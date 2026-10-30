L'exclusion de Younès Belhanda de la liste du Maroc pour la Coupe du monde 2022 reste une blessure non cicatrisée, l'ancien joueur des Lions de l'Atlas ayant révélé qu'il nourrissait toujours une rancœur envers Walid Regragui, l'ancien sélectionneur du Maroc, en raison de la décision qui l'a privé de participer à l'exploit historique de la sélection au Qatar.

Belhanda, qui a disputé 59 matches internationaux sous le maillot du Maroc et évolue actuellement avec le club qatari d'Al-Sailiya, a reconnu qu'il éprouvait encore de la colère et de l'amertume à l'égard de Regragui, après que ce dernier l'a écarté de la liste du Mondial, qui a vu la sélection marocaine atteindre les demi-finales, devenant ainsi la première sélection africaine et arabe à réaliser un tel exploit.

Belhanda, âgé de 36 ans, a déclaré lors de son passage dans l'émission « Rothen Club », propos rapportés par le journal espagnol «Marca» ce vendredi : « Aujourd'hui encore, je garde une rancune envers Walid Regragui. Je n'ai pas compris cette affaire. »

L'ancien joueur de Montpellier a ajouté : « Il ne m'a même pas appelé, rien du tout ! C'était très douloureux, et je ne l'ai toujours pas digéré. »

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Une exclusion surprise sans explication

Belhanda a expliqué qu'il avait retrouvé l'espoir de revenir dans les rangs de la sélection marocaine après la nomination de Regragui à la tête de l'équipe en remplacement de Vahid Halilhodžić, d'autant que la relation entre eux était étroite, le joueur ayant travaillé sous ses ordres par le passé et les deux hommes communiquant régulièrement.

Il a déclaré : « J'avais passé deux ans sans être convoqué en sélection marocaine, et ma relation avec Walid Regragui était très étroite ; il était mon entraîneur adjoint, et nous parlions beaucoup. Puis il m'a appelé pour me convoquer en sélection juste avant la Coupe du monde, et il m'a donné de l'espoir. »

Il a poursuivi : « Cela ne m'a pas détruit, mais cela m'a assurément affecté. »

Belhanda a révélé que ce qui l'a le plus blessé n'était pas la décision de l'écarter en elle-même, mais l'absence de toute explication de la part du sélectionneur, malgré sa tentative de le contacter après l'annonce de la liste finale.

Il a déclaré : « Le jour où la liste a été annoncée, je l'ai appelé, mais il n'a pas répondu. Je voulais seulement une explication. Sois un homme et dis-moi : "Younès, je prends mes décisions." Je n'avais plus quinze ans, j'en avais trente-deux. J'aurais compris, et ça aurait été plus facile à accepter. »

Il a ajouté : « Mais il n'y a même pas eu un seul appel, rien ! C'était très douloureux, et je ne l'ai toujours pas digéré. »

Une colère allant jusqu'à l'éloignement de l'exploit du Maroc

Belhanda a reconnu que la déception qu'il a subie a influé sur sa réaction à l'exploit historique réalisé par la sélection marocaine lors du Mondial au Qatar, au point qu'il ne s'intéressait plus au parcours des Lions de l'Atlas à cette époque.

Il a déclaré : « Je m'en fichais, je ne regardais même pas les matches. »

Il a également évoqué la finale de la Coupe d'Afrique des nations 2025 face au Sénégal, expliquant que la manière dont il a suivi le match reflétait l'ampleur du changement survenu dans sa relation avec la sélection marocaine.

Il a ajouté avec amertume : « J'ai regardé la finale de la Coupe d'Afrique des nations 2025 face au Sénégal, mais je ne l'ai pas suivie de la manière dont je suis les matches de la sélection marocaine. On peut voir jusqu'où est allée cette colère. »