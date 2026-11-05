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Sparta Prague - Bournemouth : qui diffuse le match en direct à la télévision et en streaming aujourd’hui ?

Sparta Prague vs Bournemouth
Sparta Prague
Bournemouth
Ligue Europa

En Ligue Europa, le Sparta Prague affronte Bournemouth. Mais qui diffuse le match en direct à la télévision et en streaming aujourd’hui ?

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Sp. Prague - Bournemouth : heure du coup d’envoi

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Ligue Europa - Journée 4
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Le match entre Sp. Prague et Bournemouth débutera le 5 novembre 2026 à 18 h 45.

Sp. Prague - Bournemouth : qui diffuse le match en direct à la télévision et en streaming aujourd’hui ?

Le match entre le Sparta Prague et Bournemouth sera diffusé en direct sur RTL+ en Allemagne. Vous trouverez ci-dessous toutes les informations sur la diffusion.

Les faits marquants de la semaine : qu’en est-il du Sparta Prague et de Bournemouth ?

Le Sparta Prague aborde cette rencontre avec un bilan d’une victoire, deux nuls et deux défaites lors de ses cinq derniers matches officiels. Il a récemment fait match nul 0-0 face au Bohemians 1905 Prague. Sa nette victoire 5-1 contre Slovácko mérite d’être soulignée, même si elle est à relativiser au regard de sa défaite 2-0 en coupe contre le Baník Ostrava et de son revers 1-0 en Ligue Europa face à l’Olympiakos Le Pirée. Au total, le Sparta a inscrit six buts et en a encaissé trois lors de ces cinq matches.

Bournemouth affiche une forme étincelante : l’équipe a remporté ses cinq derniers matches officiels sans encaisser le moindre but. Elle a récemment battu Leeds United 2-0 en Premier League. Auparavant, elle s’était imposée 3-0 contre Aston Villa en EFL Cup, puis 3-0 face à l’AC Milan en Ligue Europa. Au total, Bournemouth a marqué dix buts sans en encaisser aucun sur cette période.

SPP

SPP - Forme

BOS
N0-0
OLY
D1-0
SLO
V5-1
BOS
D0-2
BOH
N0-0
But marqué (encaissé)
5/4
Matchs avec plus de 2,5 buts
1/5
Les deux équipes ont marqué
1/5
BOU

BOU - Forme

SUN
V2-0
MIL
V3-0
MUN
V0-3
AVL
V3-0
LEE
V2-0
But marqué (encaissé)
13/0
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
0/5

Sp. Prague - Bournemouth : les compositions d’équipe

Sparta Prague vs Bournemouth compositions

4-3-3
Sparta Prague crest
Sparta Prague
SPP
Formation
Bournemouth crest
Bournemouth
BOU
4-2-3-1
J. SurovcikJ. SurovcikL. Mbe SohL. Mbe SohT. GuddalT. GuddalK. HoeverK. HoeverM. SuchomelM. SuchomelS. MannsverkS. MannsverkR. MacekR. MacekA. IrvingA. IrvingJ. BrunesJ. BrunesE. SinghatehE. SinghatehJ. AlcocerJ. AlcocerM. Di GregorioM. Di GregorioB. DiakiteB. DiakiteA. SmithA. SmithJ. HillJ. HillJ. SolerJ. SolerA. AdliA. AdliD. BrooksD. BrooksB. Gannon-DoakB. Gannon-DoakL. CookL. CookR. ChristieR. ChristieA. RodriguezA. Rodriguez
Bournemouth crest
Bournemouth
BOU
4-3-3
Sparta Prague

Onze de départ

Bournemouth

Remplaçants

Entraineur

  • B. Priske
  • M. Rose

Sp. Prague - Bournemouth : la forme des équipes

SPP

SPP - Forme

BOS
N0-0
OLY
D1-0
SLO
V5-1
BOS
D0-2
BOH
N0-0
But marqué (encaissé)
5/4
Matchs avec plus de 2,5 buts
1/5
Les deux équipes ont marqué
1/5
BOU

BOU - Forme

SUN
V2-0
MIL
V3-0
MUN
V0-3
AVL
V3-0
LEE
V2-0
But marqué (encaissé)
13/0
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
0/5

Sp. Prague - Bournemouth : le bilan des confrontations directes

Sp. Prague - Bournemouth : les classements

#
PVNDBPA+/-PtsForme
1
FerencvarosFerencvarosFTC
431093+610
N
V
V
V
2
Olympiakos PiréeOlympiakos PiréeOLY
431041+310
N
V
V
V
3
BenficaBenficaBEN
3300102+89
V
V
V
4
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
330080+89
V
V
V
5
BournemouthBournemouthBOU
430182+69
D
V
V
V
6
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
430164+29
V
D
V
V
7
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
321081+77
V
N
V
8
Real SociedadReal SociedadRSO
421193+67
V
V
N
D
9
Juventus FCJuventus FCJUV
321093+67
N
V
V
10
BesiktasBesiktasBJK
321095+47
N
V
V
11
Sparta PragueSparta PragueSPP
421163+37
V
D
N
V
12
SunderlandSunderlandSUN
321042+27
N
V
V
13
AlkmaarAlkmaarAZ
320162+46
V
V
D
14
AnderlechtAnderlechtAND
420253+26
V
V
D
D
15
HoffenheimHoffenheimTSG
420265+16
V
V
D
D
16
RennesRennesREN
413043+16
N
N
V
N
17
LyonLyonOL
420257-26
D
D
V
V
18
LevskiLevskiLES
41213305
N
V
N
D
19
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
411286+24
D
N
D
V
20
Milan ACMilan ACMIL
411245-14
N
D
V
D
21
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
311134-14
D
V
N
22
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
411246-24
N
D
V
D
23
Sturm GrazSturm GrazSGR
311113-24
V
D
N
24
NEC NimégueNEC NimégueNEC
411259-44
D
V
N
D
25
SalzburgSalzburgSAL
411237-44
D
N
D
V
26
Celta VigoCelta VigoCEL
310234-13
V
D
D
27
OFI CreteOFI CreteOFI
310234-13
D
D
V
28
TorreenseTorreenseTOR
310247-33
D
D
V
29
PlzenPlzenVPL
410337-43
V
D
D
D
30
MIK CM CeljeMIK CM CeljeCEL
301227-51
N
D
D
31
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
301216-51
D
D
N
32
LillestroemLillestroemLIL
4013210-81
D
D
N
D
33
Lech PoznanLech PoznanLCH
301219-81
N
D
D
34
MarseilleMarseilleOM
300316-50
D
D
D
35
CelticCelticCEL
300339-60
D
D
D
36
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
3003211-90
D
D
D
Qualification pour les quarts de finale

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