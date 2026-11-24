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Babacar Cissé, agent du Sénégalais Sadio Mané, star d'Al-Nassr, a révélé la vérité sur un éventuel départ de son joueur du club saoudien lors du prochain mercato d'hiver, alors que son contrat n'a toujours pas été prolongé.

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Le contrat de Mané avec Al-Nassr expire à la fin de la saison en cours, ce qui lui permet de s'engager avec n'importe quel club dès janvier prochain et de le rejoindre libre lors du mercato d'été suivant.

L'agent de Sadio Mané a toutefois assuré que son joueur ne quitterait pas Al-Nassr lors du prochain mercato d'hiver et qu'il resterait au club au moins jusqu'à la fin de son contrat, au terme de la saison actuelle.

« Sadio Mané continue avec Al-Nassr et ne partira pas en janvier. Le joueur est heureux de son expérience à Al-Nassr depuis ses débuts », a déclaré Babacar Cissé au réseau saoudien Al Maidan.

Au sujet de la prolongation de son contrat, qui expire à la fin de la saison en cours, il a répondu : « La direction d'Al-Nassr ne nous a pas contactés, et nous sommes ouverts à une poursuite de l'aventure. »

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Le journaliste saoudien Fallah Al-Qahtani avait auparavant fait une révélation retentissante, affirmant qu'Al-Nassr ne souhaitait pas prolonger le contrat de la star sénégalaise à son expiration.

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Dans un message publié sur son compte personnel sur « X », Al-Qahtani a précisé que l'agent de Mané avait consenti d'importantes concessions pour obtenir une prolongation d'une saison supplémentaire, allant jusqu'à renoncer à 60 % de son salaire actuel, mais que le club saoudien avait refusé.

Mané a rejoint Al-Nassr à l'été 2023 en provenance du Bayern Munich, et s'est imposé depuis comme un élément incontournable de l'équipe saoudienne.

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En près de trois saisons et demie, la star sénégalaise a disputé 144 matchs avec le club de la capitale, inscrivant 54 buts et délivrant 43 passes décisives.

Sur le plan collectif, la plus grande réussite de Sadio Mané avec Al-Nassr reste le titre de champion de la Roshn Saudi League la saison dernière, après sept ans d'attente, auquel s'ajoute la Coupe du roi Salmane des clubs champions arabes, remportée à l'été 2023.

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En cas de départ, Mané pourrait emboîter le pas au duo portugais Cristiano Ronaldo et João Félix, d'autant que certaines informations affirment que leur aventure à Al-Nassr pourrait prendre fin au terme de la saison actuelle.

Le contrat de Ronaldo avec Al-Nassr expire à la fin de la saison en cours, et de nombreuses sources indiquent qu'il annoncera ensuite sa retraite internationale, surtout s'il parvient à atteindre son objectif suprême : le 1000e but de sa carrière.

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Cristiano Ronaldo a inscrit jusqu'ici 986 buts au cours de sa carrière, ce qui signifie qu'il ne lui en manque plus que 14 pour devenir le premier joueur de l'histoire à atteindre la barre des 1000 buts.

De son côté, le contrat de João Félix avec Al-Nassr expire lui aussi à la fin de la saison actuelle, ce qui lui permet de s'engager avec n'importe quel club lors du prochain mercato d'hiver et de le rejoindre libre l'été suivant.

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Le club saoudien pourrait toutefois avoir la solution : le contrat comporte une clause lui permettant de prolonger le bail de deux saisons supplémentaires sans l'accord du joueur portugais, mais il devrait alors verser 20 millions d'euros à Chelsea et faire passer le salaire de Félix de 10 à 12,5 millions d'euros par an.