Solskjaer veut voir ses joueurs courir plus que les autres

Ole Gunnar Solskjaer a lancé un cri de ralliement à son équipe de Manchester United, appelant ses joueurs à se donner à fond.

United devrait accueillir Newcastle à Old Trafford dimanche soir alors que le club mancunien continue d'essayer de chasser ses rivaux de Manchester City en haut du tableau.

Les Red Devils ont désormais 10 points de retard sur City après une seule victoire lors de leurs cinq derniers matchs et Solskjaer a averti qu'ils ne pouvaient pas se permettre de prendre des équipes à la légère avant la fin de la saison

«Chaque match en Premier League est difficile. Vous devez gagner. Vous devez le faire par votre qualité, mais avant tout par votre attitude », a déclaré le Norvégien sur le site officiel de United.

"Courez plus qu'eux ! Il faut en vouloir plus qu'eux et nous avons des joueurs qui ont la qualité, alors j'espère que nous pourrons prendre le risque."

Solskjaer a vu son équipe rebondir après un match nul 1-1 décevant avec West Brom en battant la Real Sociedad lors du match aller de leur huitième de finale de la Ligue Europa jeudi soir.

Les Red Devils ont manqué 4-0 à l'Allianz Stadium grâce à un doublé de Bruno Fernandes et des buts de Daniel James et Marcus Rashford, afichant une séquence impitoyable dans le dernier tiers qui avait fait défaut lors des derniers matches.

"Jeudi soir a été parfait pour nous. Nous avons donné des minutes à ceux qui avaient besoin de minutes, nous avons obtenu une bonne confiance grâce à la performance", a déclaré Solskjaer.

L'article continue ci-dessous

"Les attaquants ont marqué des buts - Dan [James], Marcus [Rashford], Bruno [Fernandes] ont marqué deux buts. Je pense que nous avons trouvé un moyen de jouer quand les espaces sont là pour nous. Quand ils vous donnent l’espace derrière, pourquoi ne pas le prendre? »

United sera toujours en lice pour son premier titre de Premier League depuis 2012-13 s'il bat Newcastle, mais sa meilleure chance de mettre fin à une sécheresse de quatre ans viendra probablement dans les compétitions de coupe. "Bien sûr, un trophée est toujours ce que vous visez. Vous voulez gagner chaque compétition - FA Cup, Europa League, chaque match que vous jouez, la Premier League."

«Et c’est le défi ultime et un test pour une équipe: aller jusqu’au bout.», confie Solskjaer.