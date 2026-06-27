Sous la houlette de Valverde, les joueurs uruguayens se rebellent contre Bielsa

L’Uruguay a été la grande déception de la Coupe du monde 2026 : éliminé dès le premier tour sans la moindre victoire, il quitte l’épreuve pour la deuxième fois consécutive en laissant planer de nombreux doutes, selon le journal espagnol AS.

Après la victoire de l’Espagne face à l’Uruguay (1-0) lors de la dernière journée de la phase de groupes, le quotidien ajoute : « Si Cavani avait renversé l’écran du VAR lors du match contre le Ghana au Mondial qatari, cette fois-ci, les projecteurs se sont braqués sur Canopio, le milieu de terrain de Fluminense, expulsé pour un tacle violent sur Kobarsi dans le temps additionnel, avant de bousculer l’arbitre et de s’en prendre à l’ensemble du banc espagnol. »

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Et le quotidien espagnol d’ajouter : « L’Uruguay a trop souvent confondu compétitivité et violence ces dernières années, et le climat créé par la personnalité de l’entraîneur Marcelo Bielsa n’a rien arrangé. Les jours qui ont précédé la rencontre face à l’Espagne ont mis au jour une crise interne ancienne. Les méthodes du coach ne convenaient pas aux joueurs, et certains comportements de ces derniers irritaient l’entraîneur. »

Elle ajoute : « Quatre titulaires, dont Fede Valverde, le lui ont fait savoir. D’autres sont restés neutres, même si son sort était déjà scellé. L’ambiance était tendue à la fin des qualifications, malgré la qualification. Mais tout a commencé lors de la Copa América : après l’élimination en demi-finale, les premiers signes de rébellion sont apparus. »

« Une insulte aux légendes »

Le quotidien madrilène ajoute : « Personne dans l’équipe, ni au sein de la fédération, n’a apprécié le traitement humiliant infligé à plusieurs légendes, dont Luis Suárez. Pour beaucoup, cela aurait dû marquer la fin de l’ère Bielsa. On a évoqué la possibilité d’un départ à l’amiable. Des réunions ont eu lieu au plus haut niveau de la fédération, mais au final, personne n’a osé signer la résiliation du contrat. »

Et d’ajouter : « La fédération uruguayenne l’a conservé en raison de son indemnité de départ élevée, ce qui a affecté les performances de l’équipe lors de la Coupe du monde… Au sein de la Celeste, de nombreux membres du staff se sont interrogés sur ses méthodes, ses exigences « déraisonnables » et les dépenses inutiles consacrées à des améliorations qui n’ont finalement pas donné de résultats. »

De son côté, Diego Lugano, l’une des légendes de l’Uruguay, a déclaré après le match au journal « As » : « (Bielsa) a amené cinq joueurs blessés. Il n’a rien compris. Il pensait pouvoir donner à l’équipe un caractère plus offensif, mais il n’aurait même pas dû se rendre à la Coupe du monde. »