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Sp. Prague - Bournemouth : heure du coup d’envoi

Ligue Europa - Journée 4 5 nov. 2026 - 12:45 epet Arena

Le match entre le Sp. Prague et Bournemouth débutera le 5 novembre 2026 à 18 h 45.

Sp. Prague - Bournemouth : qui diffuse le match en direct à la télévision et en streaming aujourd’hui ?

Le match entre le Sparta Prague et Bournemouth sera diffusé en direct sur RTL+ en Allemagne. Vous trouverez ci-dessous toutes les informations concernant sa diffusion.

Les faits marquants de la semaine : qu’est-il arrivé au Sp. Prague et à Bournemouth ?

Le Sparta Prague aborde cette rencontre avec un bilan d’une victoire, deux nuls et deux défaites lors de ses cinq derniers matches officiels. Il reste sur un nul sans but, 0-0, face au Bohemians 1905 Prague. Le large succès 5-1 contre Slovacko mérite d’être souligné, même s’il est à relativiser au regard de la défaite 0-2 en coupe contre Banik Ostrava et du revers 0-1 en Ligue Europa face à l’Olympiakos Le Pirée. Au total, le Sparta a inscrit six buts et en a encaissé trois lors de ces cinq matches.

Bournemouth affiche une forme éclatante : l’équipe a remporté ses cinq derniers matches officiels sans encaisser le moindre but. Elle a récemment battu Leeds United 2-0 en Premier League. Auparavant, elle s’était imposée 3-0 contre Aston Villa en EFL Cup, puis 3-0 face à l’AC Milan en Ligue Europa. Au total, Bournemouth a marqué dix buts sans en encaisser aucun sur cette période.

Sp. Prague - Bournemouth : compositions d’équipe

Sp. Prague - Bournemouth : forme récente

Sp. Prague - Bournemouth : bilan des confrontations directes

Sp. Prague - Bournemouth : les classements