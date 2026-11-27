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Les supporters du Club sportif sfaxien suivent avec attention l'évolution de l'état de santé de l'un des joueurs de l'équipe. Mohamed Absi a été victime d'un accident de la route inattendu vendredi soir dans le gouvernorat de Béja, sa région natale. L'inquiétude grandit quant à la nature de ses blessures et à leurs éventuelles conséquences sur sa carrière, dans l'attente du bilan médical définitif.

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Selon la radio tunisienne « Mosaïque FM », le joueur a passé des examens médicaux approfondis, notamment un scanner, afin de déterminer la nature de ses blessures et d'en évaluer la gravité. La direction du CS Sfaxien s'est empressée de mettre à sa disposition une ambulance pour le transférer dans une clinique privée de Tunis, où son état de santé sera suivi et où il recevra les soins nécessaires.

Les détails complets de l'état de santé du joueur de 22 ans restent pour l'heure inconnus. Les sources n'ont révélé ni les résultats des examens médicaux ni la nature des blessures subies, tandis que des informations contradictoires sur la gravité de son état circulent sur les réseaux sociaux, sans qu'aucune confirmation médicale officielle ne vienne trancher. Tous les regards sont désormais tournés vers le rapport attendu des médecins dans les prochaines heures.

L'accident a suscité une vague de sympathie dans le milieu du football tunisien. Les supporters de différents clubs ont réagi à la nouvelle de la blessure du joueur sfaxien, et les messages de soutien se sont multipliés sur les réseaux sociaux, au-delà des rivalités entre supporters. Tous souhaitent le rétablissement du joueur et son retour rapide sur les terrains, d'autant qu'il n'en est qu'au début de sa carrière professionnelle et qu'on attend beaucoup de lui dans les années à venir.

Absi a fait ses débuts à l'Olympique de Béja, le club qui a lancé sa carrière, avant de rejoindre le Club sportif sfaxien en juillet 2024 avec un contrat courant jusqu'en 2029. Il a ainsi entamé une nouvelle aventure au sein de l'un des clubs tunisiens les plus en vue, avec l'ambition de progresser et d'acquérir davantage d'expérience en championnat et dans les compétitions continentales.

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Cette saison, le milieu de terrain a disputé 3 matchs de Ligue 1 Professionnelle tunisienne sous le maillot sfaxien et faisait partie des plans de l'équipe avant son accident. Son absence est en revanche désormais certaine pour le prochain match face aux Mozambicains des Black Bulls, prévu dimanche au stade Taïeb-Mhiri de Sfax, en phase de groupes de la Coupe de la Confédération de la CAF. L'effectif perd ainsi l'un de ses éléments à un moment important de son parcours continental.

Prochains matchs CSF CAF Confederations Cup 11:00 Black Bulls Maputo

Les supporters du CS Sfaxien, et plus largement le public tunisien, attendent l'annonce des résultats des examens médicaux, sur fond de crainte que les blessures soient plus graves que ne le laissaient penser les premières informations. La priorité reste pour l'instant de s'assurer de la santé du joueur et de la stabilisation de son état, loin de toute considération sportive, dans l'attente d'un communiqué officiel qui fera la lumière sur la situation de Mohamed Absi et mettra fin aux spéculations autour de l'accident.