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Josep Maria Orobitg, l'agent de l'Espagnol Pep Guardiola, ancien entraîneur de Manchester City, a réagi aux informations qui envoient son client à la tête de la sélection saoudienne dans les prochains mois, en remplacement du Grec Georgios Donis.

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Plusieurs médias avaient affirmé que la Fédération saoudienne de football avait entamé des négociations avec Guardiola pour lui confier les rênes de l'équipe nationale A dans les prochains mois , alors que des informations font état d'un possible limogeage de Donis.

Mais l'agent de Guardiola a catégoriquement démenti ces informations dans des déclarations au média saoudien « Al-Maidan », ce jeudi, assurant que le technicien espagnol n'avait reçu aucune offre officielle pour diriger la sélection saoudienne.

« Pep Guardiola n'a reçu aucune offre officielle de la Fédération saoudienne pour entraîner la sélection, a déclaré Orobitg à ce sujet. Il n'y a eu que des contacts par l'intermédiaire de tiers, et les choses n'ont pas atteint le stade de négociations officielles ni d'une offre pour prendre la direction technique de l'Arabie saoudite. »

Et d'ajouter : « Pep Guardiola a pris la décision de n'étudier aucune offre pour le moment. Les propositions disponibles seront examinées avant le début de la saison prochaine, y compris celles des clubs de la Roshn Saudi League. »

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Ces rumeurs de pistes saoudiennes surviennent après la fin de l'aventure de Guardiola à Manchester City, qui aura duré dix ans, de 2016 à 2026. Il s'agit de la plus longue expérience de sa carrière d'entraîneur, au cours de laquelle il a mené le club à la période la plus faste de son histoire.

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Arrivé sur le banc de Manchester City à l'été 2016, Guardiola n'a eu besoin que de deux saisons pour remporter son premier titre de champion d'Angleterre avec le club, en 2017-2018, avec un total de 100 points, un exploit historique qu'aucune équipe n'avait jamais réalisé dans l'histoire de la compétition.

Le technicien espagnol a continué d'enchaîner les records en conservant le titre la saison suivante, avant d'aligner une série de succès sur la scène nationale, jusqu'à remporter quatre championnats d'Angleterre consécutifs entre 2021 et 2024, faisant de City la première équipe de l'histoire de la compétition à réussir cette performance.

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Le sommet de son passage dans le club anglais reste le sacre en Ligue des champions en 2022-2023, après la victoire 1-0 face à l'Inter Milan en finale. Manchester City a alors réalisé un triplé historique en remportant la Premier League, la FA Cup et la C1 la même saison.

Les succès de Guardiola à Manchester City n'ont rien d'une exception dans sa carrière : il avait déjà connu de grandes réussites avec le FC Barcelone et le Bayern Munich, ce qui fait de lui l'un des entraîneurs les plus titrés de l'histoire du football moderne.

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Sa carrière d'entraîneur a débuté au FC Barcelone en 2008, lorsqu'il a pris la tête de l'équipe première en remplacement du Néerlandais Frank Rijkaard. Il a connu une première saison exceptionnelle en menant le club à un triplé historique, avec la Liga, la Coupe du Roi et la Ligue des champions en 2008-2009.

Guardiola est resté sur le banc du Barça jusqu'en 2012. En quatre saisons, il a remporté 14 titres, dont trois Liga, deux Ligues des champions, deux Coupes du Roi et trois Supercoupes d'Espagne.

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Après son départ de Barcelone, il s'est éloigné des terrains pendant une saison, avant de faire son retour au Bayern Munich en 2013. Il y a passé trois saisons, remportant la Bundesliga à chacune d'entre elles, ainsi que deux Coupes d'Allemagne, la Supercoupe d'Europe et la Coupe du monde des clubs.

Malgré ses succès sur la scène nationale avec le club bavarois, il n'est pas parvenu à mener le Bayern Munich au titre en Ligue des champions, son parcours s'arrêtant en demi-finales lors de ses trois saisons sur place.

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Au cours de sa carrière d'entraîneur, Guardiola a remporté trois Ligues des champions : deux avec le FC Barcelone, en 2009 et 2011, et une avec Manchester City, en 2023. Il fait ainsi partie des rares entraîneurs à avoir soulevé le trophée avec plus d'un club.