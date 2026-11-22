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Les propos de l'entraîneur de la Juventus Luciano Spalletti avant le match de Serie A face à Venezia. Ils sont rapportés par DAZN :

« Vu notre nom et les joueurs que nous avons, les solutions sont multiples. Il faut faire preuve d'équilibre et rester attentifs à leurs contre-attaques, car ils misent là-dessus. Nicola sait trouver de nouvelles solutions partout où il passe. Conte ? Je ne veux rien ajouter, je dois penser au terrain, à gagner aujourd'hui. Quand on entraîne la Juventus, si l'on veut éviter les commentaires, il n'y a qu'une possibilité : aller là-bas et gagner les matches. Tout cela est normal quand on atteint un niveau où l'on passe à la télévision tous les jours. »