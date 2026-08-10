Le Sparta Rotterdam est encore à la recherche des renforts nécessaires en cette fin de mercato estival. L’une des options pour l’attaque est l’attaquant de l’Ajax Don-Angelo Konadu, selon les informations de Voetbal International.

Konadu ne doit pas non plus s’attendre à avoir du temps de jeu sous les ordres du nouvel entraîneur Míchel Sánchez. Les recrues Marcos Leonardo et Tolu Arokodare ont sa préférence, tout comme Kasper Dolberg. Le Danois est toutefois lui aussi susceptible de partir.

Le jeune Konadu, âgé de vingt ans, est donc lui aussi autorisé à chercher un nouveau club. Selon VI, sa préférence va à l’Eredivisie, malgré plusieurs intérêts venus de Belgique.

Le Sparta tente donc également de s’attacher ses services, mais pour l’instant, Konadu n’a pas encore fait son choix. En Eredivisie, plusieurs options s’offrent à lui, dit-on.

Il y a deux ans, Konadu avait encore prolongé son contrat avec l’Ajax jusqu’à la mi-2028. « Nous sommes très heureux de cette prolongation et voyons en Don-Angelo un joueur qui a beaucoup de potentiel pour devenir titulaire à l’Ajax 1 dans un avenir proche », avait alors indiqué le club.

C’est pourquoi il semble probable que Konadu soit prêté. L’Ajax souhaite que ce talentueux attaquant aille acquérir de l’expérience ailleurs, afin qu’il puisse se développer et, à terme, lutter pour une place à Amsterdam.

Konadu, qui possède des origines ghanéennes, évolue dans le centre de formation de l’Ajax depuis 2014. À l’époque, il avait été repéré à Zeeburgia, connu depuis des années comme une véritable fabrique à talents à Amsterdam.