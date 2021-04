Solskjaer heureux du retour à la normale

Le manager de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, a déclaré qu'il n'aimait pas le concept de Super League parce que le mérite sportif serait enle

United a annoncé qu'ils se retiraient de la ligue seulement 48 heures après qu'il eut été révélé qu'ils étaient l'un des 12 membres fondateurs.

C'était un concept motivé par les propriétaires des 12 clubs - les joueurs et les managers n'ont pas été consultés avant que les propositions ne soient révélées au monde dimanche soir.

S'exprimant pour la première fois depuis l'annonce de dimanche, Solskjaer a donné une longue réponse de trois minutes expliquant pourquoi il n'aimait pas l'idée.

«Tout d’abord, je suis très heureux que les fans aient exprimé leur opinion et que nous les ayons écoutés. D'une manière étrange, cela a réuni la communauté du football et je pense que c'est très important et je suis très heureux. Je suis moi-même un fan et il y aura un jour où je reviendrai regarder Man Utd, et je veux regarder un Man Utd".

«Quand j'y ai pensé, je n’ai pas aimé le concept de toute façon, il faut que ce soit sur le mérite sportif que je veux gagner le droit de jouer en Europe. Nous savons que nous avons été des pionniers et que nous sommes en Europe depuis de très nombreuses années avec les Busby Babes, alors c’est une partie du problème et nous voulons à nouveau faire partie d’une campagne européenne couronnée de succès."

"L’un de mes meilleurs matches et mes meilleures nuits a été quelque chose sur lequel nous avons travaillé très dur, pour ensuite obtenir cette peur de l’échec.

"Vous ne pouvez pas simplement l’obtenir parce que votre nom est un tel ou un tel, vous devez mériter le droit d’être là et d’obtenir les meilleures performances possibles. J'ai toujours ressenti qu'il fallait sortir de sa zone de confort et avoir peur de l'échec qui vous incite à vivre un peu à la limite. Cela n’en faisait pas partie."

«Je suis très heureux que tous les clubs qui ont admis leur erreur, que ce soit une mauvaise idée et la façon dont cela est sorti. Man Utd est le plus grand club du monde et nous voulons faire partie du football européen, mais nous voulons faire cela comme mes joueurs l'ont fait la saison dernière, je pense qu'ils étaient excellents. Quand je parle de cette peur de l'échec, ils avaient peur de ne pas se rendre en Ligue des champions parce que nous avions tellement de points de retard."