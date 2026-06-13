Abdelrahman Al-Hamdan, le père de l’attaquant saoudien d’Al-Nassr, a révélé que son fils avait reçu plusieurs offres de clubs européens avant de s’engager avec le club des « Violets ». Le joueur a toutefois choisi de rester dans son championnat national malgré cet intérêt étranger.

Al-Nassr avait recruté l’attaquant lors des dernières heures du mercato hivernal, sous forme de transfert libre, pour renforcer son secteur offensif.

Dans des propos recueillis par le journal « Al-Riyadiah », le père du joueur a expliqué que son fils disposait de plusieurs options avant de trancher son avenir, précisant que certaines offres émanaient de clubs européens de premier plan.

Il a déclaré : « Abdullah a signé un contrat de quatre ans avec Al-Nassr, mais avant cela, il avait reçu des offres de clubs européens connus, dont un club espagnol et un autre ayant déjà participé à la Ligue des champions, mais je préfère ne pas révéler leur identité pour le moment. »

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Il a par ailleurs souligné que son fils avait déjà fait ses preuves à chaque étape de sa carrière, qu’il s’agisse de ses passages à Al-Shabab ou à Al-Hilal, rappelant que l’attaquant avait toujours su laisser son empreinte lorsqu’il en avait l’occasion.

Il a souligné que, malgré une concurrence acharnée chez les Bleus, Al-Hamdan avait contribué à plusieurs titres et apporté une valeur ajoutée à chaque apparition.

Il a également salué ses débuts avec Al-Nassr, soulignant que son sacre en championnat lors de sa première saison avec « Al-Alamy » témoignait de la valeur du joueur et de sa capacité à s’adapter et à réussir dans toutes les circonstances.

Sous le maillot d’Al-Nassr, Al-Hamdan a disputé 20 matchs toutes compétitions confondues, marquant 5 buts et délivrant 3 passes décisives.