Ole Gunnar Solskjaer, l'ancien entraîneur de Manchester United, estime que Michael Carrick est « l'homme de la situation » pour « faire avancer Manchester United », malgré la pression croissante qui pèse sur son ancien coéquipier.

Le début de saison catastrophique de Manchester United s'est poursuivi hier samedi, l'équipe de Carrick s'inclinant 2-0 face à Chelsea lors de la neuvième journée de Premier League.

Manchester United menait légèrement en première période, mais a flanché peu après le début de la seconde, lorsque Morgan Rogers, nouvelle recrue de Chelsea, a transpercé la défense des visiteurs et a lobé Senne Lammens.

Carrick conservait encore des espoirs de retour, mais ceux-ci sont devenus irréalistes lorsque Lisandro Martinez a été expulsé pour deux fautes imprudentes, la seconde se soldant par un penalty transformé par Cole Palmer.

Cette défaite signifie que Manchester United n'a remporté aucune victoire en neuf matches, soit la plus longue série de ce type depuis 1988, ce qui laisse le club à la dix-septième place de la Premier League.

Les appels au limogeage de Carrick de la part des dirigeants d'Old Trafford se sont ravivés après que United a quitté Stamford Bridge les mains vides, mais l'ancien milieu de terrain anglais devrait diriger le match de Ligue des champions de mardi contre la Roma.

Les informations indiquent que Carrick sera également sur le banc lors du match de Premier League de la fin de la semaine prochaine contre Aston Villa, avant que la direction de Manchester United n'évalue la situation durant la trêve internationale.

Si Manchester United maintient sa confiance en Carrick pour le moment, le club a déjà effectué des approches préliminaires auprès de trois remplaçants potentiels : Eddie Howe, Antonio Conte et Julian Nagelsmann.

Solskjaer avait soutenu la nomination de Carrick en janvier dernier, et il estime toujours que son ancien coéquipier est capable d'inverser la tendance à Old Trafford, comme l'a rapporté le journal anglais « Metro ».

Il a déclaré à la chaîne norvégienne TV2 : « Michael possède toutes les qualités nécessaires pour faire avancer ce club. Je pense qu'il est l'homme de la situation. »

Il a ajouté : « Il comprend le club, il comprend les supporters, et il sait ce qui est attendu. Vous ne percevez pas chez lui ce côté « mauvais ». Mais il est présent, chez moi aussi. Nous nous ressemblons incroyablement. »

Il a poursuivi : « Beaucoup ne s'attendaient peut-être pas à ce que je devienne entraîneur de football, et certainement pas manager de Manchester United. Et beaucoup ont peut-être pensé la même chose de Michael Carrick. »

Il a continué : « Lorsque j'ai discuté avec la direction de Manchester United, j'ai beaucoup fait l'éloge de Michael. J'ai dit : "Si vous le choisissez, vous aurez un homme compétent." Et je pense qu'il a fait la même chose pour moi. »

Solskjaer s'est entretenu avec les dirigeants de Manchester United Jason Wilcox et Omar Berrada après le limogeage de Ruben Amorim en début d'année, et il a confirmé avoir « proposé » de revenir au club.

Cette offre est intervenue après que la légende du club, Solskjaer, a assuré la direction de Manchester United pendant trois ans, une période qui a pris fin en 2021.

Solskjaer a déclaré : « J'ai eu une bonne conversation avec Jason Wilcox et Omar Berrada. Nous n'avons pas discuté de la durée du contrat ni de quoi que ce soit de ce genre. »

Il a précisé : « J'ai proposé d'intervenir si nécessaire, et je n'ai rien exigé. J'ai partagé mes réflexions sur ce qui est nécessaire pour que le club progresse. Nous avons eu une seule et courte conversation. Il n'y a eu aucune négociation. »

Évoquant la période qu'il a passée à la tête de Manchester United, Solskjaer a ajouté : « Il y a eu de grands moments, mais chaque chose a son temps. »