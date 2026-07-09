Soixante-seize ans d’attente… Maroc et Argentine vont-ils briser la règle du Mondial ?

Les quarts de finale de la Coupe du monde 2026 sont largement dominés par l’Europe, avec six sélections du Vieux Continent qualifiées, aux côtés de l’Argentine et du Maroc. Toutefois, une finale sans équipe européenne, qui n’a plus eu lieu depuis 76 ans, reste possible.

Les huit qualifiés comptent ainsi six formations européennes (France, Espagne, Angleterre, Suisse, Belgique, Norvège) et seulement deux représentants des autres confédérations, l’Argentine et le Maroc.

Il s’agit de la plus forte présence européenne dans une Coupe du monde organisée hors du Vieux Continent depuis l’édition 1994 aux États-Unis, qui avait vu sept sélections européennes atteindre ce stade.

Ironie du sort, c’est le Brésil qui avait alors soulevé le trophée en battant successivement les formations européennes sur sa route.

Au cours de cette édition, la Seleção avait successivement éliminé les Pays-Bas en quarts, la Suède en demi-finales, puis battu l’Italie aux tirs au but en finale.

Ces dernières années, la tendance était à la baisse : quatre représentants en 2014 au Brésil, trois en 2010 en Afrique du Sud et quatre en 2002 en Corée du Sud et au Japon.

Le Maroc et l’Argentine sur des trajectoires distinctes

Malgré cette domination numérique, le tirage au sort a placé l’Argentine et le Maroc sur des trajectoires distinctes, ce qui leur offre une chance d’atteindre la finale en cas de parcours sans accroc.

L’Argentine défiera la Suisse en quarts, puis, en demi-finale, le vainqueur du duel Angleterre-Norvège.

De son côté, le Maroc défiera la France dans un match très attendu, avant, en cas de qualification, d’affronter en demi-finale le vainqueur du duel Espagne-Belgique.

76 ans sans finale sans équipe européenne

La Coupe du monde n’a plus connu de finale sans équipe européenne depuis l’édition de 1950, soit il y a 76 ans.

Cette édition, disputée selon un format particulier – les têtes de série des quatre groupes accédaient à une phase finale – avait vu l’Uruguay s’adjuger le titre après sa victoire historique face au Brésil au stade Maracanã.

Depuis l’adoption du format à élimination directe, une seule finale a opposé des sélections non européennes : lors de l’édition inaugurale de 1930, l’Argentine et l’Uruguay s’étaient rencontrées pour le titre.