Dimanche prochain, la finale de la Coupe du monde 2026 entre l’Argentine et l’Espagne retiendra l’attention de la planète entière. Au-delà de l’enjeu sportif, cette affiche revêt une dimension symbolique forte en réunissant l’icône historique du FC Barcelone et ses jeunes talents les plus prometteurs.

Cette affiche survient alors que toutes les sélections comptant des joueurs du Real Madrid ont déjà quitté la compétition : le Brésil de Vinícius Júnior, l’Angleterre de Jude Bellingham, l’Allemagne d’Antonio Rüdiger et la Turquie d’Arda Güler. Résultat : le club merengue est presque absent de la phase finale de la Coupe du monde.

Cette configuration a inspiré plusieurs observateurs espagnols, à l’image du journaliste Cristóbal Soria, qui ont ironisé sur une finale « 100 % Barcelone », quel que soit le vainqueur entre Messi et Yamal.

Le soir où tous leurs espoirs se sont envolés, les Madridistas se sont retrouvés complètement écartés de la course, alors que se profile la finale de rêve entre l’icône historique du FC Barcelone et son jeune talent d’aujourd’hui.

Le journaliste espagnol Cristóbal Soria a saisi l’occasion pour railler les Madrilènes, rappelant que leur unique représentant sur la pelouse serait Marc Cucurella, tout juste arrivé au club.

Dans une vidéo virale où il apparaît depuis son lit, le visage marqué par l’émotion, Soria a déclaré : « On récolte ce que l’on sème… Comment les légendes du Real Madrid ont-elles passé leur soirée ? Comme tout s’est retourné contre vous ! Dimanche, l’un des ennemis des légendes du Real Madrid brandira la Coupe du monde : soit Messi, soit Lamine Yamal. »

Et que dire des experts qui misaient sur le Brésil d’Ancelotti et Vinícius, l’Angleterre de Bellingham, l’Allemagne de Rüdiger ou la Turquie de Güler ? La réalité, c’est que… Dimanche, soit Lamine Yamal, soit Messi soulevera le trophée, tandis que les experts resteront chez eux pour regarder la rencontre. »