à l’extérieur contre la Vis Pesaro (2-1). La défaite 2-1 contre le Campobasso pèse encore, et le classement témoigne d’une saison compliquée.

Le Spezia domine le groupe B et se présente comme sa principale force. Pour l’équipe de Bergame, en revanche, chaque point devient précieux afin de s’éloigner des zones dangereuses du classement.

Cette rencontre oppose deux équipes aux antipodes du groupe, mais le football sait réserver des surprises. L’Atalanta U23 a montré du caractère ces dernières semaines et ne se rendra pas au Picco sans ambitions.

Voici toutes les informations pour suivre le match en direct à la télévision et en streaming.

Actualités des équipes

Pour le Spezia, aucune information officielle n’est actuellement disponible concernant les blessures, les suspensions ou la composition probable. Des nouvelles de l’effectif seront communiquées dans les heures précédant le coup d’envoi.

La situation est similaire pour l’Atalanta U23 : aucune communication officielle ne fait état d’absences ou d’un onze de départ probable. Les dernières nouvelles des effectifs des deux équipes seront annoncées peu avant la rencontre.

Forme du moment

Sur ses cinq derniers matches de Serie C, le Spezia affiche un bilan de quatre victoires et un nul, avec onze buts inscrits et trois encaissés. Le club ligure a fait match nul 1-1 contre le Latina lors de sa dernière sortie, après avoir battu le Ravenna 1-0 lors de la journée précédente. Les victoires contre le Gubbio (2-0), l’AC Reggiana 1919 et le Pescara complètent une période de grande solidité pour l’équipe.

L’Atalanta U23 affiche un bilan de deux victoires et trois défaites sur ses cinq derniers matches. L’équipe reste sur un succès 2-1 à l’extérieur contre la Vis Pesaro, après une défaite 2-1 face au Campobasso. Auparavant, elle avait battu le Gubbio 2-0 et subi deux revers consécutifs contre le Latina et la Torres. Sur ces cinq rencontres, l’Atalanta U23 a inscrit sept buts et en a encaissé sept.

Confrontations directes

Aucune donnée n’est disponible sur les confrontations récentes entre le Spezia et l’Atalanta U23. Les informations sur leurs face-à-face seront ajoutées dès qu’elles seront disponibles.

Classement

Dans le groupe B de Serie C, le Spezia occupe la première place, tandis que l’Atalanta U23 est onzième au classement.

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Comment utiliser le VPN sur votre téléviseur

Comment regarder le match sur grand écran ? Le regarder sur un téléphone ou un ordinateur portable convient, mais le sport en direct s’apprécie davantage sur grand écran.