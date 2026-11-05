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Sparta Prague - Bournemouth en direct aujourd’hui : qui diffuse le match à la télévision et en streaming ?

Sparta Prague vs Bournemouth
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Bournemouth
Ligue Europa

En Ligue Europa, le Sparta Prague affronte Bournemouth. Mais qui diffuse le match aujourd’hui en direct à la télévision et en streaming ?

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Sp. Prague - Bournemouth : heure du coup d’envoi

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Le match entre le Sp. Prague et Bournemouth débutera le 5 novembre 2026 à 18 h 45.

Sp. Prague - Bournemouth : qui diffuse le match en direct à la télévision et en streaming aujourd’hui ?

Le match entre le Sparta Prague et Bournemouth sera diffusé en direct sur RTL+ en Allemagne. Vous trouverez ci-dessous toutes les informations concernant sa diffusion.

Les faits marquants de la semaine : qu’est-il arrivé au Sp. Prague et à Bournemouth ?

Le Sparta Prague aborde cette rencontre avec un bilan d’une victoire, deux nuls et deux défaites lors de ses cinq derniers matches officiels. Il reste sur un nul sans but, 0-0, face au Bohemians 1905 Prague. Le large succès 5-1 contre Slovacko mérite d’être souligné, même s’il est à relativiser au regard de la défaite 0-2 en coupe contre Banik Ostrava et du revers 0-1 en Ligue Europa face à l’Olympiakos Le Pirée. Au total, le Sparta a inscrit six buts et en a encaissé trois lors de ces cinq matches.

Bournemouth affiche une forme éclatante : l’équipe a remporté ses cinq derniers matches officiels sans encaisser le moindre but. Elle a récemment battu Leeds United 2-0 en Premier League. Auparavant, elle s’était imposée 3-0 contre Aston Villa en EFL Cup, puis 3-0 face à l’AC Milan en Ligue Europa. Au total, Bournemouth a marqué dix buts sans en encaisser aucun sur cette période.

SPP

SPP - Forme

BOS
N0-0
OLY
D1-0
SLO
V5-1
BOS
D0-2
BOH
N0-0
But marqué (encaissé)
5/4
Matchs avec plus de 2,5 buts
1/5
Les deux équipes ont marqué
1/5
BOU

BOU - Forme

SUN
V2-0
MIL
V3-0
MUN
V0-3
AVL
V3-0
LEE
V2-0
But marqué (encaissé)
13/0
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
0/5

Sp. Prague - Bournemouth : compositions d’équipe

Sparta Prague vs Bournemouth Équipes probables

Entraineur

  • B. Priske

Sp. Prague - Bournemouth : forme récente

SPP

SPP - Forme

BOS
N0-0
OLY
D1-0
SLO
V5-1
BOS
D0-2
BOH
N0-0
But marqué (encaissé)
5/4
Matchs avec plus de 2,5 buts
1/5
Les deux équipes ont marqué
1/5
BOU

BOU - Forme

SUN
V2-0
MIL
V3-0
MUN
V0-3
AVL
V3-0
LEE
V2-0
But marqué (encaissé)
13/0
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
0/5

Sp. Prague - Bournemouth : bilan des confrontations directes

Sp. Prague - Bournemouth : les classements

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Olympiakos PiréeOlympiakos PiréeOLY
431041+310
N
V
V
V
2
BenficaBenficaBEN
3300102+89
V
V
V
3
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
330080+89
V
V
V
4
BournemouthBournemouthBOU
330081+79
V
V
V
5
FerencvarosFerencvarosFTC
330093+69
V
V
V
6
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
321081+77
V
N
V
7
Juventus FCJuventus FCJUV
321093+67
N
V
V
8
BesiktasBesiktasBJK
321095+47
N
V
V
9
SunderlandSunderlandSUN
321042+27
N
V
V
10
AlkmaarAlkmaarAZ
320162+46
V
V
D
11
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
320154+16
D
V
V
12
RennesRennesREN
413043+16
N
N
V
N
13
LyonLyonOL
320156-16
D
V
V
14
Real SociedadReal SociedadRSO
311183+54
V
N
D
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
311185+34
N
D
V
16
Sparta PragueSparta PragueSPP
311153+24
D
N
V
17
LevskiLevskiLES
31113304
V
N
D
18
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
311134-14
D
V
N
19
Sturm GrazSturm GrazSGR
311113-24
V
D
N
20
NEC NimégueNEC NimégueNEC
311158-34
V
N
D
21
SalzburgSalzburgSAL
311136-34
N
D
V
22
AnderlechtAnderlechtAND
310243+13
V
D
D
23
HoffenheimHoffenheimTSG
31025503
V
D
D
24
Milan ACMilan ACMIL
310245-13
D
V
D
25
Celta VigoCelta VigoCEL
310234-13
V
D
D
26
OFI CreteOFI CreteOFI
310234-13
D
D
V
27
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
310246-23
D
V
D
28
TorreenseTorreenseTOR
310247-33
D
D
V
29
MIK CM CeljeMIK CM CeljeCEL
301227-51
N
D
D
30
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
301216-51
D
D
N
31
LillestroemLillestroemLIL
301229-71
D
N
D
32
Lech PoznanLech PoznanLCH
301219-81
N
D
D
33
PlzenPlzenVPL
300327-50
D
D
D
34
MarseilleMarseilleOM
300316-50
D
D
D
35
CelticCelticCEL
300339-60
D
D
D
36
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
3003211-90
D
D
D
Qualification pour les quarts de finale

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