Henk Spaan est dithyrambique au sujet de la prestation de Kasper Dolberg contre Willem II (5-1). Le chroniqueur de Het Parool attribue même la note de 8+ à l’attaquant danois de l’Ajax.

Spaan décrit un moment où Dolberg remet le ballon de la poitrine à Davy Klaassen, qui enchaîne ensuite d’une frappe puissante vers le but. « Le Dolberg de la saison dernière, après avoir remis un ballon de la poitrine à Davy Klaassen, aurait été touché à l’estomac par sa frappe fulgurante. Le Dolberg d’aujourd’hui savait qu’il devait s’écarter après avoir remis le ballon. »

Dolberg a également permis à son collègue attaquant Oscar Gloukh de marquer contre Willem II. « Le no-look pass de l’extérieur du pied droit vers Oscar Gloukh, qui a marqué, a montré à quel point il a confiance en lui. »

« Deux passes décisives et un but pour Dolberg. S’il y a bien un joueur à qui je le souhaite, c’est le Danois, tellement bourré de talent », espère Spaan, qui souhaite voir l’attaquant venu du Danemark conserver sa forme dans les prochaines semaines.

L’observateur de l’Ajax met également Gloukh à l’honneur, puisque l’ailier de l’Ajax a signé un but et une passe décisive. « Son plus beau centre a été celui pour Berghuis à la 23e minute. Gloukh a délivré une passe décisive, marqué un but et très bien joué. »

Enfin, Spaan se montre également élogieux envers l’entraîneur Míchel. « Cet entraîneur doit faire quelque chose de bien », tel est le bilan intermédiaire de l’entraîneur espagnol nommé cet été.