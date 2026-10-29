Sofyan Amrabat a clairement indiqué à la NOS qu’il voulait être champion avec l’Ajax cette saison. Le Marocain a signé libre cet été à la Johan Cruyff Arena, où les dirigeants cherchaient depuis un certain temps un numéro 6 adapté et accessible. Amrabat explique qu’il occupe ce rôle de milieu défensif à sa manière.

Amrabat a signé un contrat de deux ans avec l’Ajax en août et a disputé tous les matches depuis ses débuts, le 5 septembre contre le PSV. Lors des cinq dernières rencontres de l’Ajax, il a systématiquement été titulaire et joué les 90 minutes.

Amrabat sait que le poste de numéro 6 est important aux Pays-Bas et à l’Ajax. « Je pense qu’aux Pays-Bas, ils aimeraient surtout qu’un numéro 6 récupère le ballon, avance en dribblant, élimine trois joueurs, centre, marque lui-même et soit en plus revenu derrière. Que ce soit ça, désormais, le numéro 6 idéal de l’Ajax », plaisante Amrabat.

« Non, mais comment est-ce que je tiens ce rôle ? À ma manière. J’essaie simplement d’aider l’équipe. Je veux être champion, j’essaie d’aider le reste de l’équipe à mieux jouer. Parfois, ça marche mieux que d’autres fois », reconnaît Amrabat avec lucidité.

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« Je pense que je suis un gagnant et j’essaie de le montrer chaque jour. J’essaie d’entraîner mes coéquipiers dans cet état d’esprit. D’avoir une influence positive et de guider les jeunes joueurs. »

« Être là pour tout le monde, mais le plus important, bien sûr, c’est sur le terrain. Il faut faire en sorte de bien jouer sur le terrain. Alors oui, je fais de mon mieux. J’espère qu’à la fin de la saison, nous aurons le trophée », conclut Amrabat.

L’Ajax traverse une bonne période, avec des victoires consécutives contre le FC Groningen, l’Atalanta et le Sparta Rotterdam. Amrabat et l’Ajax affronteront samedi à Amsterdam l’AZ, qui compte un point de moins (21 contre 20).