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Le match nul (2-2) face à Arsenal n'est pas la seule chose qui a provoqué la colère de Manchester City. Une série de décisions arbitrales controversées a volé la vedette dans les minutes décisives de la rencontre. Trois actions ont placé l'arbitre et l'assistance vidéo à l'arbitrage sous le feu des critiques, les joueurs de City estimant avoir été victimes d'une injustice flagrante qui les a privés d'une précieuse victoire dans la course au titre de Premier League.

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À l'Emirates Stadium, dimanche soir, Manchester City a livré un match solide face au leader de la Premier League et a pris l'avantage à deux reprises, avant d'encaisser l'égalisation dans les dernières minutes. Mais ce qui s'est passé dans la surface de réparation d'Arsenal, ainsi que deux autres faits de jeu, a déclenché une vague de colère chez les joueurs des Cityzens et leur entraîneur. La polémique s'est même étendue à plusieurs anciennes stars du football anglais, y compris des légendes ayant porté le maillot de clubs rivaux.

Manchester City a bien entamé la rencontre et a ouvert le score par l'intermédiaire du Norvégien Erling Haaland à la 34e minute, profitant d'une superbe passe de Joško Gvardiol pour donner l'avantage à son équipe.

La réponse d'Arsenal ne s'est pas fait attendre : Kai Havertz a égalisé à la 39e minute, avant que les visiteurs ne reprennent l'avantage dès le début de la seconde période, plus précisément à la 47e minute, grâce à une frappe d'Enzo Fernández, qui a profité d'une belle action offensive lancée par Ayoub Bouaddi.

Manchester City semblait se diriger vers une précieuse victoire, mais les dernières minutes ont été marquées par des faits de jeu controversés. Tout a commencé à la 83e minute, lorsque Jurrien Timber a égalisé pour Arsenal sur un corner tiré par Eberechi Eze.

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Le but a été accordé malgré les protestations des joueurs de City, qui dénonçaient une intervention de Gabriel sur le gardien italien Gianluigi Donnarumma, touché d'un coup de coude à l'arrière de la nuque alors qu'il tentait de jouer le ballon.

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Malgré la vérification de l'action par l'assistance vidéo, l'arbitre a validé le but, l'attention s'étant concentrée sur une éventuelle main de Timber, sans qu'aucune faute ne soit sifflée en faveur du gardien de Manchester City.

Mais l'action la plus rageante est survenue dans le temps additionnel, lorsque Joško Gvardiol s'est élevé pour placer une tête qui filait vers les filets, avant que l'attaquant suédois Viktor Gyökeres n'intervienne avec le bras pour empêcher le ballon d'atteindre le but.

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Les joueurs de Manchester City attendaient une intervention de la VAR, mais la décision finale les a déçus : l'arbitre a refusé d'accorder un penalty, malgré les nombreuses contestations suscitées par l'action.

La liste des faits de jeu polémiques ne s'arrête pas là. Bruno Guimarães a également tiré les cheveux de Jérémy Doku, alors qu'il était sous le coup d'un carton jaune, sans que l'arbitre ne prenne de mesure supplémentaire contre le joueur d'Arsenal.

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Trois faits de jeu successifs ont placé le corps arbitral sous une pression énorme et relancé les interrogations sur le rôle de l'assistance vidéo dans le règlement des situations litigieuses, en particulier lorsqu'il s'agit d'actions susceptibles de changer le résultat des grandes affiches.

Des légendes anglaises s'en prennent aux décisions arbitrales

La colère ne s'est pas limitée au camp de Manchester City. Elle a gagné les consultants et les anciennes stars du football anglais, qui se sont dits stupéfaits qu'aucun penalty n'ait été accordé sur l'action de Gyökeres.

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Elliot Anderson a estimé que son équipe méritait la victoire, soulignant qu'Arsenal avait bénéficié d'une certaine protection arbitrale sur plusieurs actions, avant d'affirmer, après avoir revu les images, que l'action était parfaitement claire et que la VAR aurait dû intervenir.

De son côté, Roy Keane a mis en doute l'utilité de l'assistance vidéo à l'arbitrage, assurant que si l'arbitre avait accordé un penalty à Manchester City, aucune personne sensée n'aurait jugé la décision erronée.

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Micah Richards, lui, a dénoncé un manque de courage dans la prise de décision, estimant que les arbitres n'avaient pas voulu assumer la responsabilité de siffler le penalty, d'autant qu'il intervenait à un moment décisif du match.

L'aveu le plus marquant est venu d'Ian Wright, ancienne légende d'Arsenal, qui n'a pas hésité à reconnaître que Manchester City méritait un penalty.

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Wright a expliqué qu'il ne souhaitait pas voir son équipe perdre, mais qu'il ne voulait pas non plus que Manchester City quitte le match de cette manière sans obtenir ce qui lui revenait. Il a ajouté qu'il aurait réclamé le penalty s'il avait été en faveur d'Arsenal, et qu'il méritait d'être sifflé.

Gary Neville a qualifié l'action de « choquante », tandis que Jamie Carragher s'est joint à la vague de critiques, jugant lui aussi la décision choquante.

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Manchester City a ainsi trouvé un soutien inattendu auprès de grands noms historiquement liés à Manchester United et à Liverpool, une scène qui reflète l'ampleur de la polémique suscitée par les décisions de l'arbitre à l'Emirates Stadium.

Maresca perd ses nerfs et adresse un message furieux aux arbitres

De son côté, Enzo Maresca, l'entraîneur de Manchester City, n'a pas pu cacher son mécontentement après la rencontre, d'autant que son équipe était proche de prendre les trois points face à un concurrent direct pour le titre.

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« Je ne vais pas trop commenter, mais c'est un penalty évident, très facile à voir. L'arbitre John Brooks m'a dit que le bras était dans une position naturelle, mais cela peut être vrai pour un gardien de but, pas pour un attaquant », a déclaré le technicien italien.

Il a ajouté : « On ne nous a pas accordé un penalty évident. Il est très difficile de parler de l'arbitrage aujourd'hui, c'est pourquoi il vaut mieux considérer cela comme de la malchance et passer à autre chose. »

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Maresca est également revenu sur l'intervention de Gabriel sur Donnarumma, expliquant que le coude du défenseur d'Arsenal se trouvait derrière la nuque du gardien italien, et demandant que l'on précise si les joueurs sont autorisés ou non à intervenir de cette manière sur les gardiens.

Malgré sa colère, l'entraîneur de Manchester City a tenté d'éviter l'escalade, assurant que son équipe était capable de faire mieux et que la priorité devait aller aux aspects techniques plutôt qu'aux discussions sur les décisions arbitrales.

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Il a insisté sur son admiration pour la manière dont ses joueurs ont rivalisé et géré le match face à l'un des adversaires les plus redoutables, estimant que l'équipe avait envoyé un message important sur sa capacité à jouer le titre, mais qu'elle devait encore trouver de la régularité.

« La manière dont nous avons rivalisé et géré le match était impressionnante. Il s'agit de trouver de la constance, et je pense que nous sommes capables de jouer le titre », a déclaré Maresca.

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Il a ajouté que l'essentiel, pour le projet de Manchester City à son stade actuel, était d'ancrer un style de jeu, de développer les performances offensives et défensives et de bien gérer la pression qui entoure l'équipe.

Si les deux équipes ont quitté l'Emirates Stadium avec un point chacune, Manchester City en est ressorti avec un sentiment bien différent : ce nul n'était pas un simple faux pas dans la course au titre, mais une soirée chargée de contestations et de questions qui resteront posées sur les décisions arbitrales, d'autant que plusieurs des consultants les plus en vue s'accordent à dire que les Cityzens méritaient un penalty dans les derniers instants.