Son arrivée au PSG, la concurrence avec Navas, le rôle de gardien... Gianluigi Donnarumma se confie

Désormais n°1 à plein temps pour sa deuxième saison au PSG, Gigio Donnarumma revient sur les particularités du poste de gardien de but.

Depuis le début de la saison, Gianluigi Donnarumma n'alterne plus dans les cages du PSG avec Keylor Navas, qui a d'ailleurs quitté le club de la capitale pour Nottingham Forest, cet hiver.

Voilà désormais l'Italien seul maître d'un poste complètement à part, comme il le confie dans un entretien à L'Equipe : "C'est un poste très difficile parce que quand le gardien se trompe, derrière il y a le but. Il faut l'accepter. Parfois tu fais des erreurs, tout le monde en fait", rappelle-t-il.

"Mais pour moi c'est aussi le plus beau poste, parce qu'il te donne cette adrénaline, cette pression positive qui me plaît beaucoup."

"La saison dernière m'a aidé à grandir"

Débarqué librement à Paris lors de l'été 2021, le champion d'Europe a dû patienter avant de devenir indiscutable dans la capitale française.



"Je suis venu ici avec l'envie d'aider l'équipe à gagner le plus de trophées possibles. Chaque saison, il y a l'objectif de tout gagner. Quand je suis arrivé, mon unique objectif était de tout donner pour ce club, pour l'équipe, et de gagner autant que possible.

"Pour moi, la saison dernière m'a aidé à grandir énormément, justement en raison de ces difficultés. Cela a été une expérience qui m'a apporté, je l'ai vécu comme ça."

Jusqu'à l'arrivée de Christophe Galtier l'été dernier, qui s'est empressé de désigner un numéro un : "Cette année, le Mister a donné une hiérarchie claire, et je le remercie de sa confiance. L'an passé, l'important était d'essayer d'être prêt à chaque fois que je jouais. Je l'ai pris comme ça, même si c'est difficile, c'est une expérience en plus qui t'aide, surtout quand tu es jeune."

Une concurrence que le portier a dû gérer : "C'est sûr, ce n'est pas facile, tu dois savoir gérer cette situation particulière. Keylor et moi sommes deux bons garçons, on s'entendait bien, mais c'est normal que ce soit difficile.

"Dans la gestion, au fil du temps, cela devient compliqué. Nous l'avons bien pris, lui comme moi, en essayant d'aider l'équipe, ce qui est la seule chose importante. Il ne s'agissait pas seulement de lui ou de moi, mais de toute l'équipe."