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Son Heung-min et plusieurs cadres de la sélection sud-coréenne ont publiquement démenti les rumeurs d’un grave conflit dans le vestiaire après leur élimination décevante de la Coupe du monde 2026. Depuis Doha, les joueurs expérimentés ont publié un communiqué commun pour démentir les informations faisant état d’une fracture générationnelle et de menaces de retraite internationale.

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Les stars de la Corée du Sud démentent les rumeurs de conflit

Son et plusieurs cadres de l’équipe nationale de Corée du Sud ont fermement démenti les rumeurs de conflit dans le vestiaire. La sélection a fait l’objet d’un examen public intense après son élimination décevante dès la phase de groupes de la Coupe du monde 2026.

Des informations faisaient état d’un fossé générationnel entre les joueurs expérimentés et les plus jeunes membres de l’effectif. Les cadres ont toutefois publié une déclaration commune pour clarifier la situation et resserrer les rangs.

Depuis leur stage actuel à Doha, les joueurs ont insisté sur leur engagement collectif. Ils ont promis de travailler ensemble afin de servir de modèles à la prochaine génération de talents sud-coréens.

Les joueurs démentent avoir menacé de prendre leur retraite internationale

La déclaration commune a été signée par le capitaine Son, Lee Jae-sung, Hwang Hee-chan, Hwang In-beom et Kim Min-jae. Le groupe a notamment démenti les affirmations selon lesquelles certains joueurs auraient menacé de prendre leur retraite internationale.

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« Il est totalement faux que nous ayons tenté d’imposer certaines exigences en menaçant de prendre notre retraite », ont affirmé les joueurs par l’intermédiaire de la Fédération coréenne de football. « Nous jouons ensemble pour le football sud-coréen depuis longtemps et nous sommes des coéquipiers qui continueront d’avancer vers le même objectif. »

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L’échec en Coupe du monde relance le débat entre générations

Les tensions internes sont apparues après l’élimination prématurée de la Corée du Sud à la Coupe du monde 2026. Malgré une victoire contre la Tchéquie pour son entrée en lice, la sélection a été éliminée après deux défaites 1-0 face au Mexique et à l’Afrique du Sud.

Les conséquences ont été immédiates : le sélectionneur Hong Myung-bo et le président de la KFA, Chung Mong-gyu, ont démissionné. Des rumeurs ont ensuite fait état d’une fracture entre les vétérans de la « génération 92 », dont Son, et ceux de la « génération 96 », parmi lesquels Kim et Hwang Hee-chan.

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Les spéculations se sont intensifiées lorsque Son a été laissé sur le banc pour le dernier match décisif de la phase de groupes contre l’Afrique du Sud. D’autres informations faisant état de dissensions ont ensuite émergé pendant la trêve internationale d’octobre, poussant finalement les joueurs à sortir du silence cette semaine.

Moreno veut souder le groupe

Le sélectionneur par intérim Robert Moreno a désormais pour mission de souder le groupe avant les prochains matches amicaux contre l’Arabie saoudite et le Qatar. Il a convoqué tous les joueurs au cœur des récentes rumeurs.