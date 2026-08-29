Ajax va se renforcer avec Sofyan Amrabat, selon Fabrizio Romano. Le milieu de terrain de 29 ans est actuellement libre de tout contrat, après avoir fait résilier son contrat avec Fenerbahçe.

Amrabat aurait également eu en main une proposition intéressante d’un club de Liga dont le nom n’a pas été dévoilé, mais il a donc choisi l’Ajax. L’Ajax est à la recherche depuis un certain temps d’un nouveau milieu défensif. Actuellement, Youri Regeer et Jorthy Mokio sont les seules options de l’entraîneur Míchel.

Selon Romano, Amrabat a déjà trouvé un accord personnel avec l’Ajax. Le journaliste de Voetbal International Tim van Duijn affirme en revanche sur X que ce n’est pas encore totalement bouclé, mais que cela « va dans la bonne direction ».

Amrabat a joué pour Feyenoord lors de la saison 2017-2018 et a alors disputé 33 matches officiels avec le club de Rotterdam.

L’international marocain aux 78 sélections apporte avec lui une énorme expérience. Il est notamment passé par des clubs comme Manchester United et la Fiorentina, et a disputé 45 matches sous le maillot de Fenerbahçe.

Mike Verweij, suiveur de l’Ajax pour De Telegraaf, indique que le milieu de terrain va signer pour deux saisons à Amsterdam.