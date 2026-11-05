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La Ligue Europa à la télévision

Sp. Prague - Bournemouth : heure du coup d’envoi

Ligue Europa - Journée 4 5 nov. 2026 - 12:45 epet Arena

Le match entre Sp. Prague et Bournemouth débutera le 5 novembre 2026 à 18 h 45.

Sp. Prague - Bournemouth : qui diffuse le match en direct à la télévision et en streaming aujourd’hui ?

Le match entre le Sparta Prague et Bournemouth sera diffusé en direct sur RTL+ en Allemagne. Vous trouverez ci-dessous toutes les informations sur la diffusion.

Les faits marquants de la semaine : qu’en est-il du Sparta Prague et de Bournemouth ?

Le Sparta Prague aborde cette rencontre avec un bilan d’une victoire, deux nuls et deux défaites lors de ses cinq derniers matches officiels. Il a récemment fait match nul 0-0 face au Bohemians 1905 Prague. Sa nette victoire 5-1 contre Slovácko mérite d’être soulignée, même si elle est à relativiser au regard de sa défaite 2-0 en coupe contre le Baník Ostrava et de son revers 1-0 en Ligue Europa face à l’Olympiakos Le Pirée. Au total, le Sparta a inscrit six buts et en a encaissé trois lors de ces cinq matches.

Bournemouth affiche une forme étincelante : l’équipe a remporté ses cinq derniers matches officiels sans encaisser le moindre but. Elle a récemment battu Leeds United 2-0 en Premier League. Auparavant, elle s’était imposée 3-0 contre Aston Villa en EFL Cup, puis 3-0 face à l’AC Milan en Ligue Europa. Au total, Bournemouth a marqué dix buts sans en encaisser aucun sur cette période.

Sp. Prague - Bournemouth : les compositions d’équipe

Sp. Prague - Bournemouth : la forme des équipes

Sp. Prague - Bournemouth : le bilan des confrontations directes

Sp. Prague - Bournemouth : les classements