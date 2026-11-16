Sous l'œil de Chelsea : une clause secrète contrôle l'avenir de João Félix

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L'avenir de João Félix en Roshn Saudi League est désormais lié à une clause contractuelle, jusqu'ici inconnue, qui pourrait provoquer son retour à Chelsea.

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Le journal Sport a rapporté qu'Al-Nassr avait la décision entre ses mains dans ce dossier, puisqu'il dispose d'un délai jusqu'au 1er juin prochain pour déterminer s'il conservera l'international portugais dans ses rangs ou s'il renoncera à sa poursuite avec l'équipe.

Et selon ce qu'a révélé le journal saoudien « Arriyadiyah », citant des sources proches du transfert, le contrat signé à l'été 2025 comprend une prolongation automatique de deux saisons, à moins qu'Al-Nassr ne notifie explicitement sa volonté de se séparer du joueur.

La poursuite de João Félix avec le club saoudien entraînera le versement d'un montant supplémentaire de 20 millions d'euros à Chelsea.

Le transfert a été conclu selon un montage financier très particulier, puisque la valeur finale du transfert peut atteindre 50 millions d'euros si João Félix reste à Al-Nassr durant les deux saisons supplémentaires.

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En revanche, si Al-Nassr active la clause de sortie dans le délai imparti, le coût du transfert tombera à 30 millions d'euros, et le joueur reviendra automatiquement au club londonien.

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Chelsea attend la décision

L'aspect le plus surprenant de l'accord est qu'Al-Nassr peut renoncer aux deux années supplémentaires sans avoir à payer la moindre pénalité ni compensation financière.

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Dans ce cas, João Félix reviendrait à Chelsea, le club avec lequel il est lié par un contrat courant jusqu'en 2031.

Mais la décision ne dépend pas exclusivement du club saoudien. Selon Arriyadiyah, l'activation de la clause de sortie requiert également l'accord du joueur.

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De même, si João Félix souhaitait quitter l'Arabie saoudite de sa propre initiative, il aurait besoin d'obtenir l'accord d'Al-Nassr.

Une revalorisation salariale pour le convaincre de rester

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Le club d'Al-Nassr a déjà commencé à œuvrer pour assurer la poursuite du joueur portugais, et s'est montré disposé à améliorer ses conditions financières.

Son salaire annuel devrait passer de 10 millions d'euros à 12,5 millions d'euros durant les deux saisons supplémentaires, en plus de l'octroi d'autres avantages.

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João Félix est arrivé à Al-Nassr en juillet 2025 et est devenu l'un des éléments importants de l'équipe. Désormais, son avenir dépend d'une décision qui doit être tranchée avant le 1er juin prochain.

Si le club saoudien n'active pas son droit de mettre fin à l'accord, la prolongation du contrat sera automatiquement activée, et Chelsea percevra 20 millions d'euros supplémentaires.

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João Félix a exprimé son désir de revenir en Europe, après une étape réussie en Arabie saoudite durant laquelle il a retrouvé son meilleur niveau et ses sensations sur le terrain.

Son rêve est de revenir à Barcelone, bien que les conditions contractuelles liées à son transfert rendent la concrétisation de toute opération de transfert complexe. La décision reste entre les mains d'Al-Nassr et de Chelsea.