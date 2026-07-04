Sous la houlette de Hakimi, le Maroc se mesure à lui-même dans un classement mondial particulier

La sélection marocaine consolide son statut parmi l’élite mondiale. Outre les prouesses collectives des « Lions de l’Atlas », les performances individuelles s’inscrivent durablement dans l’histoire de la Coupe du monde et font tomber les records continentaux.

Ashraf Hakimi occupe désormais la tête du classement des joueurs africains ayant disputé le plus de matchs en phase finale de la Coupe du monde, comme le souligne sa participation au huitième de finale contre le Canada.

Selon les données d’Opta, « Hakimi a porté son total à 15 matchs, se hissant ainsi en tête du classement parmi tous les joueurs africains en Coupe du monde ».

Son compatriote Ezzedine Ounahi pointe à la deuxième place avec 12 rencontres, illustrant la domination marocaine dans ce classement historique.

Quatre joueurs partagent la quatrième place avec 11 matchs chacun : le Camerounais François Omam-Bikoko, le gardien marocain Yassine Bounou, le Ghanéen Asamoah Gyan et le Sénégalais Ismaïla Sarr.

Hakimi avait entamé son parcours en Coupe du monde lors de l’édition 2018 en Russie, avec trois matchs disputés, puis, en 2022 au Qatar, il a disputé 7 rencontres, permettant à l’équipe alors dirigée par Walid Regragui d’atteindre les demi-finales, soit la meilleure performance arabe et africaine de l’histoire de la Coupe du monde. Lors de l’édition en cours, le joueur du Paris Saint-Germain a déjà pris part à 5 matchs, un total susceptible d’augmenter.