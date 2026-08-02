Le Portugais Rui Santos s'est retrouvé au cœur de l'attention au sein d'Al-Ahli Saudi, après avoir pris en charge les entraînements de l'équipe première à titre provisoire, à la suite du départ de l'Allemand Matthias Jaissle, alors que la direction n'a pas encore tranché le dossier du recrutement d'un nouvel entraîneur avant le début de la saison.

La direction d'Al-Ahli lutte contre la montre pour parvenir à un accord avec un entraîneur étranger, mais l'échec des négociations avec plus d'un nom au cours des derniers jours a ouvert la voie à des interrogations sur la possibilité que Rui Santos reste à la tête du staff technique, ne serait-ce qu'en début de nouvelle saison.

Selon le journal «Arriyadiyah », Rui Santos, entraîneur de l'équipe des moins de 21 ans d'Al-Ahli, a dirigé les entraînements de l'équipe première avec l'aide de Mohamed Massad, et ce après le retour des joueurs des vacances qu'ils ont obtenues à l'issue du stage à l'étranger en Autriche et au Portugal.

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Bien que la mission de Santos soit provisoire pour l'instant, le manque de temps avant le coup d'envoi de la saison pourrait lui offrir une occasion inattendue, en particulier si la direction ne parvient pas à trancher le dossier du nouvel entraîneur dans les jours à venir.

Al-Ahli entamera son parcours en Roshn Saudi League le 13 août face à Al-Diriyah, ce qui accroît la pression sur la direction pour régler rapidement le dossier technique, que ce soit en recrutant un nouvel entraîneur ou en accordant à Rui Santos sa confiance pour diriger l'équipe lors de la première phase de la saison.